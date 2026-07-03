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Descripción

Contiene la lista de motores de base de datos admitidos por el servidor.

Columnas

  • name (String) — El nombre del motor de base de datos.
  • description (String) — Una descripción general de la función del motor de base de datos.
  • syntax (String) — Cómo se especifica el motor de base de datos en la cláusula ENGINE de una consulta CREATE DATABASE.
  • examples (String) — Ejemplos de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el motor de base de datos, en el formato major.minor.
  • related (Array(String)) — Los nombres de los motores de base de datos relacionados.

Ejemplo

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Última modificación el 3 de julio de 2026