Skip to main content

Descripción

Esta tabla contiene una única columna UInt64 llamada number, que contiene casi todos los números naturales a partir de cero. Puede usar esta tabla para realizar pruebas o si necesita hacer una búsqueda por fuerza bruta. La lectura de esta tabla no está paralelizada.

Columnas

Ejemplo

También puedes limitar la salida usando predicados.
Última modificación el 3 de julio de 2026