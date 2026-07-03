hostname(LowCardinality(String))
event_date(Date)
event_time(DateTime)
query_id(String)
path(String)
offset(UInt64)
size(Int64)
prefetch_submit_time(DateTime64(6))
priority(Int64)
prefetch_execution_start_time(DateTime64(6))
prefetch_execution_end_time(DateTime64(6))
prefetch_execution_time_us(UInt64)
state(String)
thread_id(UInt64)
reader_id(String)
system.filesystem_read_prefetches_log
Contiene un historial de todas las precargas realizadas durante la lectura de tablas MergeTree basadas en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento.
Contiene un historial de todas las precargas realizadas durante la lectura de tablas MergeTree basadas en un sistema de archivos remoto. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
Última modificación el 3 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?