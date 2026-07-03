Tabla del sistema que contiene información y el estado de trabajos asíncronos recientes (p. ej., de tablas en proceso de carga). La tabla contiene una fila por cada trabajo.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene información y el estado de trabajos asíncronos recientes (p. ej., para la carga de tablas). La tabla contiene una fila por cada trabajo. Hay una herramienta para visualizar la información de esta tabla: utils/async_loader_graph .

job (String) — Nombre del trabajo (puede no ser único).

(String) — Nombre del trabajo (puede no ser único). job_id (UInt64) — ID único del trabajo.

(UInt64) — ID único del trabajo. dependencies (Array(UInt64)) — Lista de ID de los trabajos que deben completarse antes de este trabajo.

(Array(UInt64)) — Lista de ID de los trabajos que deben completarse antes de este trabajo. dependencies_left (UInt64) — Número actual de dependencias que quedan por completar.

(UInt64) — Número actual de dependencias que quedan por completar. status (Enum8(‘PENDING’ = 0, ‘OK’ = 1, ‘FAILED’ = 2, ‘CANCELED’ = 3)) — Estado de carga actual de un trabajo: PENDING: El trabajo de carga aún no se ha iniciado. OK: El trabajo de carga se ejecutó correctamente. FAILED: El trabajo de carga se ejecutó y falló. CANCELED: El trabajo de carga no se ejecutará debido a su eliminación o al fallo de una dependencia.

(Enum8(‘PENDING’ = 0, ‘OK’ = 1, ‘FAILED’ = 2, ‘CANCELED’ = 3)) — Estado de carga actual de un trabajo: PENDING: El trabajo de carga aún no se ha iniciado. OK: El trabajo de carga se ejecutó correctamente. FAILED: El trabajo de carga se ejecutó y falló. CANCELED: El trabajo de carga no se ejecutará debido a su eliminación o al fallo de una dependencia. is_executing (UInt8) — El trabajo se está ejecutando actualmente en un worker.

(UInt8) — El trabajo se está ejecutando actualmente en un worker. is_blocked (UInt8) — El trabajo está esperando a que se completen sus dependencias.

(UInt8) — El trabajo está esperando a que se completen sus dependencias. is_ready (UInt8) — El trabajo está listo para ejecutarse y espera a un worker.

(UInt8) — El trabajo está listo para ejecutarse y espera a un worker. elapsed (Float64) — Segundos transcurridos desde el inicio de la ejecución. Cero si el trabajo no se ha iniciado. Tiempo total de ejecución si el trabajo ha finalizado.

(Float64) — Segundos transcurridos desde el inicio de la ejecución. Cero si el trabajo no se ha iniciado. Tiempo total de ejecución si el trabajo ha finalizado. pool_id (UInt64) — ID de un grupo asignado actualmente al trabajo.

(UInt64) — ID de un grupo asignado actualmente al trabajo. pool (String) — Nombre del grupo pool_id .

(String) — Nombre del grupo . priority (Int64) — Prioridad del grupo pool_id .

(Int64) — Prioridad del grupo . execution_pool_id (UInt64) — ID del grupo en el que se ejecuta el trabajo. Inicialmente coincide con el grupo asignado antes de que comience la ejecución.

(UInt64) — ID del grupo en el que se ejecuta el trabajo. Inicialmente coincide con el grupo asignado antes de que comience la ejecución. execution_pool (String) — Nombre del grupo execution_pool_id .

(String) — Nombre del grupo . execution_priority (Int64) — Prioridad del grupo execution_pool_id .

(Int64) — Prioridad del grupo . ready_seqno (Nullable(UInt64)) — No es NULL para los trabajos listos. El worker extrae el siguiente trabajo que se va a ejecutar de la cola de listo de su grupo. Si hay varios trabajos listos, se selecciona el trabajo con el valor más bajo de ready_seqno .

(Nullable(UInt64)) — No es NULL para los trabajos listos. El worker extrae el siguiente trabajo que se va a ejecutar de la cola de listo de su grupo. Si hay varios trabajos listos, se selecciona el trabajo con el valor más bajo de . waiters (UInt64) — Número de threads que esperan a este trabajo.

(UInt64) — Número de threads que esperan a este trabajo. exception (Nullable(String)) — No es NULL para los trabajos fallidos y cancelados. Contiene el mensaje de error generado durante la ejecución de la consulta o el error que provocó la cancelación de este trabajo, junto con la cadena de fallos de dependencias de los nombres de trabajos.

(Nullable(String)) — No es NULL para los trabajos fallidos y cancelados. Contiene el mensaje de error generado durante la ejecución de la consulta o el error que provocó la cancelación de este trabajo, junto con la cadena de fallos de dependencias de los nombres de trabajos. schedule_time (DateTime64(6)) — Hora a la que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias).

(DateTime64(6)) — Hora a la que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias). enqueue_time (Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su grupo. NULL si el trabajo aún no está listo.

(Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su grupo. NULL si el trabajo aún no está listo. start_time (Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el worker extrae el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado.

(Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que el worker extrae el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado. finish_time (Nullable(DateTime64(6))) — Hora a la que finaliza la ejecución del trabajo. NULL si el trabajo aún no ha finalizado.

Un trabajo pendiente puede estar en uno de los siguientes estados:

is_executing ( UInt8 ) - El trabajo está siendo ejecutado actualmente por un worker.

( ) - El trabajo está siendo ejecutado actualmente por un worker. is_blocked ( UInt8 ) - El trabajo espera a que sus dependencias se completen.

( ) - El trabajo espera a que sus dependencias se completen. is_ready ( UInt8 ) - El trabajo está listo para ejecutarse y está esperando a un worker.

( ) - El trabajo está listo para ejecutarse y está esperando a un worker. elapsed ( Float64 ) - Segundos transcurridos desde el inicio de la ejecución. Cero si el trabajo no ha comenzado. Tiempo total de ejecución si el trabajo ha finalizado.

Cada trabajo tiene un pool asociado y se inicia en él. Cada pool tiene una prioridad constante y un número máximo mutable de workers. Los trabajos con mayor prioridad (un valor de priority más bajo) se ejecutan primero. No se inicia ningún trabajo de menor prioridad mientras haya al menos un trabajo de mayor prioridad listo o en ejecución. La prioridad de un trabajo puede elevarse (pero no reducirse) al priorizarlo. Por ejemplo, los trabajos de carga e inicio de una tabla se priorizarán si una consulta entrante requiere esa tabla. Es posible priorizar un trabajo durante su ejecución, pero el trabajo no se mueve de su execution_pool al pool recién asignado. El trabajo usa pool para crear nuevos trabajos y así evitar la inversión de prioridades. Los trabajos ya iniciados no son interrumpidos por trabajos de mayor prioridad y siempre se ejecutan hasta completarse una vez iniciados.

pool_id ( UInt64 ) - ID del pool asignado actualmente al trabajo.

pool ( String ) - Nombre del pool pool_id .

priority ( Int64 ) - Prioridad del pool pool_id .

execution_pool_id ( UInt64 ) - ID del pool en el que se ejecuta el trabajo. Inicialmente coincide con el pool asignado antes de que comience la ejecución.

execution_pool ( String ) - Nombre del pool execution_pool_id .

execution_priority ( Int64 ) - Prioridad del pool execution_pool_id .

ready_seqno ( Nullable(UInt64) ) - Not null para los trabajos listos. El worker extrae el siguiente trabajo que se va a ejecutar de la cola de listo de su pool. Si hay varios trabajos listos, se elige el trabajo con el valor más bajo de ready_seqno .

waiters ( UInt64 ) - Número de threads que esperan este trabajo.

exception ( Nullable(String) ) - Not null para los trabajos fallidos y cancelados. Contiene el mensaje de error generado durante la ejecución de la consulta o el error que provocó la cancelación de este trabajo, junto con la chain de fallos de dependencias de nombres de trabajos.

Instantes temporales durante la vida útil del trabajo:

schedule_time ( DateTime64 ) - Momento en que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias).

( ) - Momento en que se creó el trabajo y se programó su ejecución (normalmente junto con todas sus dependencias). enqueue_time ( Nullable(DateTime64) ) - Momento en que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su pool. NULL si el trabajo aún no está listo.

( ) - Momento en que el trabajo quedó listo y se encoló en la cola de listo de su pool. NULL si el trabajo aún no está listo. start_time ( Nullable(DateTime64) ) - Momento en que un worker desencola el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado.

( ) - Momento en que un worker desencola el trabajo de la cola de listo e inicia su ejecución. NULL si el trabajo aún no se ha iniciado. finish_time ( Nullable(DateTime64) ) - Momento en que finaliza la ejecución del trabajo. NULL si el trabajo aún no ha finalizado.