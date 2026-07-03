Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información y el estado de trabajos asíncronos recientes (p. ej., para la carga de tablas). La tabla contiene una fila por cada trabajo. Hay una herramienta para visualizar la información de esta tabla:
Descripción
utils/async_loader_graph.
Columnas
job(String) — Nombre del trabajo (puede no ser único).
job_id(UInt64) — ID único del trabajo.
dependencies(Array(UInt64)) — Lista de ID de los trabajos que deben completarse antes de este trabajo.
dependencies_left(UInt64) — Número actual de dependencias que quedan por completar.
status(Enum8(‘PENDING’ = 0, ‘OK’ = 1, ‘FAILED’ = 2, ‘CANCELED’ = 3)) — Estado de carga actual de un trabajo: PENDING: El trabajo de carga aún no se ha iniciado. OK: El trabajo de carga se ejecutó correctamente. FAILED: El trabajo de carga se ejecutó y falló. CANCELED: El trabajo de carga no se ejecutará debido a su eliminación o al fallo de una dependencia.
is_executing(UInt8) — El trabajo se está ejecutando actualmente en un worker.
is_blocked(UInt8) — El trabajo está esperando a que se completen sus dependencias.
is_ready(UInt8) — El trabajo está listo para ejecutarse y espera a un worker.
elapsed(Float64) — Segundos transcurridos desde el inicio de la ejecución. Cero si el trabajo no se ha iniciado. Tiempo total de ejecución si el trabajo ha finalizado.
pool_id(UInt64) — ID de un grupo asignado actualmente al trabajo.
pool(String) — Nombre del grupo
pool_id.
priority(Int64) — Prioridad del grupo
pool_id.
execution_pool_id(UInt64) — ID del grupo en el que se ejecuta el trabajo. Inicialmente coincide con el grupo asignado antes de que comience la ejecución.
execution_pool(String) — Nombre del grupo
execution_pool_id.
execution_priority(Int64) — Prioridad del grupo
execution_pool_id.
ready_seqno(Nullable(UInt64)) — No es NULL para los trabajos listos. El worker extrae el siguiente trabajo que se va a ejecutar de la cola de listo de su grupo. Si hay varios trabajos listos, se selecciona el trabajo con el valor más bajo de
ready_seqno.
waiters(UInt64) — Número de threads que esperan a este trabajo.
exception(Nullable(String)) — No es NULL para los trabajos fallidos y cancelados. Contiene el mensaje de error generado durante la ejecución de la consulta o el error que provocó la cancelación de este trabajo, junto con la cadena de fallos de dependencias de los nombres de trabajos.
schedule_time(DateTime64(6)) — Hora a la que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias).
enqueue_time(Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su grupo. NULL si el trabajo aún no está listo.
start_time(Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el worker extrae el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado.
finish_time(Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que finaliza la ejecución del trabajo. NULL si el trabajo aún no ha finalizado.
is_executing(
UInt8) - El trabajo está siendo ejecutado actualmente por un worker.
is_blocked(
UInt8) - El trabajo espera a que sus dependencias se completen.
is_ready(
UInt8) - El trabajo está listo para ejecutarse y está esperando a un worker.
elapsed(
Float64) - Segundos transcurridos desde el inicio de la ejecución. Cero si el trabajo no ha comenzado. Tiempo total de ejecución si el trabajo ha finalizado.
priority más bajo) se ejecutan primero. No se inicia ningún trabajo de menor prioridad mientras haya al menos un trabajo de mayor prioridad listo o en ejecución. La prioridad de un trabajo puede elevarse (pero no reducirse) al priorizarlo. Por ejemplo, los trabajos de carga e inicio de una tabla se priorizarán si una consulta entrante requiere esa tabla. Es posible priorizar un trabajo durante su ejecución, pero el trabajo no se mueve de su
execution_pool al
pool recién asignado. El trabajo usa
pool para crear nuevos trabajos y así evitar la inversión de prioridades. Los trabajos ya iniciados no son interrumpidos por trabajos de mayor prioridad y siempre se ejecutan hasta completarse una vez iniciados.
-
pool_id(
UInt64) - ID del pool asignado actualmente al trabajo.
-
pool(
String) - Nombre del pool
pool_id.
-
priority(
Int64) - Prioridad del pool
pool_id.
-
execution_pool_id(
UInt64) - ID del pool en el que se ejecuta el trabajo. Inicialmente coincide con el pool asignado antes de que comience la ejecución.
-
execution_pool(
String) - Nombre del pool
execution_pool_id.
-
execution_priority(
Int64) - Prioridad del pool
execution_pool_id.
-
ready_seqno(
Nullable(UInt64)) - Not null para los trabajos listos. El worker extrae el siguiente trabajo que se va a ejecutar de la cola de listo de su pool. Si hay varios trabajos listos, se elige el trabajo con el valor más bajo de
ready_seqno.
-
waiters(
UInt64) - Número de threads que esperan este trabajo.
-
exception(
Nullable(String)) - Not null para los trabajos fallidos y cancelados. Contiene el mensaje de error generado durante la ejecución de la consulta o el error que provocó la cancelación de este trabajo, junto con la chain de fallos de dependencias de nombres de trabajos.
schedule_time(
DateTime64) - Momento en que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias).
enqueue_time(
Nullable(DateTime64)) - Momento en que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su pool. NULL si el trabajo aún no está listo.
start_time(
Nullable(DateTime64)) - Momento en que un worker desencola el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado.
finish_time(
Nullable(DateTime64)) - Momento en que finaliza la ejecución del trabajo. NULL si el trabajo aún no ha finalizado.
Ejemplo
SELECT *
FROM system.asynchronous_loader
LIMIT 1
FORMAT Vertical