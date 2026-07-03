Contiene información sobre los índices de omisión de datos presentes en todas las tablas.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
name(String) — Nombre del índice.
type(String) — Tipo de índice.
type_full(String) — Expresión del tipo de índice de la sentencia CREATE.
expr(String) — Expresión para calcular el índice.
creation(Enum8(‘Explicit’ = 0, ‘Implicit’ = 1)) — Indica si el índice se creó implícitamente (mediante add_minmax_index_for_numeric_columns o similar)
granularity(UInt64) — El número de gránulos del bloque.
data_compressed_bytes(UInt64) — El tamaño de los datos comprimidos, en bytes.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — El tamaño de los datos descomprimidos, en bytes.
marks_bytes(UInt64) — El tamaño de las marcas, en bytes.
Ejemplo
SELECT * FROM system.data_skipping_indices LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: user_actions
name: clicks_idx
type: minmax
type_full: minmax
expr: clicks
creation: Explicit
granularity: 1
data_compressed_bytes: 58
data_uncompressed_bytes: 6
marks_bytes: 48
Row 2:
──────
database: default
table: users
name: contacts_null_idx
type: minmax
type_full: minmax
expr: assumeNotNull(contacts_null)
creation: Explicit
granularity: 1
data_compressed_bytes: 58
data_uncompressed_bytes: 6
marks_bytes: 48