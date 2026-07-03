Tabla del sistema que contiene información sobre las bases de datos a las que tiene acceso el usuario actual.

Contiene información sobre las bases de datos disponibles para el usuario actual.

name (String) — Nombre de la base de datos.

(String) — Nombre de la base de datos. engine (String) — Motor de la base de datos.

(String) — Motor de la base de datos. data_path (String) — Ruta de los datos.

(String) — Ruta de los datos. metadata_path (String) — Ruta de los metadatos.

(String) — Ruta de los metadatos. uuid (UUID) — UUID de la base de datos.

(UUID) — UUID de la base de datos. engine_full (String) — Parámetros del motor de la base de datos.

(String) — Parámetros del motor de la base de datos. comment (String) — Comentario de la base de datos.

(String) — Comentario de la base de datos. is_external (UInt8) — La base de datos es externa (es decir, PostgreSQL/DataLakeCatalog).

La columna name de esta tabla del sistema se utiliza para implementar la consulta SHOW DATABASES .

Cree una base de datos.

Query CREATE DATABASE test ;

Compruebe todas las bases de datos a las que tiene acceso el usuario.

Query SELECT * FROM system . databases ;