Contiene información sobre las columnas de todas las tablas. Puede usar esta tabla para obtener información similar a la de la consulta DESCRIBE TABLE, pero para varias tablas a la vez. Las columnas de las tablas temporales solo son visibles en
Descripción
system.columns en las sesiones en las que se han creado. Se muestran con el campo
database vacío.
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
name(String) — Nombre de la columna.
type(String) — Tipo de la columna.
position(UInt64) — Posición ordinal de una columna en una tabla, a partir de 1.
default_kind(String) — Tipo de expresión (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definido.
default_expression(String) — Expresión del valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definida.
data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño de los datos comprimidos, en bytes.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño de los datos descomprimidos, en bytes.
marks_bytes(UInt64) — Tamaño de las marcas, en bytes.
comment(String) — Comentario de la columna, o una cadena vacía si no está definido.
is_in_partition_key(UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de partición.
is_in_sorting_key(UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave de ordenación.
is_in_primary_key(UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave primaria.
is_in_sampling_key(UInt8) — Indicador de si la columna está en la expresión de la clave de muestreo.
compression_codec(String) — Nombre del códec de compresión.
character_octet_length(Nullable(UInt64)) — Longitud máxima en bytes para datos binarios, datos de caracteres o datos de texto e imágenes. En ClickHouse, solo tiene sentido para el tipo de dato FixedString. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
numeric_precision(Nullable(UInt64)) — Precisión de datos numéricos aproximados, datos numéricos exactos, datos enteros o datos monetarios. En ClickHouse, es el ancho en bits para los tipos enteros y la precisión decimal para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
numeric_precision_radix(Nullable(UInt64)) — La base del sistema numérico para la precisión de datos numéricos aproximados, datos numéricos exactos, datos enteros o datos monetarios. En ClickHouse, es 2 para los tipos enteros y 10 para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
numeric_scale(Nullable(UInt64)) — La escala de los datos numéricos aproximados, los datos numéricos exactos, los datos enteros o los datos monetarios. En ClickHouse, solo tiene sentido para los tipos Decimal. En caso contrario, se devuelve el valor NULL.
datetime_precision(Nullable(UInt64)) — Precisión decimal del tipo de dato DateTime64. Para otros tipos de datos, se devuelve el valor NULL.
serialization_hint(Nullable(String)) — Sugerencia para que la columna elija la serialización en los inserts según las estadísticas.
statistics(String) — Tipos de estadísticas creados en esta columna.
Ejemplo
SELECT * FROM system.columns LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_catalog
type: String
position: 1
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ
Row 2:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_schema
type: String
position: 2
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ