Contiene información sobre todas las políticas de enmascaramiento definidas en el sistema. Las políticas de enmascaramiento solo se pueden crear y aplicar en ClickHouse Cloud. En las versiones open-source, la tabla
Descripción
system.masking_policies siempre está vacía, pero sigue estando presente para que las consultas de introspección, como
SHOW MASKING POLICIES, funcionen y devuelvan un resultado vacío en lugar de generar una excepción.
Columnas
name(String) — Nombre de una política de enmascaramiento. El formato del nombre completo es
short_name ON database.table.
short_name(String) — Nombre abreviado de una política de enmascaramiento. Por ejemplo, si el nombre completo es
mask_email ON mydb.mytable, el nombre abreviado es
mask_email.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
id(UUID) — ID de la política de enmascaramiento.
storage(String) — Nombre del directorio donde se almacena la política de enmascaramiento.
update_assignments(Nullable(String)) — Asignaciones de UPDATE que definen cómo deben enmascararse los datos. Por ejemplo:
email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
where_condition(Nullable(String)) — Condición WHERE opcional que especifica cuándo debe aplicarse el enmascaramiento.
priority(Int64) — Prioridad para aplicar varias políticas de enmascaramiento. Las políticas con mayor prioridad se aplican primero. El valor predeterminado es 0.
apply_to_all(UInt8) — Indica si la política de enmascaramiento se aplica a todos los roles y/o usuarios. 1 si es así, 0 en caso contrario.
apply_to_list(Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplica la política de enmascaramiento.
apply_to_except(Array(String)) — La política de enmascaramiento se aplica a todos los roles y/o usuarios excepto a los enumerados. Solo se rellena cuando
apply_to_alles 1.