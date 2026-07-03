Contiene información sobre las bases de datos disponibles para el usuario actual.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de la base de datos.
engine(String) — Motor de la base de datos.
data_path(String) — Ruta de los datos.
metadata_path(String) — Ruta de los metadatos.
uuid(UUID) — UUID de la base de datos.
engine_full(String) — Parámetros del motor de la base de datos.
comment(String) — Comentario de la base de datos.
is_external(UInt8) — La base de datos es externa (es decir, PostgreSQL/DataLakeCatalog).
name de esta tabla del sistema se utiliza para implementar la consulta
SHOW DATABASES.
Cree una base de datos.
Ejemplo
Compruebe todas las bases de datos a las que tiene acceso el usuario.
Query
CREATE DATABASE test;
Query
SELECT * FROM system.databases;
Response
┌─name────────────────┬─engine─────┬─data_path────────────────────┬─metadata_path─────────────────────────────────────────────────────────┬─uuid─────────────────────────────────┬─engine_full────────────────────────────────────────────┬─comment─┐
│ INFORMATION_SCHEMA │ Memory │ /data/clickhouse_data/ │ │ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Memory │ │
│ default │ Atomic │ /data/clickhouse_data/store/ │ /data/clickhouse_data/store/f97/f97a3ceb-2e8a-4912-a043-c536e826a4d4/ │ f97a3ceb-2e8a-4912-a043-c536e826a4d4 │ Atomic │ │
│ information_schema │ Memory │ /data/clickhouse_data/ │ │ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Memory │ │
│ replicated_database │ Replicated │ /data/clickhouse_data/store/ │ /data/clickhouse_data/store/da8/da85bb71-102b-4f69-9aad-f8d6c403905e/ │ da85bb71-102b-4f69-9aad-f8d6c403905e │ Replicated('some/path/database', 'shard1', 'replica1') │ │
│ system │ Atomic │ /data/clickhouse_data/store/ │ /data/clickhouse_data/store/b57/b5770419-ac7a-4b67-8229-524122024076/ │ b5770419-ac7a-4b67-8229-524122024076 │ Atomic │ │
│ test │ Atomic │ /data/clickhouse_data/store/ │ /data/clickhouse_data/store/2a1/2a1b3c4d-5e6f-7890-abcd-ef1234567890/ │ 2a1b3c4d-5e6f-7890-abcd-ef1234567890 │ Atomic │ │
└─────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘