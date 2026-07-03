Contiene el estado en memoria de los metadatos de S3Queue y las filas actualmente en proceso de cada archivo.
Descripción
Columnas
zookeeper_path(String) — Ruta en ZooKeeper a los metadatos
file_path(String) — Ruta del archivo que se está procesando
file_name(String) — Nombre del archivo que se está procesando
rows_processed(UInt64) — Número de filas procesadas actualmente
status(String) — Estado del procesamiento: Processed, Processing, Failed
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — Hora a la que comenzó el procesamiento del archivo
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — Hora a la que finalizó el procesamiento del archivo
exception(String) — Excepción ocurrida durante el procesamiento