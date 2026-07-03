La tabla no existe a menos que ClickHouse Keeper o ZooKeeper estén configurados. La tabla
Descripción
system.zookeeper expone datos de los clústeres de Keeper definidos en la configuración.
La consulta debe incluir una condición
path = o una condición
path IN en la cláusula
WHERE, como se muestra a continuación. Esto corresponde a la ruta de los nodos hijo de los que desea obtener datos.
La consulta
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' devuelve datos de todos los nodos hijo del nodo
/clickhouse.
Para devolver datos de todos los nodos raíz, escriba path = ’/’.
Si la ruta especificada en ‘path’ no existe, se lanzará una excepción.
La consulta
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse') devuelve datos de todos los nodos hijo de los nodos
/ y
/clickhouse.
Si alguna de las rutas de la colección ‘path’ especificada no existe, se lanzará una excepción.
Puede utilizarse para realizar un lote de consultas de rutas de Keeper.
La consulta
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path = '/clickhouse' AND zookeeperName = 'auxiliary_cluster' devuelve datos del clúster de ZooKeeper
auxiliary_cluster.
Si el
auxiliary_cluster especificado no existe, se lanzará una excepción.
Columnas
name(String) — El nombre del nodo.
path(String) — La ruta del nodo.
value(String) — El valor del nodo.
zookeeperName(String) — El nombre del clúster de ZooKeeper predeterminado o de uno de los clústeres auxiliares.
dataLength(Int32) — Tamaño del valor.
numChildren(Int32) — Número de descendientes.
czxid(Int64) — ID de la transacción que creó el nodo.
mzxid(Int64) — ID de la transacción que modificó el nodo por última vez.
pzxid(Int64) — ID de la transacción que eliminó o añadió descendientes por última vez.
ctime(DateTime) — Fecha y hora de creación del nodo.
mtime(DateTime) — Fecha y hora de la última modificación del nodo.
version(Int32) — Versión del nodo: el número de veces que se ha modificado el nodo.
cversion(Int32) — Número de descendientes añadidos o eliminados.
aversion(Int32) — Número de cambios en la ACL.
ephemeralOwner(Int64) — Para los nodos efímeros, el ID de la sesión propietaria de este nodo.
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path = '/clickhouse/tables/01-08/visits/replicas'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: example01-08-1
value:
czxid: 932998691229
mzxid: 932998691229
ctime: 2015-03-27 16:49:51
mtime: 2015-03-27 16:49:51
version: 0
cversion: 47
aversion: 0
ephemeralOwner: 0
dataLength: 0
numChildren: 7
pzxid: 987021031383
path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas
Row 2:
──────
name: example01-08-2
value:
czxid: 933002738135
mzxid: 933002738135
ctime: 2015-03-27 16:57:01
mtime: 2015-03-27 16:57:01
version: 0
cversion: 37
aversion: 0
ephemeralOwner: 0
dataLength: 0
numChildren: 7
pzxid: 987021252247
path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas