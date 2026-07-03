Tabla del sistema que contiene el historial de ejecuciones de tareas del pool de programación en segundo plano.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

system.background_schedule_pool_log se crea solo si se especifica la configuración del servidor La tablase crea solo si se especifica la configuración del servidor background_schedule_pool_log

Esta tabla contiene el historial de ejecución de tareas del pool de programación en segundo plano. Los pools de programación en segundo plano se utilizan para ejecutar tareas periódicas, como envíos distribuidos, vaciados del búfer y operaciones del broker de mensajes.

hostname (LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.

(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta. event_date (Date) — Fecha del evento.

(Date) — Fecha del evento. event_time (DateTime) — Hora del evento.

(DateTime) — Hora del evento. event_time_microseconds (DateTime64(6)) — Hora del evento con precisión de microsegundos.

(DateTime64(6)) — Hora del evento con precisión de microsegundos. query_id (String) — Identificador de la consulta asociada a la tarea en segundo plano.

(String) — Identificador de la consulta asociada a la tarea en segundo plano. database (LowCardinality(String)) — Nombre de la base de datos.

(LowCardinality(String)) — Nombre de la base de datos. table (LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla.

(LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla. table_uuid (UUID) — UUID de la tabla a la que pertenece la tarea en segundo plano.

(UUID) — UUID de la tabla a la que pertenece la tarea en segundo plano. log_name (LowCardinality(String)) — Nombre de la tarea en segundo plano.

(LowCardinality(String)) — Nombre de la tarea en segundo plano. duration_ms (UInt64) — Duración de la ejecución de la tarea en milisegundos.

(UInt64) — Duración de la ejecución de la tarea en milisegundos. error (UInt16) — Código de error de la excepción ocurrida.

(UInt16) — Código de error de la excepción ocurrida. exception (String) — Mensaje de texto del error ocurrido.

La tabla system.background_schedule_pool_log se crea tras la primera ejecución de una tarea en segundo plano.

SELECT * FROM system . background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2025-12-18 event_time: 2025-12-18 10:30:15 event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456 query_id: database: default table: data table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 log_name: default.data duration_ms: 42 error: 0 exception:

​ Véase también