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Descripción

Contiene información sobre los índices de omisión de datos presentes en todas las tablas.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • name (String) — Nombre del índice.
  • type (String) — Tipo de índice.
  • type_full (String) — Expresión del tipo de índice de la sentencia CREATE.
  • expr (String) — Expresión para calcular el índice.
  • creation (Enum8(‘Explicit’ = 0, ‘Implicit’ = 1)) — Indica si el índice se creó implícitamente (mediante add_minmax_index_for_numeric_columns o similar)
  • granularity (UInt64) — El número de gránulos del bloque.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — El tamaño de los datos comprimidos, en bytes.
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — El tamaño de los datos descomprimidos, en bytes.
  • marks_bytes (UInt64) — El tamaño de las marcas, en bytes.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026