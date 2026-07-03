Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene entradas de registro con información sobre diversas operaciones de almacenamiento de blobs, como cargas y eliminaciones.
Descripción
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del evento con precisión de microsegundos.
event_type(Enum8(‘Upload’ = 1, ‘Delete’ = 2, ‘MultiPartUploadCreate’ = 3, ‘MultiPartUploadWrite’ = 4, ‘MultiPartUploadComplete’ = 5, ‘MultiPartUploadAbort’ = 6, ‘Read’ = 7)) — Tipo de evento. Valores posibles: ‘Upload’, ‘Delete’, ‘MultiPartUploadCreate’, ‘MultiPartUploadWrite’, ‘MultiPartUploadComplete’, ‘MultiPartUploadAbort’, ‘Read’
query_id(String) — Identificador de la consulta asociada al evento, si existe.
thread_id(UInt64) — Identificador del hilo que realiza la operación.
thread_name(String) — Nombre del hilo que realiza la operación.
disk_name(LowCardinality(String)) — Nombre del disco asociado.
bucket(String) — Nombre del bucket.
remote_path(String) — Ruta al recurso remoto.
local_path(String) — Ruta al archivo de metadatos en el sistema local, que hace referencia al recurso remoto.
data_size(UInt64) — Tamaño de los datos implicados en el evento de carga.
elapsed_microseconds(UInt64) — Tiempo transcurrido de la operación, en microsegundos.
error_code(Int32) — Código de error de la operación. 0 si no hubo ningún error.
error(String) — Mensaje de error asociado al evento, si existe.
Supongamos que una operación de almacenamiento de blobs sube un archivo y se registra un evento:
Ejemplo
SELECT * FROM system.blob_storage_log WHERE query_id = '7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G
En este ejemplo, la operación de carga se asoció con la consulta
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-10-31
event_time: 2023-10-31 16:03:40
event_time_microseconds: 2023-10-31 16:03:40.481437
event_type: Upload
query_id: 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972
thread_id: 2381740
disk_name: disk_s3
bucket: bucket1
remote_path: rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe
local_path: store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt
data_size: 259
error:
INSERT con ID
7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972. El archivo local de metadatos
store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt hace referencia a la ruta remota
rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe en el bucket
bucket1 del disco
disk_s3, con un tamaño de 259 bytes.