Tabla del sistema que contiene métricas que pueden calcularse al instante o que tienen un valor actual.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene métricas que pueden calcularse al instante o que tienen un valor actual. Por ejemplo, el número de consultas procesadas simultáneamente o el retraso actual de la réplica. Esta tabla está siempre actualizada.

metric (String) — Nombre de la métrica.

(String) — Nombre de la métrica. value (Int64) — Valor de la métrica.

(Int64) — Valor de la métrica. description (String) — Descripción de la métrica.

Puede encontrar todas las métricas admitidas en el archivo fuente src/Common/CurrentMetrics.cpp

SELECT * FROM system . metrics LIMIT 10

┌─metric───────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Query │ 1 │ Número de consultas en ejecución │ │ Merge │ 0 │ Número de fusiones en segundo plano en ejecución │ │ PartMutation │ 0 │ Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE) │ │ ReplicatedFetch │ 0 │ Número de partes de datos que se están recuperando de réplicas │ │ ReplicatedSend │ 0 │ Número de partes de datos que se están enviando a réplicas │ │ ReplicatedChecks │ 0 │ Número de partes de datos que se están verificando por consistencia │ │ BackgroundMergesAndMutationsPoolTask │ 0 │ Número de fusiones y mutaciones activas en un pool en segundo plano asociado │ │ BackgroundFetchesPoolTask │ 0 │ Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado │ │ BackgroundCommonPoolTask │ 0 │ Número de tasks activos en un pool en segundo plano asociado │ │ BackgroundMovePoolTask │ 0 │ Número de tasks activos en BackgroundProcessingPool para moves │ └──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Número de fragmentos de AST acumulados por el AST fuzzer del servidor para usarlos en futuras mutaciones.

Número de temporizadores locales por hilo activos en QueryProfiler

​ Direcciones activas

Número total de direcciones que se utilizan para crear conexiones con pools de conexiones

Recuento total de direcciones bloqueadas por considerarse defectuosas al crear conexiones con pools de conexiones

Número de hilos del pool de hilos de Aggregator.

Número de hilos del pool de hilos de Aggregator que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de Aggregator.

Número de ID hash de async insert en la caché

Número de bytes pendientes en la cola de AsynchronousInsert.

Número de tareas pendientes en la cola de AsynchronousInsert.

Número de hilos en el pool de hilos de AsynchronousInsert.

Número de hilos del pool de hilos AsynchronousInsert que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de subprocesos AsynchronousInsert.

Número de hilos que esperan una lectura asíncrona.

​ Base de datos adjunta

Bases de datos activas.

Diccionarios activos.

Tablas replicadas activas.

​ Tabla adjunta

Tablas activas.

Vistas activas.

Tamaño de la caché de esquemas Avro en bytes

Número de esquemas de Avro en caché, incluidos tanto los esquemas registrados como los recuperados.

Tamaño de la caché del registro de esquemas de Avro, en bytes

Número de entradas en la caché del registro de esquemas de Avro

Número de solicitudes de Azure en ejecución actualmente

Límite del número de tareas en el BackgroundBufferFlushSchedulePool

Número de tareas activas en BackgroundBufferFlushSchedulePool. Este pool se utiliza para el vaciado periódico del búfer

Límite del número de tareas en un pool en segundo plano asociado

Número de tareas activas en el pool en segundo plano asociado

Límite de la cantidad de tareas en BackgroundDistributedSchedulePool

Número de tareas activas en BackgroundDistributedSchedulePool. Este pool se utiliza para envíos distribuidos realizados en segundo plano.

Límite del número de fetches simultáneos en el pool en segundo plano asociado

Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado

Límite del número de operaciones de fusión y mutación activas en un pool en segundo plano asociado

Número de fusiones y mutaciones activas en un pool asociado en segundo plano

Límite del número de tareas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes

Número de tareas activas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes

Límite del número de tareas en BackgroundProcessingPool para los movimientos

Número de tareas activas en BackgroundProcessingPool para traslados

Límite del número de tareas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos, la reinicialización de réplicas, etc.

Número de tareas activas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos y la reinicialización de réplicas, etc.

Número de hilos en el pool de hilos BackupsIO.

Número de hilos en el pool de hilos de BackupsIO que ejecutan una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos BackupsIO.

Número de hilos en el pool de hilos para BACKUP.

Número de hilos del pool de hilos de BACKUP que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución para BACKUP.

Tamaño total de la caché de autenticación de bcrypt en bytes

Número total de entradas en la caché de autenticación de bcrypt

Número de hilos del pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

Número de hilos en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

Número de hilos en el pool de hilos del proceso de eliminación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

Número de hilos del pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos

Número de discos que se marcaron como averiados durante la comprobación de discos.

Número de bytes para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como fallidos. Se suma el número de bytes de cada segmento.

Número de archivos para inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como dañados. Se suma la cantidad de archivos de cada segmento.

Número de hilos en el pool de hilos para la creación de índices de similitud vectorial.

Número de hilos del pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial.

Número de segmentos de archivo de caché detached existentes

Número de hilos del pool de hilos de CacheDictionary.

Número de hilos en el pool de hilos de CacheDictionary que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de CacheDictionary.

Número de ‘lotes’ (un conjunto de claves) en la cola de actualización de CacheDictionaries.

Número exacto de claves en la cola de actualizaciones de CacheDictionaries.

Número de segmentos de archivo de la caché existentes

Tamaño total de los segmentos de archivo remotos que están a la espera de cargarse de forma asíncrona en la caché del sistema de archivos.

Tamaño de la caché de ColumnsDescriptions (caché por tabla)

Capacidad reservada de bloques de página (redondeada al alza a páginas completas con un factor de sobreaprovisionamiento de 2x) que JITModuleMemoryManager mantiene para las secciones ejecutables y de datos de las funciones compiladas con JIT almacenadas en caché. NO son los bytes reales de código máquina en uso (esa cantidad es menor). Se asigna mediante posix_memalign , que jemalloc intercepta, por lo que se contabiliza dentro de la arena JIT dedicada y es un subconjunto de jemalloc.jit_arena.active_bytes .

Total de entradas en la caché del código máquina compilado con JIT.

Número de operaciones de compresión realizadas con códecs de compresión internos

Número de hilos en los pools de hilos de compresión.

Número de hilos de los pools de hilos de compresión que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos de compresión.

Número total de slots de CPU adquiridos

Número total de slots de CPU adquiridos que no se consideran en competencia (el primer hilo si se utiliza el planificador fair_round_robin)

Número total de hilos desalojados preventivamente que esperan un slot de CPU

Número total de solicitudes de slots de CPU programadas actualmente

Valor del límite blando para el número de slots de CPU

Número de hilos del pool de hilos para hash join concurrente.

Número de hilos en el pool de hilos del hash join concurrente que está ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para hash join concurrente.

Número total de slots de consulta obtenidos

Número total de solicitudes de slots de consulta que se programan actualmente

Número de hilos que esperan el bloqueo en Context. Es un bloqueo global.

Número de fusiones asignadas en el estado del coordinador de merge.

Número de fusiones en ejecución visibles para el coordinador de fusiones.

Número de fusiones asignadas en el estado del trabajador de fusiones.

Número de temporizadores locales de hilo creados en QueryProfiler

Número de hilos del pool de hilos DDLWorker para consultas ON CLUSTER.

Número de hilos en el pool de hilos DDLWORKER para las consultas ON CLUSTER que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER.

Tamaño de la caché de direcciones DNS en bytes

Número de direcciones DNS almacenadas en caché

Tamaño de la caché de hosts de DNS en bytes

Número de hosts DNS almacenados en caché

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseBackup.

Número de hilos del pool de hilos DatabaseBackup que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos de DatabaseBackup.

Número de hilos en el grupo de hilos de DatabaseCatalog.

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseCatalog que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseCatalog.

Número de hilos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseOnDisk que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.

Número de hilos del pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

Número de hilos activos en el pool de hilos de creación de tablas en DatabaseReplicated.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

Número de operaciones de descompresión que utilizan códecs de compresión internos

Número de consultas INSERT que se ven limitadas debido al elevado número de partes de datos activas de la partición en una tabla MergeTree.

Tamaño total en bytes de la caché de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY

Número total de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY almacenados en caché

Tamaño de la caché de snapshots de DeltaLake, en elementos.

Número de hilos del pool de hilos encargado de destruir estados de agregación.

Número de hilos en el pool de hilos encargado de destruir estados de agregación que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para destruir estados de agregación.

Número de solicitudes en curso a las fuentes de datos de los diccionarios de tipo cache.

Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones de los discos

Número total de sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para los discos

Métrica obsoleta; no muestra nada.

Métrica obsoleta; no muestra nada.

Número de hilos del pool de hilos que se utiliza para paralelizar las llamadas a copyObjectToAnotherObjectStorage dentro de las transacciones del disco de almacenamiento de objetos

Número de hilos del pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos del disco que están ejecutando una tarea

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos en disco

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

Número de entradas de archivos en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

Número de entradas de archivo del mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.

Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.

El número de errores NoSuchKey que se producen al leer datos desde el almacenamiento en la nube S3 a través de los discos de ClickHouse.

​ Espacio en disco reservado para las fusiones

Espacio en disco reservado para las fusiones en segundo plano actualmente en ejecución. Es ligeramente superior al tamaño total de las partes que se están fusionando en este momento.

Número de conexiones actualmente asignadas al pool de conexiones de Distributed Cache

Número de conexiones actualmente tomadas del pool de conexiones de Distributed Cache

Número de conexiones abiertas al Distributed Cache

Número de búferes de lectura de Distributed Cache

Número de solicitudes de lectura ejecutadas en Distributed Cache

Número de servidores registrados de Distributed Cache

Número de servidores registrados de caché distribuida en la zona de disponibilidad actual

Número de conexiones abiertas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache

Número de conexiones activas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache (no marcadas como canceladas por el límite)

Número de clientes de S3 almacenados en caché en la caché distribuida

Número de conexiones abiertas según DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit

Número de conexiones actualmente en uso con Distributed Cache

Número de búferes de escritura de la caché distribuida

Número de solicitudes de escritura ejecutadas en Distributed Cache

Cantidad de bytes pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma la cantidad de bytes de cada segmento.

Número de archivos pendientes de procesarse para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de archivos de cada segmento.

Número de hilos en el pool de hilos para el análisis distribuido de índices.

Número de hilos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices.

Número de hilos usados para INSERT en Distributed.

​ Hilos activos de INSERT en Distributed

Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos utilizados para INSERT en Distributed.

Número de conexiones a servidores remotos que envían datos que se insertaron en tablas Distributed, tanto en modo síncrono como asíncrono.

Número de hilos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.

Número de hilos activos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache .

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para vaciar la caché distribuida.

Número de nodos efímeros almacenados en ZooKeeper.

Número de hilos del pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.

Número de hilos del pool de handshake del servidor de intercambio distribuido que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.

Elementos de la cola de limpieza en segundo plano de la caché del sistema de archivos

Elementos de la caché del sistema de archivos en cola de descarga

Elementos de la caché del sistema de archivos (segmentos de archivo)

Número de hilos del grupo de expulsión (eliminación) en segundo plano de la caché del sistema de archivos

Número de hilos del grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos que están ejecutando una tarea

Número de tareas en cola o activas en el grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos

Segmentos de archivo de la caché del sistema de archivos que actualmente se mantienen retenidos y no se pueden liberar

Número de entradas invalidadas (de tamaño cero, pendientes de eliminación) en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos

Número de claves de la caché del sistema de archivos

Número de usuarios controlados por la política de expulsión de la caché del sistema de archivos con overcommit

Número total de entradas en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos, incluidas las entradas invalidadas pendientes de eliminación

Número de búferes activos de la caché

Número de hilos que intentan reservar espacio en la caché

Tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

​ Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos

Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

Número de hilos que están filtrando actualmente los rangos de marcas mediante la clave primaria

Número de hilos que están filtrando rangos de marcas mediante claves secundarias

Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada.

Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos utilizado para analizar los datos de entrada.

Número de hilos del pool de hilos para congelar partes de datos.

Número de hilos activos en el pool de hilos para congelar las partes de datos.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para congelar partes de datos.

Número de hilos en el pool de hilos global.

Número de hilos del pool global de hilos que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool global de hilos.

Número de conexiones con el servidor HTTP

Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones para hosts HTTP

Número total de todas las sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para hosts HTTP

Número de hilos en el pool de hilos de HashedDictionary.

Número de hilos del pool de hilos de HashedDictionary que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de HashedDictionary.

Tamaño de la caché de Hive, en bytes

Número de archivos almacenados en la caché de Hive

Tamaño de la caché de metadatos de Hive en bytes

Número de archivos almacenados en caché en la caché de metadatos de Hive

Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos.

Número de hilos que ejecutan una tarea de copia de datos entre discos de distintos tipos.

Número de trabajos activos o en cola para copiar datos entre discos de distintos tipos.

Número de hilos en el pool de hilos de precarga de IO.

Número de hilos del pool de precarga de IO que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de precarga de IO.

Número de hilos del pool de hilos de IO.

Número de hilos del pool de hilos de IO que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IO.

Número de SQE de io_uring en curso

Número de SQE de io_uring pendientes de enviarse

Número de hilos del grupo de hilos de escritura de IO.

Número de hilos del pool de escritura de IO que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de escritura de IO.

Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog.

Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IcebergCatalog.

Número de compactaciones de Iceberg.

Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction.

Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos IcebergCompaction.

Tamaño de la caché de metadatos de Iceberg en bytes

Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Iceberg

Límite del número de tareas del pool de programación en segundo plano para las tablas Iceberg.

Número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg.

Tamaño total, en bytes, de la caché de marcas para índices secundarios

Número total de archivos de marcas almacenados en la caché de marcas para índices secundarios

Tamaño total, en bytes, de la caché sin comprimir para los índices secundarios. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse.

Número total de entradas en la caché sin comprimir para índices secundarios. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

Número de conexiones de otras réplicas para recuperar partes

Indica si el servidor se está cerrando: 0 = no, 1 = sí

Número de particiones que tienen asignadas actualmente las tablas de Kafka

Número de lecturas en segundo plano activas actualmente (que rellenan vistas materializadas desde Kafka)

Número de consumidores activos de Kafka

Número de consumidores utilizados actualmente por lecturas directas o en segundo plano

Número de consumidores de Kafka activos con particiones asignadas.

Número de hilos activos de librdkafka

Número de productores de Kafka activos creados

Número de inserciones en Kafka actualmente en ejecución

Número de conexiones activas

Número de solicitudes pendientes

Número de hilos en el pool de hilos de lectura del servidor Keeper.

Número de hilos activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server.

Número de jobs en cola o activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server. Métrica sin sentido; las tareas de lectura reales de este pool de hilos se programan mediante un mecanismo distinto.

Número de nodos con un TTL configurado que están almacenados actualmente en Keeper.

Segundos restantes del período de vigencia de la licencia.

Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales. Los hilos de los pools de hilos locales provienen del pool global de hilos.

Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales que ejecutan una tarea.

Obsoleto. Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos locales.

El número de archivos abiertos con mmap (mapeados en memoria). Se usa para consultas con la configuración local_filesystem_read_method establecida en mmap . Los archivos abiertos con mmap se mantienen en la caché para evitar costosos vaciados de la TLB.

Suma del tamaño de las regiones de archivo mapeadas en memoria.

Número total de archivos mapeados en memoria.

Tamaño total de la caché de marcas en bytes

Número total de archivos de marcas en caché en la caché de marcas

Número de hilos en el pool de hilos para cargar marks.

Número de hilos en el pool de hilos de carga de marks que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar marks.

El número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímeros en ZooKeeper. Está determinado principalmente por los números de bloque.

Máxima entrada DDL procesada por DDLWorker.

Entrada máxima de DDL de DDLWorker enviada a ZooKeeper.

Número total de bytes asignados actualmente (aprobados) para reservas de memoria

Número total de bytes correspondientes a solicitudes pendientes de aumento de reservas de memoria

Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor.

Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor, no corregida por RSS.

Número de fusiones en segundo plano en curso

Total de bytes usados por los bloques en caché de MergeJoin

Número total de bloques en caché en MergeJoin

Número de partes de datos que participan en las fusiones en segundo plano actuales

El número actual de anuncios en tránsito que se están enviando desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor.

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor.

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.

Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeDataSelectExecutor que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.

Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION

Número de hilos para obtener partes mediante ALTER TABLE FETCH PARTITION

Número de recuperaciones de partes en cola o activas en ALTER TABLE FETCH PARTITION

Número de hilos del pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Número de hilos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

Número de hilos del pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

Número de hilos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.

Número de hilos del pool de hilos del cargador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.

El número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

Número de hilos usados para realizar la confirmación de la instantánea

Número de hilos activos usados para confirmar la instantánea

Número de hilos programados que se usan para confirmar la instantánea

Número de hilos del pool de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.

Número de hilos del pool de hilos usado para la lectura de subcolumnas en MergeTree que están ejecutando una tarea.

Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.

Número de hilos del grupo de hilos para cargar partes de datos Unexpected.

Número de hilos activos en el threadpool encargado de cargar partes de datos Unexpected.

Número de trabajos en cola o activos en el threadpool para la carga de partes de datos Unexpected.

Cantidad total de memoria (en bytes) asignada a las tareas en segundo plano (fusiones y mutaciones).

Número de objetos en la caché de metadatos del disco.

Número de movimientos en ejecución actualmente

Número de conexiones de clientes mediante el protocolo MySQL

Número de colecciones nombradas

Número de hilos que reciben datos de la red. Solo se incluyen las interacciones de red relacionadas con ClickHouse, no las de bibliotecas de terceros.

Número de hilos que envían datos por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

Número de hilos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.

Número de hilos del pool de hilos de AzureObjectStorage que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.

Tamaño, en bytes, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

Tamaño, en número de elementos, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

Número de servidores registrados en StorageS3(Azure)Queue

Número de hilos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.

Número de hilos del grupo de apagado de la cola de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de apagado de la cola de almacenamiento de objetos.

Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.

Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.

Número de archivos abiertos para leer

Número de archivos abiertos para escribir

Número de hilos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

Tamaño total, en bytes, de la caché de páginas en espacio de usuario

Número total de entradas en la caché de páginas del espacio de usuario

Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer; estos hilos se encargan de la compresión y la escritura en paralelo

Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer que actualmente están esperando a que el búfer esté disponible para escribir

Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

Número de hilos activos del threadpool que procesa consultas PARALLEL WITH.

Número de trabajos en cola o activos en el thread pool para procesar consultas con PARALLEL WITH.

Número de hilos del threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.

Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.

Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat que están ejecutando una tarea.

Número de jobs en cola o en ejecución en el pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.

Tamaño de la caché de metadatos de Parquet, en bytes

Número de archivos en caché de la caché de metadatos de Parquet

Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE)

Parte de datos activa, utilizada por las consultas SELECT actuales y futuras.

En desuso. Consulte PartsActive.

​ Partes compactas

Partes en formato compacto.

La parte se ha movido a otro disco y debe eliminarse en su destructor.

Parte de datos inactiva con contador de referencias de identidad; un proceso de limpieza la está eliminando en este momento.

Parte de datos inactiva, pero que aún podría ser utilizada únicamente por las consultas SELECT en curso; puede eliminarse cuando finalicen esas consultas SELECT.

La parte está en data_parts, pero no se utiliza para las consultas SELECT.

Obsoleto. Consulte PartsPreActive.

La parte se está generando en este momento; no figura en la lista data_parts.

Partes de tipo wide.

Número de inserciones asíncronas que están pendientes de vaciarse.

Tamaño, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función pointInPolygon

Número de polígonos constantes preprocesados en caché para la función pointInPolygon

​ Límite del tamaño de caché de PointInPolygon

Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función pointInPolygon (es decir, el valor aplicado de la configuración del servidor point_in_polygon_cache_size )

Número de hilos del threadpool para diccionarios de polígonos.

Número de hilos activos en el threadpool de los diccionarios de polígonos.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para diccionarios poligonales.

Número de conexiones de cliente que utilizan el protocolo PostgreSQL

Tamaño total de la caché del índice primario en bytes. Contiene índices primarios cargados bajo demanda cuando primary_key_lazy_load=1 y use_primary_key_cache=1 . Las asignaciones se alojan en la arena de jemalloc dedicada a la caché ( jemalloc.cache_arena.* ). NUNCA se solapa con system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — el índice de una parte está o bien en esta caché (contabilizado aquí) o bien en la propia parte (contabilizado allí); nunca en ambas. Para obtener la memoria total del índice primario en todas las partes, suma ambos.

Número total de archivos de índice almacenados en la caché del índice primario

Número de consultas en ejecución

Tamaño total de la caché de consultas, en bytes

Número total de entradas en la caché de consultas

Tamaño total, en bytes, de la caché de condiciones de consulta

Número total de entradas de la caché de condiciones de consulta

Número de consultas no internas en ejecución (consultas iniciadas por usuarios, excluidas las consultas internas de ClickHouse)

Número de hilos del pool de hilos de PipelineExecutor.

Número de hilos en el pool de hilos de PipelineExecutor que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de PipelineExecutor.

Número de tareas en ejecución que están pausadas y en espera debido al ajuste priority .

Número de hilos para el procesamiento de consultas

Número de hilos que mantienen un bloqueo de lectura en el RWLock de una tabla.

Número de hilos que mantienen un bloqueo de escritura en el RWLock de una tabla.

Número de hilos que esperan acceso de lectura en un RWLock de una tabla.

Número de hilos que esperan para escribir en el RWLock de una tabla.

Número de llamadas al sistema de lectura ( read , pread , io_getevents , etc.) en fly

Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Se mide en el lado del servidor remoto.

Número de instancias activas de ReaderExecutor.

Bytes retenidos actualmente en los búferes encadenados activos de ReaderExecutor (OwnedChainedBuffer): memoria de lectura activa en curso, no un total acumulado.

Número de discos marcados como de solo lectura durante la comprobación de discos.

Número de tablas replicadas que se encuentran actualmente en estado de solo lectura debido a la reinicialización tras la pérdida de la sesión de ZooKeeper o al inicio sin ZooKeeper configurado.

​ Vistas actualizables

Vistas materializadas de tipo Number con actualización periódica (REFRESH)

​ Vistas en actualización

Número de vistas materializadas que se están actualizando actualmente

Número de lecturas con el lector remoto en curso

Indica si la réplica está lista para consultas: 0 = no, 1 = sí

Número de partes de datos en comprobación de consistencia

Número de partes de datos que se están recuperando de una réplica

Número de partes de datos enviadas a las réplicas

Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA.

Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de RESTART REPLICA.

Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE.

Número de hilos del pool de hilos de RESTORE que están ejecutando una tarea.

Número de trabajos en cola o en ejecución para RESTORE.