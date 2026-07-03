Esta tabla contiene información sobre las partes de proyección para tablas de la familia MergeTree.
Descripción
Columnas
partition(String) — El nombre de la partición.
name(String) — Nombre de la parte de datos.
part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos. Valores posibles: Wide (un archivo por columna) y Compact (un único archivo para todas las columnas).
parent_name(String) — El nombre de la parte de datos de origen (padre).
parent_uuid(UUID) — El UUID de la parte de datos de origen (padre).
parent_part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos de origen (padre).
active(UInt8) — Indicador que señala si la parte de datos está activa. Si una parte de datos está activa, se usa en una tabla. En caso contrario, está a punto de eliminarse. Las partes de datos inactivas aparecen después de operaciones de combinación y mutación.
marks(UInt64) — El número de marcas. Para obtener el número aproximado de filas en una parte de datos, multiplique las marcas por la granularidad del índice (normalmente 8192) (esta indicación no funciona con la granularidad adaptativa).
rows(UInt64) — El número de filas.
bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total en bytes de todos los archivos de la parte de datos en disco.
data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marcas.
parent_marks(UInt64) — El número de marcas en la parte de origen (padre).
parent_rows(UInt64) — El número de filas en la parte de origen (padre).
parent_bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total en bytes de todos los archivos de la parte de datos de origen (padre).
parent_data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos en la parte de datos de origen (padre).
parent_data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir en la parte de datos de origen (padre).
parent_marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marcas en la parte de datos de origen (padre).
modification_time(DateTime) — El momento en que se modificó el directorio que contiene la parte de datos. Normalmente, esto corresponde al momento de creación de la parte de datos.
remove_time(DateTime) — El momento en que la parte de datos pasó a estar inactiva.
refcount(UInt32) — El número de lugares en los que se usa la parte de datos. Un valor mayor que 2 indica que la parte de datos se usa en consultas o combinaciones.
min_date(Date) — El valor mínimo de la clave de fecha en la parte de datos.
max_date(Date) — El valor máximo de la clave de fecha en la parte de datos.
min_time(DateTime) — El valor mínimo de la clave de fecha y hora en la parte de datos.
max_time(DateTime) — El valor máximo de la clave de fecha y hora en la parte de datos.
partition_id(String) — ID de la partición.
min_block_number(Int64) — El número mínimo de partes de datos que componen la parte actual tras la fusión.
max_block_number(Int64) — El número máximo de partes de datos que componen la parte actual tras la fusión.
level(UInt32) — Profundidad del árbol de fusiones. Cero significa que la parte actual se creó mediante inserción y no por la fusión de otras partes.
data_version(UInt64) — Número que se utiliza para determinar qué mutaciones deben aplicarse a la parte de datos (mutaciones con una versión superior a data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria.
is_frozen(UInt8) — Indicador que muestra si existe una copia de seguridad de los datos de una partición. 1: la copia de seguridad existe. 0: la copia de seguridad no existe.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
engine(String) — Nombre del motor de tabla sin parámetros.
disk_name(String) — Nombre del disco que almacena la parte de datos.
path(String) — Ruta absoluta de la carpeta con los archivos de la parte de datos.
hash_of_all_files(String) — sipHash128 de los archivos comprimidos.
hash_of_uncompressed_files(String) — sipHash128 de los archivos sin comprimir (archivos con marcas, archivo de índice, etc.).
uncompressed_hash_of_compressed_files(String) — sipHash128 de los datos de los archivos comprimidos como si no estuvieran comprimidos.
delete_ttl_info_min(DateTime) — El valor mínimo de la clave de fecha y hora para la regla TTL DELETE.
delete_ttl_info_max(DateTime) — El valor máximo de la clave de fecha y hora para la regla TTL DELETE.
move_ttl_info.expression(Array(String)) — Array de expresiones. Cada expresión define una regla TTL MOVE.
move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — Array de valores de fecha y hora. Cada elemento describe el valor mínimo de la clave para una regla TTL MOVE.
move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — Array de valores de fecha y hora. Cada elemento describe el valor máximo de la clave para una regla TTL MOVE.
default_compression_codec(String) — El nombre del códec utilizado para comprimir esta parte de datos (en caso de que no haya un códec explícito para las columnas).
recompression_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
recompression_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada dentro de esta parte. Se utiliza para determinar si hay al menos una fila con el TTL vencido.
recompression_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos todas las filas con TTL expirado.
group_by_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
group_by_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos al menos una fila con TTL expirado.
group_by_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos todas las filas con TTL expirado.
rows_where_ttl_info.expression(Array(String)) — La expresión TTL.
rows_where_ttl_info.min(Array(DateTime)) — El valor mínimo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos al menos una fila con TTL expirado.
rows_where_ttl_info.max(Array(DateTime)) — El valor máximo de la expresión TTL calculada en esta parte. Se utiliza para determinar si tenemos todas las filas con TTL expirado.
is_broken(UInt8) — Indica si la parte de proyección está dañada
exception_code(Int32) — Código de excepción que explica el estado dañado de la parte de proyección
exception(String) — Mensaje de excepción que explica el estado dañado de la parte de proyección