Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Muestra el contenido de la caché de consultas.
Descripción
Columnas
query(String) — Texto de la consulta.
query_id(String) — ID de la consulta.
is_subquery(UInt8) — Indica si la entrada de la caché de consultas es el resultado de una subconsulta.
result_size(UInt64) — Tamaño de la entrada de la caché de consultas.
tag(LowCardinality(String)) — Etiqueta de la entrada de la caché de consultas.
stale(UInt8) — Indica si la entrada de la caché de consultas está obsoleta.
shared(UInt8) — Indica si la entrada de la caché de consultas se comparte entre varios usuarios.
compressed(UInt8) — Indica si la entrada de la caché de consultas está comprimida.
expires_at(DateTime) — Momento en que la entrada de la caché de consultas pasa a estar obsoleta.
key_hash(UInt64) — Hash del texto de la consulta, usado como clave para encontrar entradas de la caché de consultas.
Ejemplo
SELECT * FROM system.query_cache FORMAT Vertical;
Fila 1:
──────
query: SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = 1
query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6
result_size: 128
tag:
stale: 0
shared: 0
compressed: 1
expires_at: 2023-10-13 13:35:45
key_hash: 12188185624808016954
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.004 sec.