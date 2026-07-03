Esta tabla contiene una única columna UInt64 llamada
Descripción
number, que contiene casi todos los números naturales a partir de cero.
Puede usar esta tabla para realizar pruebas o si necesita hacer una búsqueda por fuerza bruta.
La lectura de esta tabla no está paralelizada.
Columnas
Ejemplo
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;
También puedes limitar la salida usando predicados.
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
SELECT * FROM system.numbers WHERE number < 10;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.