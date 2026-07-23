Permite acceder a todos los segmentos (configurados en la sección remote_servers ) de un clúster sin crear una tabla distribuida.

remote_servers ) de un clúster sin crear una tabla Permite acceder a todos los segmentos (configurados en la sección) de un clúster sin crear una tabla Distributed . Solo se consulta una réplica de cada segmento.

Función clusterAllReplicas : igual que cluster , pero consulta todas las réplicas. Cada réplica de un clúster se usa como un segmento/conexión independientes.

Todos los clústeres disponibles se enumeran en la tabla system.clusters

cluster(['cluster_name', db.table, sharding_key]) cluster(['cluster_name', db, table, sharding_key]) clusterAllReplicas(['cluster_name', db.table, sharding_key]) clusterAllReplicas(['cluster_name', db, table, sharding_key])

Argumentos Tipo cluster_name Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales; se establece default si no se especifica. db.table or db , table Nombre de una base de datos y una tabla. sharding_key Una clave de sharding. Opcional. Debe especificarse si el clúster tiene más de un segmento.

​ Valor devuelto

El conjunto de datos de los clústeres.

​ Uso de macros

cluster_name puede contener macros, es decir, sustituciones entre {} . El valor sustituido se toma de la sección puede contener macros, es decir, sustituciones entre. El valor sustituido se toma de la sección macros del archivo de configuración del servidor.

Ejemplo:

SELECT * FROM cluster( '{cluster}' , default .example_table);

​ Uso y recomendaciones

Usar las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas es menos eficiente que crear una tabla Distributed porque, en este caso, la conexión con el servidor se vuelve a establecer para cada petición. Al procesar una gran cantidad de consultas, cree siempre la tabla Distributed de antemano y no utilice las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas .

Las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas pueden ser útiles en los siguientes casos:

Acceder a un clúster específico para comparar datos, depurar y realizar pruebas.

Consultas a varios clústeres y réplicas de ClickHouse con fines de investigación.

Peticiones distribuidas poco frecuentes realizadas manualmente.