Esta tabla contiene mensajes de advertencia sobre el servidor de ClickHouse.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Esta tabla muestra advertencias sobre el servidor de ClickHouse. Las advertencias del mismo tipo se combinan en una sola. Por ejemplo, si el número N de bases de datos adjuntas supera un umbral configurable T, se muestra una única entrada con el valor actual N en lugar de N entradas independientes. Si el valor actual desciende por debajo del umbral, la entrada se elimina de la tabla.

La tabla puede configurarse con estos ajustes:

message (String) — Mensaje de advertencia.

(String) — Mensaje de advertencia. message_format_string (LowCardinality(String)) — La cadena de formato usada para formatear el mensaje.

Query SELECT * FROM system . warnings LIMIT 2 \G;