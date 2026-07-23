Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre el estado de los nodos de planificación que residen en el servidor local. Esta tabla puede usarse para la monitorización. La tabla contiene una fila por cada nodo de planificación.
Descripción
Columnas
resource(String) — Nombre del recurso
path(String) — Ruta a un nodo de planificación dentro de esta jerarquía de planificación de recursos
type(String) — Tipo de un nodo de planificación.
weight(Float64) — Peso de un nodo, usado por un nodo padre de tipo
fair.
priority(Int64) — Prioridad de un nodo, usada por un nodo padre de tipo ‘priority’ (un valor menor implica una prioridad más alta).
precedence(Int64) — Precedencia de un nodo, usada por nodos padre con espacio compartido (memoria) para ordenar la admisión y la expulsión (un valor menor implica una precedencia más alta).
is_active(Nullable(UInt8)) — Indica si este nodo está activo actualmente; es decir, si tiene solicitudes de recursos para sacar de la cola y se cumplen sus restricciones.
active_children(Nullable(UInt64)) — Número de hijos en estado activo.
dequeued_requests(Nullable(UInt64)) — Número total de solicitudes de recursos sacadas de la cola desde este nodo.
canceled_requests(Nullable(UInt64)) — Número total de solicitudes de recursos canceladas desde este nodo.
rejected_requests(Nullable(UInt64)) — Número total de solicitudes de recursos rechazadas desde este nodo.
dequeued_cost(Nullable(Int64)) — Suma de los costos (p. ej., tamaño en bytes) de todas las solicitudes sacadas de la cola desde este nodo.
canceled_cost(Nullable(Int64)) — Suma de los costos (p. ej., tamaño en bytes) de todas las solicitudes canceladas desde este nodo.
rejected_cost(Nullable(Int64)) — Suma de los costos (p. ej., tamaño en bytes) de todas las solicitudes rechazadas desde este nodo.
busy_periods(Nullable(UInt64)) — Número total de desactivaciones de este nodo.
throughput(Nullable(Float64)) — Rendimiento promedio actual (costo desencolado por segundo).
vruntime(Nullable(Float64)) — Solo para hijos de nodos
fair. Tiempo de ejecución virtual de un nodo, usado por el algoritmo SFQ para seleccionar el siguiente hijo que se procesará de forma justa max-min.
system_vruntime(Nullable(Float64)) — Solo para nodos
fair. Tiempo de ejecución virtual que muestra el
vruntimede la última solicitud de recurso procesada. Se usa durante la activación de hijos como nuevo valor de
vruntime.
queue_length(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos
fifo. Número actual de solicitudes de recursos presentes en la cola.
queue_cost(Nullable(Int64)) — Solo para nodos fifo. Suma de los costos (p. ej., tamaño en bytes) de todas las solicitudes presentes en la cola.
budget(Nullable(Int64)) — Solo para nodos fifo. Número de ‘unidades de costo’ disponibles para nuevas solicitudes de recursos. Puede aparecer en caso de discrepancia entre los costos estimados y reales de las solicitudes de recursos (p. ej., después de un fallo de lectura/escritura)
is_satisfied(Nullable(UInt8)) — Solo para nodos de restricción (p. ej.,
inflight_limit). Es igual a
1si se cumplen todas las restricciones de este nodo.
inflight_requests(Nullable(Int64)) — Solo para nodos
inflight_limit. Número de solicitudes de recursos sacadas de la cola desde este nodo que actualmente están en estado de consumo.
inflight_cost(Nullable(Int64)) — Solo para nodos
inflight_limit. Suma de los costos (p. ej., bytes) de todas las solicitudes de recursos sacadas de la cola desde este nodo que actualmente están en estado de consumo.
max_requests(Nullable(Int64)) — Solo para nodos
inflight_limit. Límite superior de inflight_requests que provoca una infracción de la restricción.
max_cost(Nullable(Int64)) — Solo para nodos
inflight_limit. Límite superior de inflight_cost que provoca una infracción de la restricción.
max_speed(Nullable(Float64)) — Solo para nodos
bandwidth_limit. Límite superior del ancho de banda en tokens por segundo.
max_burst(Nullable(Float64)) — Solo para nodos
bandwidth_limit. Límite superior de tokens disponibles en el limitador token-bucket.
throttling_us(Nullable(Int64)) — Solo para nodos
bandwidth_limit. Número total de microsegundos durante los que este nodo estuvo en estado de throttling.
tokens(Nullable(Float64)) — Solo para nodos
bandwidth_limit. Número de tokens disponibles actualmente en el limitador token-bucket.
allocated(Nullable(Int64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Cantidad de recurso asignada actualmente bajo este nodo.
allocations(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número actual de asignaciones de recursos activas bajo este nodo.
updates(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de actualizaciones propagadas a través de este nodo.
increases(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de solicitudes de aumento aprobadas por este nodo.
decreases(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de solicitudes de disminución aprobadas por este nodo.
admits(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de asignaciones admitidas por este nodo.
removes(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de asignaciones eliminadas de este nodo.
killers(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de desalojos iniciados por este nodo debido a solicitudes de aumento.
victims(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos con espacio compartido. Número total de asignaciones desalojadas de este nodo.
rejects(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos
allocation_queue. Número total de asignaciones de recursos rechazadas por este nodo.
pending(Nullable(UInt64)) — Solo para nodos
allocation_queue. Número actual de asignaciones de recursos pendientes en este nodo.
SELECT *
FROM system.scheduler
WHERE resource = 'network_read' AND path = '/prio/fair/prod'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
resource: network_read
path: /prio/fair/prod
type: fifo
weight: 5
priority: 0
is_active: 0
active_children: 0
dequeued_requests: 67
canceled_requests: 0
dequeued_cost: 4692272
canceled_cost: 0
busy_periods: 63
vruntime: 938454.1999999989
system_vruntime: ᴺᵁᴸᴸ
queue_length: 0
queue_cost: 0
budget: -60524
is_satisfied: ᴺᵁᴸᴸ
inflight_requests: ᴺᵁᴸᴸ
inflight_cost: ᴺᵁᴸᴸ
max_requests: ᴺᵁᴸᴸ
max_cost: ᴺᵁᴸᴸ
max_speed: ᴺᵁᴸᴸ
max_burst: ᴺᵁᴸᴸ
throttling_us: ᴺᵁᴸᴸ
tokens: ᴺᵁᴸᴸ