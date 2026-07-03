Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
La tabla
Descripción
system.background_schedule_pool_log se crea solo si se especifica la configuración del servidor background_schedule_pool_log.
Esta tabla contiene el historial de ejecución de tareas del pool de programación en segundo plano. Los pools de programación en segundo plano se utilizan para ejecutar tareas periódicas, como envíos distribuidos, vaciados del búfer y operaciones del broker de mensajes.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Hostname del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del evento con precisión de microsegundos.
query_id(String) — Identificador de la consulta asociada a la tarea en segundo plano.
database(LowCardinality(String)) — Nombre de la base de datos.
table(LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla.
table_uuid(UUID) — UUID de la tabla a la que pertenece la tarea en segundo plano.
log_name(LowCardinality(String)) — Nombre de la tarea en segundo plano.
duration_ms(UInt64) — Duración de la ejecución de la tarea en milisegundos.
error(UInt16) — Código de error de la excepción ocurrida.
exception(String) — Mensaje de texto del error ocurrido.
system.background_schedule_pool_log se crea tras la primera ejecución de una tarea en segundo plano.
Ejemplo
SELECT * FROM system.background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2025-12-18
event_time: 2025-12-18 10:30:15
event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456
query_id:
database: default
table: data
table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
log_name: default.data
duration_ms: 42
error: 0
exception:
Véase también
- system.background_schedule_pool — Contiene información sobre las tareas actualmente programadas en los pools de programación en segundo plano.