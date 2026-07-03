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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene información sobre las trazas de pila de los errores fatales. La tabla no existe de forma predeterminada en la base de datos; solo se crea cuando se producen errores fatales.

Columnas

  • hostname (LowCardinality(String)) — El nombre de host donde ocurrió el fallo.
  • event_date (Date) — La fecha del fallo.
  • event_time (DateTime) — La hora del fallo.
  • timestamp_ns (UInt64) — Marca de tiempo del evento con nanosegundos.
  • signal (Int32) — Número de señal.
  • signal_code (Int32) — Código de señal. Proporciona contexto adicional sobre la causa de la señal.
  • thread_id (UInt64) — ID del hilo.
  • query_id (String) — ID de consulta.
  • query (String) — Texto de la consulta que se estaba ejecutando cuando ocurrió el fallo.
  • trace (Array(UInt64)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento es una dirección de memoria virtual dentro del proceso del servidor ClickHouse.
  • trace_full (Array(String)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento contiene un método llamado dentro del proceso del servidor ClickHouse.
  • fault_address (Nullable(UInt64)) — Dirección de memoria que causó el fallo.
  • fault_access_type (String) — Tipo de acceso a memoria que causó el fallo (p. ej., ‘read’, ‘write’).
  • signal_description (String) — Descripción legible basada en signal_code (p. ej., ‘Address not mapped to object’).
  • current_exception_trace_full (Array(String)) — Traza de pila de la excepción actual con marcos simbolizados (solo para fallos de std::terminate).
  • version (String) — Versión del servidor ClickHouse.
  • revision (UInt32) — Revisión del servidor ClickHouse.
  • build_id (String) — BuildID generado por el compilador.
  • git_hash (String) — Hash del commit de Git del código fuente de ClickHouse.
  • architecture (String) — Arquitectura de CPU (p. ej., x86_64, aarch64).

Ejemplo

Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026