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Descripción

Contiene información sobre las bases de datos disponibles para el usuario actual.

Columnas

  • name (String) — Nombre de la base de datos.
  • engine (String) — Motor de la base de datos.
  • data_path (String) — Ruta de los datos.
  • metadata_path (String) — Ruta de los metadatos.
  • uuid (UUID) — UUID de la base de datos.
  • engine_full (String) — Parámetros del motor de la base de datos.
  • comment (String) — Comentario de la base de datos.
  • is_external (UInt8) — La base de datos es externa (es decir, PostgreSQL/DataLakeCatalog).
La columna name de esta tabla del sistema se utiliza para implementar la consulta SHOW DATABASES.

Ejemplo

Cree una base de datos.
Query
Compruebe todas las bases de datos a las que tiene acceso el usuario.
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026