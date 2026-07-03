Contiene la lista de motores de base de datos admitidos por el servidor.
Descripción
Columnas
name(String) — El nombre del motor de base de datos.
description(String) — Una descripción general de la función del motor de base de datos.
syntax(String) — Cómo se especifica el motor de base de datos en la cláusula ENGINE de una consulta CREATE DATABASE.
examples(String) — Ejemplos de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el motor de base de datos, en el formato major.minor.
related(Array(String)) — Los nombres de los motores de base de datos relacionados.
Ejemplo
Query
SELECT name
FROM system.database_engines
WHERE name IN ('Atomic', 'Ordinary')
ORDER BY name
Response
┌─name─────┐
│ Atomic │
│ Ordinary │
└──────────┘