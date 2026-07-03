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Descripción

La tabla no existe a menos que ClickHouse Keeper o ZooKeeper estén configurados. La tabla system.zookeeper expone datos de los clústeres de Keeper definidos en la configuración. La consulta debe incluir una condición path = o una condición path IN en la cláusula WHERE, como se muestra a continuación. Esto corresponde a la ruta de los nodos hijo de los que desea obtener datos. La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' devuelve datos de todos los nodos hijo del nodo /clickhouse. Para devolver datos de todos los nodos raíz, escriba path = ’/’. Si la ruta especificada en ‘path’ no existe, se lanzará una excepción. La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse') devuelve datos de todos los nodos hijo de los nodos / y /clickhouse. Si alguna de las rutas de la colección ‘path’ especificada no existe, se lanzará una excepción. Puede utilizarse para realizar un lote de consultas de rutas de Keeper. La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' AND zookeeperName = 'auxiliary_cluster' devuelve datos del clúster de ZooKeeper auxiliary_cluster. Si el auxiliary_cluster especificado no existe, se lanzará una excepción.

Columnas

  • name (String) — El nombre del nodo.
  • path (String) — La ruta del nodo.
  • value (String) — El valor del nodo.
  • zookeeperName (String) — El nombre del clúster de ZooKeeper predeterminado o de uno de los clústeres auxiliares.
  • dataLength (Int32) — Tamaño del valor.
  • numChildren (Int32) — Número de descendientes.
  • czxid (Int64) — ID de la transacción que creó el nodo.
  • mzxid (Int64) — ID de la transacción que modificó el nodo por última vez.
  • pzxid (Int64) — ID de la transacción que eliminó o añadió descendientes por última vez.
  • ctime (DateTime) — Fecha y hora de creación del nodo.
  • mtime (DateTime) — Fecha y hora de la última modificación del nodo.
  • version (Int32) — Versión del nodo: el número de veces que se ha modificado el nodo.
  • cversion (Int32) — Número de descendientes añadidos o eliminados.
  • aversion (Int32) — Número de cambios en la ACL.
  • ephemeralOwner (Int64) — Para los nodos efímeros, el ID de la sesión propietaria de este nodo.
Ejemplo:
Última modificación el 3 de julio de 2026