Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Uso de cuotas de todos los usuarios.
Descripción
Columnas
quota_name(String) — Nombre de la cuota.
quota_key(String) — Valor de la clave.
is_current(UInt8) — Uso de la cuota del usuario actual.
start_time(Nullable(DateTime)) — Hora de inicio para calcular el consumo de recursos.
end_time(Nullable(DateTime)) — Hora de finalización para calcular el consumo de recursos.
duration(Nullable(UInt32)) — Duración del intervalo de tiempo para calcular el consumo de recursos, en segundos.
queries(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas ejecutadas.
max_queries(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas de cualquier tipo que se pueden ejecutar.
query_selects(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas SELECT ejecutadas.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas SELECT que se pueden ejecutar.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas INSERT ejecutadas.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas INSERT que se pueden ejecutar.
errors(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas que dieron error.
max_errors(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas que dieron error dentro del período de tiempo especificado.
result_rows(Nullable(UInt64)) — Número total actual de filas en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — Número total máximo permitido de filas en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total máximo permitido de bytes en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
read_rows(Nullable(UInt64)) — Número total actual de filas leídas durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de filas que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes leídos durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de bytes que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
execution_time(Nullable(Float64)) — Cantidad total actual de tiempo (en nanosegundos) empleada en ejecutar consultas dentro del período de tiempo actual
max_execution_time(Nullable(Float64)) — Cantidad máxima de tiempo (en nanosegundos) permitida para ejecutar todas las consultas dentro del período de tiempo especificado
written_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes escritos durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de bytes que se pueden escribir durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — Número actual de fallos consecutivos de autenticación dentro del período de tiempo actual.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de fallos consecutivos de autenticación dentro del período de tiempo especificado.
queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — Número máximo actual de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro del período de tiempo actual.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro del período de tiempo especificado.