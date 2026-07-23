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Descripción

Contiene información sobre todas las políticas de enmascaramiento definidas en el sistema. Las políticas de enmascaramiento solo se pueden crear y aplicar en ClickHouse Cloud. En las versiones open-source, la tabla system.masking_policies siempre está vacía, pero sigue estando presente para que las consultas de introspección, como SHOW MASKING POLICIES, funcionen y devuelvan un resultado vacío en lugar de generar una excepción.

Columnas

  • name (String) — Nombre de una política de enmascaramiento. El formato del nombre completo es short_name ON database.table.
  • short_name (String) — Nombre abreviado de una política de enmascaramiento. Por ejemplo, si el nombre completo es mask_email ON mydb.mytable, el nombre abreviado es mask_email.
  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • id (UUID) — ID de la política de enmascaramiento.
  • storage (String) — Nombre del directorio donde se almacena la política de enmascaramiento.
  • update_assignments (Nullable(String)) — Asignaciones de UPDATE que definen cómo deben enmascararse los datos. Por ejemplo: email = '***masked***', phone = '***-***-****'.
  • where_condition (Nullable(String)) — Condición WHERE opcional que especifica cuándo debe aplicarse el enmascaramiento.
  • priority (Int64) — Prioridad para aplicar varias políticas de enmascaramiento. Las políticas con mayor prioridad se aplican primero. El valor predeterminado es 0.
  • apply_to_all (UInt8) — Indica si la política de enmascaramiento se aplica a todos los roles y/o usuarios. 1 si es así, 0 en caso contrario.
  • apply_to_list (Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplica la política de enmascaramiento.
  • apply_to_except (Array(String)) — La política de enmascaramiento se aplica a todos los roles y/o usuarios excepto a los enumerados. Solo se rellena cuando apply_to_all es 1.
Última modificación el 23 de julio de 2026