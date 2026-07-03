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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene información sobre todos los eventos de inicio y cierre de sesión, tanto exitosos como fallidos.

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Ejemplo

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Última modificación el 3 de julio de 2026