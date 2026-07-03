Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los consumidores de Kafka. Se aplica al motor de tabla Kafka (integración nativa de ClickHouse)
Descripción
Columnas
database(String) — Base de datos de la tabla con motor Kafka.
table(String) — Nombre de la tabla con motor Kafka.
consumer_id(String) — Identificador del consumidor de Kafka. Tenga en cuenta que una tabla puede tener varios consumidores. Se especifica mediante el parámetro
kafka_num_consumers.
assignments.topic(Array(String)) — Topic de Kafka.
assignments.partition_id(Array(Int32)) — ID de la partición de Kafka. Tenga en cuenta que solo se puede asignar un consumidor a una partición.
assignments.current_offset(Array(Int64)) — Offset actual.
assignments.intent_size(Array(Nullable(Int64))) — Número de mensajes enviados, pero aún no confirmados, en el nuevo StorageKafka.
exceptions.time(Array(DateTime)) — Marca temporal de cuándo se generaron las 10 excepciones más recientes.
exceptions.text(Array(String)) — Texto de las 10 excepciones más recientes.
last_poll_time(DateTime) — Marca temporal del poll más reciente.
num_messages_read(UInt64) — Número de mensajes leídos por el consumidor.
last_commit_time(DateTime) — Marca temporal del poll más reciente.
num_commits(UInt64) — Número total de commits del consumidor.
last_rebalance_time(DateTime) — Marca temporal del rebalance más reciente de Kafka.
num_rebalance_revocations(UInt64) — Número de veces que se revocaron las particiones del consumidor.
num_rebalance_assignments(UInt64) — Número de veces que el consumidor fue asignado al clúster de Kafka.
is_currently_used(UInt8) — Indicador que muestra si el consumidor está en uso.
last_used(DateTime64(6)) — Última vez que este consumidor estuvo en uso.
rdkafka_stat(String) — Estadística interna de la biblioteca. Establezca statistics_interval_ms en 0 para deshabilitarla; el valor predeterminado es 3000 (una vez cada tres segundos).
dependencies(Array(Array(String))) — Dependencias transitivas de la base de datos.
missing_dependencies(Array(Array(String))) — Dependencias transitivas faltantes de la base de datos.
SELECT *
FROM system.kafka_consumers
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
database: test
table: kafka
consumer_id: ClickHouse-instance-test-kafka-1caddc7f-f917-4bb1-ac55-e28bd103a4a0
assignments.topic: ['system_kafka_cons']
assignments.partition_id: [0]
assignments.current_offset: [18446744073709550615]
exceptions.time: []
exceptions.text: []
last_poll_time: 2006-11-09 18:47:47
num_messages_read: 4
last_commit_time: 2006-11-10 04:39:40
num_commits: 1
last_rebalance_time: 1970-01-01 00:00:00
num_rebalance_revocations: 0
num_rebalance_assignments: 1
is_currently_used: 1
rdkafka_stat: {...}
dependencies: [['test.mv2','test.target2'],['test.mv1','test.target1']]
missing_dependencies: []