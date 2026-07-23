remote_servers) de un clúster sin crear una tabla Distributed. Solo se consulta una réplica de cada segmento.
Función
clusterAllReplicas: igual que
cluster, pero consulta todas las réplicas. Cada réplica de un clúster se usa como un segmento/conexión independientes.
Todos los clústeres disponibles se enumeran en la tabla system.clusters.
Sintaxis
cluster(['cluster_name', db.table, sharding_key])
cluster(['cluster_name', db, table, sharding_key])
clusterAllReplicas(['cluster_name', db.table, sharding_key])
clusterAllReplicas(['cluster_name', db, table, sharding_key])
Argumentos
|Argumentos
|Tipo
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales; se establece
default si no se especifica.
db.table or
db,
table
|Nombre de una base de datos y una tabla.
sharding_key
|Una clave de sharding. Opcional. Debe especificarse si el clúster tiene más de un segmento.
El conjunto de datos de los clústeres.
Valor devuelto
Uso de macros
cluster_name puede contener macros, es decir, sustituciones entre
{}. El valor sustituido se toma de la sección macros del archivo de configuración del servidor.
Ejemplo:
SELECT * FROM cluster('{cluster}', default.example_table);
Usar las funciones de tabla
Uso y recomendaciones
cluster y
clusterAllReplicas es menos eficiente que crear una tabla
Distributed porque, en este caso, la conexión con el servidor se vuelve a establecer para cada petición. Al procesar una gran cantidad de consultas, cree siempre la tabla
Distributed de antemano y no utilice las funciones de tabla
cluster y
clusterAllReplicas.
Las funciones de tabla
cluster y
clusterAllReplicas pueden ser útiles en los siguientes casos:
- Acceder a un clúster específico para comparar datos, depurar y realizar pruebas.
- Consultas a varios clústeres y réplicas de ClickHouse con fines de investigación.
- Peticiones distribuidas poco frecuentes realizadas manualmente.
host,
port,
user,
password,
compression y
secure, se toma de la sección de configuración
<remote_servers>. Consulte los detalles en motor Distributed.