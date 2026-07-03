Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene estadísticas de selectividad obtenidas por muestreo durante la lectura de tablas
Descripción
MergeTree. La tabla se rellena solo cuando
predicate_statistics_sample_rate es mayor que
0.
Use esta tabla para examinar hasta qué punto son selectivos los predicados de usuario en cargas de trabajo reales y cuántos gránulos quedan después del filtrado por clave primaria o por índice de omisión. Los datos sirven de entrada para recomendaciones de índices y proyecciones basadas en la carga de trabajo.
Una sola consulta puede producir dos tipos de filas en
Estructura de las filas
system.predicate_statistics_log:
- Filas de filtro, emitidas en cada paso de prewhere/filtro en
MergeTreeSelectProcessor. Completan
predicate_expression,
input_rows,
passed_rows,
filter_selectivityy las columnas del predicado completo
total_input_rows,
total_passed_rows,
total_selectivity. Las columnas relacionadas con índices quedan vacías.
- Filas de índice, emitidas en cada paso de lectura en
ReadFromMergeTree. Completan los arrays
index_names,
index_types,
total_granules,
granules_aftere
index_selectivities, con una entrada por cada etapa del índice (clave primaria, partición, índices de omisión). Las columnas relacionadas con predicados quedan vacías.
query_id y la misma
table, por lo que se pueden unir cuando se necesiten ambas.
El muestreo se controla con
Muestreo y sobrecarga
predicate_statistics_sample_rate:
0desactiva la recopilación.
1toma una muestra de cada consulta.
N > 1toma muestras de aproximadamente
1 / Nde las consultas, aplicando hash a
query_id.
SYSTEM FLUSH LOGS si necesitas que las filas aparezcan de inmediato.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Marca temporal en la que se escribió esta entrada de log.
database(LowCardinality(String)) — Nombre de la base de datos de la tabla de destino.
table(LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla de destino.
query_id(String) — ID de la consulta para vincularla de nuevo con query_log.
predicate_expression(String) — Expresión de filtro completa procesada en este paso de prewhere/filter (volcado de ActionsDAG).
input_rows(UInt64) — Filas que entran en este paso de prewhere/filter.
passed_rows(UInt64) — Filas que pasan este paso de prewhere/filter.
filter_selectivity(Float64) — Selectividad de este paso: passed_rows / input_rows.
total_input_rows(UInt64) — Filas que entran en el primer paso de prewhere (total de filas leídas de los gránulos).
total_passed_rows(UInt64) — Filas que pasan todos los pasos de prewhere (filas entregadas a la consulta).
total_selectivity(Float64) — Selectividad del predicado completo: total_passed_rows / total_input_rows.
index_names(Array(LowCardinality(String))) — Nombres de los índices aplicados, por ejemplo [‘PrimaryKey’, ‘idx_bf_status’] (solo para filas de índice).
index_types(Array(LowCardinality(String))) — Tipos de índices aplicados: PrimaryKey, Skip, MinMax, Partition (solo para filas de índice).
total_granules(Array(UInt64)) — Gránulos que entran en cada etapa del índice (solo para filas de índice).
granules_after(Array(UInt64)) — Gránulos restantes después de cada etapa del índice (solo para filas de índice).
index_selectivities(Array(Float64)) — Selectividad por índice: granules_after / total_granules (solo para filas de índice).
Ejemplo
SET predicate_statistics_sample_rate = 1;
SELECT *
FROM hits
WHERE URL LIKE '%/product/%' AND EventDate >= today() - 7
FORMAT Null;
SYSTEM FLUSH LOGS predicate_statistics_log;
SELECT
query_id,
predicate_expression,
round(filter_selectivity, 3) AS step_selectivity,
round(total_selectivity, 3) AS query_selectivity,
index_names,
index_selectivities
FROM system.predicate_statistics_log
WHERE table = 'hits'
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 10;