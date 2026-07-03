Tabla del sistema que contiene información sobre las trazas de pila de errores fatales.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene información sobre las trazas de pila de los errores fatales. La tabla no existe de forma predeterminada en la base de datos; solo se crea cuando se producen errores fatales.

hostname (LowCardinality(String)) — El nombre de host donde ocurrió el fallo.

(LowCardinality(String)) — El nombre de host donde ocurrió el fallo. event_date (Date) — La fecha del fallo.

(Date) — La fecha del fallo. event_time (DateTime) — La hora del fallo.

(DateTime) — La hora del fallo. timestamp_ns (UInt64) — Marca de tiempo del evento con nanosegundos.

(UInt64) — Marca de tiempo del evento con nanosegundos. signal (Int32) — Número de señal.

(Int32) — Número de señal. signal_code (Int32) — Código de señal. Proporciona contexto adicional sobre la causa de la señal.

(Int32) — Código de señal. Proporciona contexto adicional sobre la causa de la señal. thread_id (UInt64) — ID del hilo.

(UInt64) — ID del hilo. query_id (String) — ID de consulta.

(String) — ID de consulta. query (String) — Texto de la consulta que se estaba ejecutando cuando ocurrió el fallo.

(String) — Texto de la consulta que se estaba ejecutando cuando ocurrió el fallo. trace (Array(UInt64)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento es una dirección de memoria virtual dentro del proceso del servidor ClickHouse.

(Array(UInt64)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento es una dirección de memoria virtual dentro del proceso del servidor ClickHouse. trace_full (Array(String)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento contiene un método llamado dentro del proceso del servidor ClickHouse.

(Array(String)) — Traza de pila en el momento del fallo. Cada elemento contiene un método llamado dentro del proceso del servidor ClickHouse. fault_address (Nullable(UInt64)) — Dirección de memoria que causó el fallo.

(Nullable(UInt64)) — Dirección de memoria que causó el fallo. fault_access_type (String) — Tipo de acceso a memoria que causó el fallo (p. ej., ‘read’, ‘write’).

(String) — Tipo de acceso a memoria que causó el fallo (p. ej., ‘read’, ‘write’). signal_description (String) — Descripción legible basada en signal_code (p. ej., ‘Address not mapped to object’).

(String) — Descripción legible basada en signal_code (p. ej., ‘Address not mapped to object’). current_exception_trace_full (Array(String)) — Traza de pila de la excepción actual con marcos simbolizados (solo para fallos de std::terminate).

(Array(String)) — Traza de pila de la excepción actual con marcos simbolizados (solo para fallos de std::terminate). version (String) — Versión del servidor ClickHouse.

(String) — Versión del servidor ClickHouse. revision (UInt32) — Revisión del servidor ClickHouse.

(UInt32) — Revisión del servidor ClickHouse. build_id (String) — BuildID generado por el compilador.

(String) — BuildID generado por el compilador. git_hash (String) — Hash del commit de Git del código fuente de ClickHouse.

(String) — Hash del commit de Git del código fuente de ClickHouse. architecture (String) — Arquitectura de CPU (p. ej., x86_64, aarch64).

Query SELECT * FROM system . crash_log ORDER BY event_time DESC LIMIT 1 ;

Response Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2020-10-14 event_time: 2020-10-14 15:47:40 timestamp_ns: 1602679660271312710 signal: 11 thread_id: 23624 query_id: 428aab7c-8f5c-44e9-9607-d16b44467e69 trace: [188531193,...] trace_full: ['3. DB::(anonymous namespace)::FunctionFormatReadableTimeDelta::executeImpl(std::__1::vector<DB::ColumnWithTypeAndName, std::__1::allocator<DB::ColumnWithTypeAndName> >&, std::__1::vector<unsigned long, std::__1::allocator<unsigned long> > const&, unsigned long, unsigned long) const @ 0xb3cc1f9 in /home/username/work/ClickHouse/build/programs/clickhouse',...] version: ClickHouse 20.11.1.1 revision: 54442 build_id:

​ Véase también