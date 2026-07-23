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Permite acceder a todos los segmentos (configurados en la sección remote_servers) de un clúster sin crear una tabla Distributed. Solo se consulta una réplica de cada segmento. Función clusterAllReplicas: igual que cluster, pero consulta todas las réplicas. Cada réplica de un clúster se usa como un segmento/conexión independientes.
Todos los clústeres disponibles se enumeran en la tabla system.clusters.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

El conjunto de datos de los clústeres.

Uso de macros

cluster_name puede contener macros, es decir, sustituciones entre {}. El valor sustituido se toma de la sección macros del archivo de configuración del servidor. Ejemplo:

Uso y recomendaciones

Usar las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas es menos eficiente que crear una tabla Distributed porque, en este caso, la conexión con el servidor se vuelve a establecer para cada petición. Al procesar una gran cantidad de consultas, cree siempre la tabla Distributed de antemano y no utilice las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas. Las funciones de tabla cluster y clusterAllReplicas pueden ser útiles en los siguientes casos:
  • Acceder a un clúster específico para comparar datos, depurar y realizar pruebas.
  • Consultas a varios clústeres y réplicas de ClickHouse con fines de investigación.
  • Peticiones distribuidas poco frecuentes realizadas manualmente.
La configuración de conexión, como host, port, user, password, compression y secure, se toma de la sección de configuración <remote_servers>. Consulte los detalles en motor Distributed.
Última modificación el 23 de julio de 2026