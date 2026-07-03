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Descripción

Contiene información sobre las columnas de todas las tablas. Puede usar esta tabla para obtener información similar a la de la consulta DESCRIBE TABLE, pero para varias tablas a la vez. Las columnas de las tablas temporales solo son visibles en system.columns en las sesiones en las que se han creado. Se muestran con el campo database vacío.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • name (String) — Nombre de la columna.
  • type (String) — Tipo de la columna.
  • position (UInt64) — Posición ordinal de una columna en una tabla, a partir de 1.
  • default_kind (String) — Tipo de expresión (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definido.
  • default_expression (String) — Expresión del valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definida.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos, en bytes.
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — Tamaño de los datos descomprimidos, en bytes.
  • marks_bytes (UInt64) — Tamaño de las marcas, en bytes.
  • comment (String) — Comentario de la columna, o una cadena vacía si no está definido.
  • is_in_partition_key (UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de partición.
  • is_in_sorting_key (UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave de ordenación.
  • is_in_primary_key (UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave primaria.
  • is_in_sampling_key (UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave de muestreo.
  • compression_codec (String) — Nombre del códec de compresión.
  • character_octet_length (Nullable(UInt64)) — Longitud máxima en bytes para datos binarios, datos de caracteres o datos de texto e imágenes. En ClickHouse, solo tiene sentido para el tipo de dato FixedString. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
  • numeric_precision (Nullable(UInt64)) — Precisión de datos numéricos aproximados, datos numéricos exactos, datos enteros o datos monetarios. En ClickHouse, es el ancho en bits para los tipos enteros y la precisión decimal para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
  • numeric_precision_radix (Nullable(UInt64)) — La base del sistema numérico para la precisión de datos numéricos aproximados, datos numéricos exactos, datos enteros o datos monetarios. En ClickHouse, es 2 para los tipos enteros y 10 para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
  • numeric_scale (Nullable(UInt64)) — La escala de los datos numéricos aproximados, los datos numéricos exactos, los datos enteros o los datos monetarios. En ClickHouse, solo tiene sentido para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
  • datetime_precision (Nullable(UInt64)) — Precisión decimal del tipo de dato DateTime64. Para otros tipos de datos, se devuelve el valor NULL.
  • serialization_hint (Nullable(String)) — Sugerencia para que la columna elija la serialización en los inserts según las estadísticas.
  • statistics (String) — Tipos de estadísticas creados en esta columna.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026