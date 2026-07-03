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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene entradas de registro con información sobre diversas operaciones de almacenamiento de blobs, como cargas y eliminaciones.

Columnas

Ejemplo

Supongamos que una operación de almacenamiento de blobs sube un archivo y se registra un evento:
En este ejemplo, la operación de carga se asoció con la consulta INSERT con ID 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. El archivo local de metadatos store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt hace referencia a la ruta remota rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe en el bucket bucket1 del disco disk_s3, con un tamaño de 259 bytes.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026