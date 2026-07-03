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Descripción

Contiene información sobre las partes que actualmente se están moviendo entre segmentos y su progreso.

Columnas

  • database (String) — El nombre de la base de datos donde se realiza el movimiento.
  • table (String) — El nombre de la tabla donde se realiza el movimiento.
  • task_name (String) — El nombre de la tarea de movimiento.
  • task_uuid (UUID) — El identificador de la tarea de movimiento.
  • create_time (DateTime) — La hora a la que se creó la tarea.
  • part_name (String) — El nombre de la parte que está en proceso de movimiento.
  • part_uuid (UUID) — El UUID de la parte que está en proceso de movimiento.
  • to_shard (String) — El nombre del segmento de destino.
  • dst_part_name (String) — El nombre de la parte resultante.
  • update_time (DateTime) — La última vez que se actualizó.
  • state (String) — El estado actual del movimiento.
  • rollback (UInt8) — El indicador que indica si la operación se revirtió.
  • num_tries (UInt32) — El número de intentos para completar la operación.
  • last_exception (String) — El nombre de la última excepción, si la hay.
Última modificación el 3 de julio de 2026