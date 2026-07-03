Tabla del sistema que existe únicamente si ClickHouse Keeper o ZooKeeper están configurados. Expone datos del clúster de Keeper definido en la configuración.

La tabla no existe a menos que ClickHouse Keeper o ZooKeeper estén configurados. La tabla system.zookeeper expone datos de los clústeres de Keeper definidos en la configuración. La consulta debe incluir una condición path = o una condición path IN en la cláusula WHERE , como se muestra a continuación. Esto corresponde a la ruta de los nodos hijo de los que desea obtener datos.

La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' devuelve datos de todos los nodos hijo del nodo /clickhouse . Para devolver datos de todos los nodos raíz, escriba path = ’/’. Si la ruta especificada en ‘path’ no existe, se lanzará una excepción.

La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse') devuelve datos de todos los nodos hijo de los nodos / y /clickhouse . Si alguna de las rutas de la colección ‘path’ especificada no existe, se lanzará una excepción. Puede utilizarse para realizar un lote de consultas de rutas de Keeper.

La consulta SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' AND zookeeperName = 'auxiliary_cluster' devuelve datos del clúster de ZooKeeper auxiliary_cluster . Si el auxiliary_cluster especificado no existe, se lanzará una excepción.

name (String) — El nombre del nodo.

(String) — El nombre del nodo. path (String) — La ruta del nodo.

(String) — La ruta del nodo. value (String) — El valor del nodo.

(String) — El valor del nodo. zookeeperName (String) — El nombre del clúster de ZooKeeper predeterminado o de uno de los clústeres auxiliares.

(String) — El nombre del clúster de ZooKeeper predeterminado o de uno de los clústeres auxiliares. dataLength (Int32) — Tamaño del valor.

(Int32) — Tamaño del valor. numChildren (Int32) — Número de descendientes.

(Int32) — Número de descendientes. czxid (Int64) — ID de la transacción que creó el nodo.

(Int64) — ID de la transacción que creó el nodo. mzxid (Int64) — ID de la transacción que modificó el nodo por última vez.

(Int64) — ID de la transacción que modificó el nodo por última vez. pzxid (Int64) — ID de la transacción que eliminó o añadió descendientes por última vez.

(Int64) — ID de la transacción que eliminó o añadió descendientes por última vez. ctime (DateTime) — Fecha y hora de creación del nodo.

(DateTime) — Fecha y hora de creación del nodo. mtime (DateTime) — Fecha y hora de la última modificación del nodo.

(DateTime) — Fecha y hora de la última modificación del nodo. version (Int32) — Versión del nodo: el número de veces que se ha modificado el nodo.

(Int32) — Versión del nodo: el número de veces que se ha modificado el nodo. cversion (Int32) — Número de descendientes añadidos o eliminados.

(Int32) — Número de descendientes añadidos o eliminados. aversion (Int32) — Número de cambios en la ACL.

(Int32) — Número de cambios en la ACL. ephemeralOwner (Int64) — Para los nodos efímeros, el ID de la sesión propietaria de este nodo.

Ejemplo:

SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path = '/clickhouse/tables/01-08/visits/replicas' FORMAT Vertical