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Descripción

Contiene los otorgamientos de roles para usuarios y roles. Para agregar registros a esta tabla, use GRANT role TO user.

Columnas

  • user_name (Nullable(String)) — Nombre de usuario.
  • role_name (Nullable(String)) — Nombre del rol.
  • granted_role_name (String) — Nombre del rol otorgado al rol role_name. Para otorgar un rol a otro, use GRANT role1 TO role2.
  • granted_role_id (UUID) — Identificador del rol.
  • granted_role_is_default (UInt8) — Indicador que muestra si granted_role es un rol predeterminado. Valores posibles: • 1 — granted_role es un rol predeterminado, • 0 — granted_role no es un rol predeterminado.
  • with_admin_option (UInt8) — Indicador que muestra si granted_role es un rol con el privilegio ADMIN OPTION. Valores posibles: • 1 — El rol tiene el privilegio ADMIN OPTION. • 0 — El rol no tiene el privilegio ADMIN OPTION.
Última modificación el 3 de julio de 2026