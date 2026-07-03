Tabla del sistema que contiene entradas de registro con información sobre diversas operaciones de almacenamiento de blobs, como cargas y eliminaciones.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene entradas de registro con información sobre diversas operaciones de almacenamiento de blobs, como cargas y eliminaciones.

Supongamos que una operación de almacenamiento de blobs sube un archivo y se registra un evento:

SELECT * FROM system . blob_storage_log WHERE query_id = '7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972' ORDER BY event_date, event_time_microseconds \G

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2023-10-31 event_time: 2023-10-31 16:03:40 event_time_microseconds: 2023-10-31 16:03:40.481437 event_type: Upload query_id: 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972 thread_id: 2381740 disk_name: disk_s3 bucket: bucket1 remote_path: rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe local_path: store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt data_size: 259 error:

En este ejemplo, la operación de carga se asoció con la consulta INSERT con ID 7afe0450-504d-4e4b-9a80-cd9826047972 . El archivo local de metadatos store/654/6549e8b3-d753-4447-8047-d462df6e6dbe/tmp_insert_all_1_1_0/checksums.txt hace referencia a la ruta remota rrr/kxo/tbnqtrghgtnxkzgtcrlutwuslgawe en el bucket bucket1 del disco disk_s3 , con un tamaño de 259 bytes.