Contiene una lista de cuentas de usuario configuradas en el servidor.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de usuario.
id(UUID) — ID de usuario.
storage(String) — Ruta al almacenamiento de usuarios. Se configura en el parámetro access_control_path.
auth_type(Array(Enum8(‘no_password’ = 0, ‘plaintext_password’ = 1, ‘sha256_password’ = 2, ‘double_sha1_password’ = 3, ‘ldap’ = 4, ‘kerberos’ = 5, ‘ssl_certificate’ = 6, ‘bcrypt_password’ = 7, ‘ssh_key’ = 8, ‘http’ = 9, ‘jwt’ = 10, ‘scram_sha256_password’ = 11, ‘no_authentication’ = 12))) — Muestra los tipos de autenticación. Existen varias formas de identificar al usuario: sin contraseña, con contraseña en texto sin formato, con contraseña codificada con SHA256, con contraseña codificada con doble SHA-1 o con contraseña codificada con bcrypt.
auth_params(Array(String)) — Parámetros de autenticación en formato JSON según el auth_type.
valid_until(Array(DateTime)) — Fecha y hora de vencimiento de las credenciales del usuario.
host_ip(Array(String)) — Direcciones IP de los hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse.
host_names(Array(String)) — Nombres de hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse.
host_names_regexp(Array(String)) — Expresión regular para los nombres de hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse.
host_names_like(Array(String)) — Nombres de hosts autorizados para conectarse al servidor de ClickHouse, establecidos mediante el predicado LIKE.
default_roles_all(UInt8) — Muestra que todos los roles concedidos se establecen de forma predeterminada para el usuario.
default_roles_list(Array(String)) — Lista de roles concedidos establecidos de forma predeterminada.
default_roles_except(Array(String)) — Todos los roles concedidos se establecen de forma predeterminada, excepto los enumerados.
grantees_any(UInt8) — El indicador que señala si un usuario con cualquier opción de concesión puede concederla a cualquiera.
grantees_list(Array(String)) — La lista de usuarios o roles a los que este usuario puede conceder opciones de concesión.
grantees_except(Array(String)) — La lista de usuarios o roles a los que este usuario tiene prohibido conceder opciones de concesión.
default_database(String) — El nombre de la base de datos predeterminada de este usuario.