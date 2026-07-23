Tabla del sistema con información sobre todas las políticas de enmascaramiento del sistema.

Contiene información sobre todas las políticas de enmascaramiento definidas en el sistema.

Las políticas de enmascaramiento solo se pueden crear y aplicar en ClickHouse Cloud. En las versiones open-source, la tabla system.masking_policies siempre está vacía, pero sigue estando presente para que las consultas de introspección, como SHOW MASKING POLICIES , funcionen y devuelvan un resultado vacío en lugar de generar una excepción.