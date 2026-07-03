Contiene información sobre las partes que actualmente se están moviendo entre segmentos y su progreso.
Descripción
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos donde se realiza el movimiento.
table(String) — El nombre de la tabla donde se realiza el movimiento.
task_name(String) — El nombre de la tarea de movimiento.
task_uuid(UUID) — El identificador de la tarea de movimiento.
create_time(DateTime) — La hora a la que se creó la tarea.
part_name(String) — El nombre de la parte que está en proceso de movimiento.
part_uuid(UUID) — El UUID de la parte que está en proceso de movimiento.
to_shard(String) — El nombre del segmento de destino.
dst_part_name(String) — El nombre de la parte resultante.
update_time(DateTime) — La última vez que se actualizó.
state(String) — El estado actual del movimiento.
rollback(UInt8) — El indicador que indica si la operación se revirtió.
num_tries(UInt32) — El número de intentos para completar la operación.
last_exception(String) — El nombre de la última excepción, si la hay.