Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre todos los eventos de inicio y cierre de sesión, tanto exitosos como fallidos.
Descripción
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
type(Enum8(‘LoginFailure’ = 0, ‘LoginSuccess’ = 1, ‘Logout’ = 2)) — Resultado del inicio/cierre de sesión. Posibles valores: LoginFailure — Error de inicio de sesión. LoginSuccess — Inicio de sesión correcto. Logout — Cierre de sesión del sistema.
auth_id(UUID) — ID de autenticación, un UUID que se genera automáticamente cada vez que un usuario inicia sesión.
session_id(String) — ID de sesión que el cliente envía a través de la interfaz HTTP.
event_date(Date) — Fecha de inicio/cierre de sesión.
event_time(DateTime) — Hora de inicio/cierre de sesión.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora de inicio del proceso de inicio/cierre de sesión con precisión de microsegundos.
user(Nullable(String)) — Nombre de usuario.
auth_type(Nullable(Enum8(‘NO_PASSWORD’ = 0, ‘PLAINTEXT_PASSWORD’ = 1, ‘SHA256_PASSWORD’ = 2, ‘DOUBLE_SHA1_PASSWORD’ = 3, ‘LDAP’ = 4, ‘KERBEROS’ = 5, ‘SSL_CERTIFICATE’ = 6, ‘BCRYPT_PASSWORD’ = 7, ‘SSH_KEY’ = 8, ‘HTTP’ = 9, ‘JWT’ = 10, ‘SCRAM_SHA256_PASSWORD’ = 11, ‘NO_AUTHENTICATION’ = 12))) — Tipo de autenticación.
profiles(Array(LowCardinality(String))) — Lista de perfiles establecidos para todos los roles y/o usuarios.
roles(Array(LowCardinality(String))) — Lista de roles a los que se aplica el perfil.
settings(Array(Tuple(LowCardinality(String), String))) — Configuración que se modificó cuando el cliente inició/cerró sesión.
client_address(IPv6) — Dirección IP utilizada para iniciar/cerrar sesión.
client_port(UInt16) — Puerto del cliente utilizado para iniciar/cerrar sesión.
interface(Enum8(‘TCP’ = 1, ‘HTTP’ = 2, ‘gRPC’ = 3, ‘MySQL’ = 4, ‘PostgreSQL’ = 5, ‘Local’ = 6, ‘TCP_Interserver’ = 7, ‘Prometheus’ = 8, ‘Background’ = 9)) — Interfaz desde la que se inició la sesión.
client_hostname(String) — Hostname de la máquina cliente en la que se ejecuta
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_name(String) — Nombre de
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_revision(UInt32) — Revisión de
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_version_major(UInt32) — Versión principal de
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_version_minor(UInt32) — Versión secundaria de
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_version_patch(UInt32) — Componente de parche de la versión de
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
failure_reason(String) — Mensaje de excepción que contiene el motivo del fallo de inicio/cierre de sesión.
certificate_subjects(Array(LowCardinality(String))) — Lista de sujetos (Common Name y Subject Alternative Names) del certificado TLS del cliente presentado en la conexión, con el formato ‘CN:…’ / ‘SAN:…’. Vacío si no se presentó ningún certificado.
certificate_serial(LowCardinality(String)) — Número de serie del certificado TLS del cliente. Vacío si no se presentó ningún certificado.
certificate_issuer(LowCardinality(String)) — Emisor del certificado TLS del cliente. Vacío si no se presentó ningún certificado.
certificate_not_before(Nullable(DateTime64)) — Hora a partir de la cual el certificado TLS del cliente es válido. NULL si no se presentó ningún certificado.
certificate_not_after(Nullable(DateTime64)) — Hora a partir de la cual el certificado TLS del cliente caduca. NULL si no se presentó ningún certificado.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.session_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
type: LoginSuccess
auth_id: 45e6bd83-b4aa-4a23-85e6-bd83b4aa1a23
session_id:
event_date: 2021-10-14
event_time: 2021-10-14 20:33:52
event_time_microseconds: 2021-10-14 20:33:52.104247
user: default
auth_type: PLAINTEXT_PASSWORD
profiles: ['default']
roles: []
settings: [('load_balancing','random'),('max_memory_usage','10000000000')]
client_address: ::ffff:127.0.0.1
client_port: 38490
interface: TCP
client_hostname:
client_name: ClickHouse client
client_revision: 54449
client_version_major: 21
client_version_minor: 10
client_version_patch: 0
failure_reason:
certificate_subjects: []
certificate_serial:
certificate_issuer:
certificate_not_before: ᴺᵁᴸᴸ
certificate_not_after: ᴺᵁᴸᴸ