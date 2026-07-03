Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene los códigos de error y el número de veces que se han activado. Para mostrar todos los códigos de error posibles, incluidos los que no se hayan activado, establezca system_events_show_zero_values en 1.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del error (errorCodeToName).
code(Int32) — Número de código del error.
value(UInt64) — Número de veces que se produjo este error.
last_error_time(DateTime) — Hora en la que se produjo el último error.
last_error_message(String) — Mensaje del último error.
last_error_format_string(String) — Cadena de formato del último error.
last_error_trace(Array(UInt64)) — Una traza de pila que representa una lista de direcciones físicas donde se almacenan los métodos invocados.
remote(UInt8) — Excepción remota (es decir, recibida durante una de las consultas distribuidas).
query_id(String) — ID de una consulta que provocó un error (si está disponible).
Los contadores de algunos errores pueden aumentar durante la ejecución correcta de consultas. No se recomienda usar esta tabla para tareas de monitorización del servidor, a menos que esté seguro de que el error correspondiente no pueda ser un falso positivo.
Ejemplo
Query
SELECT name, code, value
FROM system.errors
WHERE value > 0
ORDER BY code ASC
LIMIT 1
┌─name─────────────┬─code─┬─value─┐
│ CANNOT_OPEN_FILE │ 76 │ 1 │
└──────────────────┴──────┴───────┘
Response
WITH arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), last_error_trace) AS all
SELECT name, arrayStringConcat(all, '\n') AS res
FROM system.errors
LIMIT 1
SETTINGS allow_introspection_functions=1\G