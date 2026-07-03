Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre las inserciones asíncronas. Cada entrada representa una consulta de inserción puesta en búfer como parte de una consulta de inserción asíncrona. Para activar el registro, configure los parámetros en la sección asynchronous_insert_log. El intervalo de vaciado de los datos se establece en el parámetro
Descripción
flush_interval_milliseconds de la sección de configuración del servidor asynchronous_insert_log. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse no elimina los datos de la tabla automáticamente. Consulte Introducción para obtener más detalles.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — La fecha en la que se produjo la inserción asíncrona.
event_time(DateTime) — La fecha y hora en que la inserción asíncrona terminó de ejecutarse.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — La fecha y hora en que la inserción asíncrona terminó de ejecutarse con precisión de microsegundos.
query(String) — Cadena de la consulta.
database(LowCardinality(String)) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
table(LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla.
format(LowCardinality(String)) — Nombre del formato.
query_id(String) — ID de la consulta inicial.
bytes(UInt64) — Número de bytes insertados.
rows(UInt64) — Número de filas insertadas.
exception(String) — Mensaje de la excepción.
status(Enum8(‘Ok’ = 0, ‘ParsingError’ = 1, ‘FlushError’ = 2)) — Estado del insert. Valores: ‘Ok’ = 0 — Insert correcto, ‘ParsingError’ = 1 — Excepción al analizar los datos, ‘FlushError’ = 2 — Excepción al hacer flush de los datos.
data_kind(Enum8(‘Parsed’ = 0, ‘Preprocessed’ = 1)) — El estado de los datos. Valores: ‘Parsed’ y ‘Preprocessed’.
flush_time(DateTime) — La fecha y hora en que se produjo el flush.
flush_time_microseconds(DateTime64(6)) — La fecha y hora en que se produjo el flush con precisión de microsegundos.
flush_query_id(String) — ID de la consulta de flush.
timeout_milliseconds(UInt64) — El tiempo de espera adaptativo calculado para esta entrada.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.asynchronous_insert_log LIMIT 1 \G;
Response
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-06-08
event_time: 2023-06-08 10:08:53
event_time_microseconds: 2023-06-08 10:08:53.199516
query: INSERT INTO public.data_guess (user_id, datasource_id, timestamp, path, type, num, str) FORMAT CSV
database: public
table: data_guess
format: CSV
query_id: b46cd4c4-0269-4d0b-99f5-d27668c6102e
bytes: 133223
exception:
status: Ok
flush_time: 2023-06-08 10:08:55
flush_time_microseconds: 2023-06-08 10:08:55.139676
flush_query_id: cd2c1e43-83f5-49dc-92e4-2fbc7f8d3716
Véase también
- system.query_log — Descripción de la tabla del sistema
query_log, que contiene información común sobre la ejecución de consultas.
- system.asynchronous_inserts — Esta tabla contiene información sobre las inserciones asíncronas pendientes en la cola.