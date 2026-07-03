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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Esta tabla muestra advertencias sobre el servidor de ClickHouse. Las advertencias del mismo tipo se combinan en una sola. Por ejemplo, si el número N de bases de datos adjuntas supera un umbral configurable T, se muestra una única entrada con el valor actual N en lugar de N entradas independientes. Si el valor actual desciende por debajo del umbral, la entrada se elimina de la tabla. La tabla puede configurarse con estos ajustes:

Columnas

  • message (String) — Mensaje de advertencia.
  • message_format_string (LowCardinality(String)) — La cadena de formato usada para formatear el mensaje.

Ejemplo

Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026