Contiene los otorgamientos de roles para usuarios y roles. Para agregar registros a esta tabla, use
Descripción
GRANT role TO user.
Columnas
user_name(Nullable(String)) — Nombre de usuario.
role_name(Nullable(String)) — Nombre del rol.
granted_role_name(String) — Nombre del rol otorgado al rol
role_name. Para otorgar un rol a otro, use
GRANT role1 TO role2.
granted_role_id(UUID) — Identificador del rol.
granted_role_is_default(UInt8) — Indicador que muestra si
granted_rolees un rol predeterminado. Valores posibles: • 1 —
granted_rolees un rol predeterminado, • 0 —
granted_roleno es un rol predeterminado.
with_admin_option(UInt8) — Indicador que muestra si
granted_rolees un rol con el privilegio
ADMIN OPTION. Valores posibles: • 1 — El rol tiene el privilegio
ADMIN OPTION. • 0 — El rol no tiene el privilegio
ADMIN OPTION.