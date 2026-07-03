Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
La tabla
Descripción
system.part_log se crea solo si se ha especificado la configuración del servidor part_log.
Esta tabla contiene información sobre eventos ocurridos con las partes de datos en las tablas de la familia MergeTree, como la adición o la fusión de datos.
La tabla
system.part_log contiene las siguientes columnas:
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
query_id(String) — Identificador de la consulta INSERT que creó esta parte de datos.
event_type(Enum8(‘NewPart’ = 1, ‘MergeParts’ = 2, ‘DownloadPart’ = 3, ‘RemovePart’ = 4, ‘MutatePart’ = 5, ‘MovePart’ = 6, ‘MergePartsStart’ = 7, ‘MutatePartStart’ = 8)) — Tipo del evento que se produjo con la parte de datos. Puede tener uno de los siguientes valores: NewPart — Inserción de una nueva parte de datos, MergePartsStart — Ha comenzado la fusión de partes de datos, MergeParts — La fusión de partes de datos ha finalizado, DownloadPart — Descarga de una parte de datos, RemovePart — Eliminación o desacoplamiento de una parte de datos mediante DETACH PARTITION.MutatePartStart — Ha comenzado la mutación de una parte de datos, MutatePart — La mutación de una parte de datos ha finalizado, MovePart — Movimiento de la parte de datos de un disco a otro.
merge_reason(Enum8(‘NotAMerge’ = 1, ‘RegularMerge’ = 2, ‘TTLDeleteMerge’ = 3, ‘TTLRecompressMerge’ = 4, ‘TTLDropMerge’ = 5)) — El motivo del evento de tipo MERGE_PARTS. Puede tener uno de los siguientes valores: NotAMerge — El evento actual tiene un tipo distinto de MERGE_PARTS, RegularMerge — Una fusión normal, TTLDeleteMerge, TTLDropMerge — Limpieza de datos caducados. TTLRecompressMerge — Recompresión de la parte de datos con el.
merge_algorithm(Enum8(‘Undecided’ = 0, ‘Vertical’ = 1, ‘Horizontal’ = 2)) — Algoritmo de fusión para el evento de tipo MERGE_PARTS. Puede tomar uno de los siguientes valores: Undecided, Horizontal, Vertical
event_date(Date) — Fecha del evento.
event_time(DateTime) — Hora del evento.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del evento con precisión de microsegundos.
duration_ms(UInt64) — Duración de esta operación.
database(String) — Nombre de la base de datos a la que pertenece la parte de datos.
table(String) — Nombre de la tabla a la que pertenece la parte de datos.
table_uuid(UUID) — UUID de la tabla a la que pertenece la parte de datos.
part_name(String) — Nombre de la parte de datos.
partition_id(String) — ID de la partición en la que se insertó la parte de datos. La columna toma el valor
allsi la partición se define mediante
tuple().
partition(String) — El nombre de la partición.
part_type(String) — El tipo de la parte. Posibles valores: Wide y Compact.
part_storage_type(String) — El tipo de DataPartStorage. Valores posibles: Packed - todos los archivos se almacenan en un solo blob, Full - un blob por archivo.
disk_name(String) — El nombre del disco en el que reside la parte de datos.
path_on_disk(String) — Ruta absoluta de la carpeta que contiene los archivos de la parte de datos.
rows(UInt64) — El número de filas en la parte de datos.
size_in_bytes(UInt64) — Tamaño de la parte de datos en disco, en bytes.
merged_from(Array(String)) — Un array con los nombres de las partes de origen de las que se compone la parte actual.
bytes_uncompressed(UInt64) — Tamaño sin comprimir de la parte resultante, en bytes.
read_rows(UInt64) — El número de filas leídas durante la fusión.
read_bytes(UInt64) — El número de bytes leídos durante la fusión.
peak_memory_usage(UInt64) — La cantidad máxima de RAM utilizada durante la fusión
deduplication_block_ids(Array(String)) — Un array de identificadores de bloque utilizado para la deduplicación al insertar esta parte.
error(UInt16) — El código de error de la excepción ocurrida.
exception(String) — Mensaje de texto del error que se produjo.
mutation_ids(Array(String)) — Un array de ID de mutación aplicados a la parte de origen (merged_from) para el evento de tipo MUTATE_PART_START y MUTATE_PART.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — Todos los eventos de perfil registrados durante esta operación.
projections_duration_ms(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — Duración de la fusión/reconstrucción por proyección, en milisegundos.
ProfileEvents.Names— alias de
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— alias de
mapValues(ProfileEvents).
name— alias de
part_name.
system.part_log se crea tras la primera inserción de datos en la tabla
MergeTree.
Ejemplo
SELECT * FROM system.part_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
query_id:
event_type: MergeParts
merge_reason: RegularMerge
merge_algorithm: Vertical
event_date: 2025-07-19
event_time: 2025-07-19 23:54:19
event_time_microseconds: 2025-07-19 23:54:19.710761
duration_ms: 2158
database: default
table: github_events
table_uuid: 1ad33424-f5f5-402b-ac03-ec82282634ab
part_name: all_1_7_1
partition_id: all
partition: tuple()
part_type: Wide
disk_name: default
path_on_disk: ./data/store/1ad/1ad33424-f5f5-402b-ac03-ec82282634ab/all_1_7_1/
rows: 3285726 -- 3,29 millones
size_in_bytes: 438968542 -- 438,97 millones
merged_from: ['all_1_1_0','all_2_2_0','all_3_3_0','all_4_4_0','all_5_5_0','all_6_6_0','all_7_7_0']
bytes_uncompressed: 1373137767 -- 1,37 mil millones
read_rows: 3285726 -- 3,29 millones
read_bytes: 1429206946 -- 1,43 mil millones
peak_memory_usage: 303611887 -- 303,61 millones
error: 0
exception:
mutation_ids:
ProfileEvents: {'FileOpen':703,'ReadBufferFromFileDescriptorRead':3824,'ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes':439601681,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':592,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':438988500,'ReadCompressedBytes':439601681,'CompressedReadBufferBlocks':6314,'CompressedReadBufferBytes':1539835748,'OpenedFileCacheHits':50,'OpenedFileCacheMisses':484,'OpenedFileCacheMicroseconds':222,'IOBufferAllocs':1914,'IOBufferAllocBytes':319810140,'ArenaAllocChunks':8,'ArenaAllocBytes':131072,'MarkCacheMisses':7,'CreatedReadBufferOrdinary':534,'DiskReadElapsedMicroseconds':139058,'DiskWriteElapsedMicroseconds':51639,'AnalyzePatchRangesMicroseconds':28,'ExternalProcessingFilesTotal':1,'RowsReadByMainReader':170857759,'WaitMarksLoadMicroseconds':988,'LoadedMarksFiles':7,'LoadedMarksCount':14,'LoadedMarksMemoryBytes':728,'Merge':2,'MergeSourceParts':14,'MergedRows':3285733,'MergedColumns':4,'GatheredColumns':51,'MergedUncompressedBytes':1429207058,'MergeTotalMilliseconds':2158,'MergeExecuteMilliseconds':2155,'MergeHorizontalStageTotalMilliseconds':145,'MergeHorizontalStageExecuteMilliseconds':145,'MergeVerticalStageTotalMilliseconds':2008,'MergeVerticalStageExecuteMilliseconds':2006,'MergeProjectionStageTotalMilliseconds':5,'MergeProjectionStageExecuteMilliseconds':4,'MergingSortedMilliseconds':7,'GatheringColumnMilliseconds':56,'ContextLock':2091,'PartsLockHoldMicroseconds':77,'PartsLockWaitMicroseconds':1,'RealTimeMicroseconds':2157475,'CannotWriteToWriteBufferDiscard':36,'LogTrace':6,'LogDebug':59,'LoggerElapsedNanoseconds':514040,'ConcurrencyControlSlotsGranted':53,'ConcurrencyControlSlotsAcquired':53}