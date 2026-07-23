Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene métricas que pueden calcularse al instante o que tienen un valor actual. Por ejemplo, el número de consultas procesadas simultáneamente o el retraso actual de la réplica. Esta tabla está siempre actualizada.
Descripción
Columnas
metric(String) — Nombre de la métrica.
value(Int64) — Valor de la métrica.
description(String) — Descripción de la métrica.
Ejemplo
SELECT * FROM system.metrics LIMIT 10
┌─metric───────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Query │ 1 │ Número de consultas en ejecución │
│ Merge │ 0 │ Número de fusiones en segundo plano en ejecución │
│ PartMutation │ 0 │ Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE) │
│ ReplicatedFetch │ 0 │ Número de partes de datos que se están recuperando de réplicas │
│ ReplicatedSend │ 0 │ Número de partes de datos que se están enviando a réplicas │
│ ReplicatedChecks │ 0 │ Número de partes de datos que se están verificando por consistencia │
│ BackgroundMergesAndMutationsPoolTask │ 0 │ Número de fusiones y mutaciones activas en un pool en segundo plano asociado │
│ BackgroundFetchesPoolTask │ 0 │ Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado │
│ BackgroundCommonPoolTask │ 0 │ Número de tasks activos en un pool en segundo plano asociado │
│ BackgroundMovePoolTask │ 0 │ Número de tasks activos en BackgroundProcessingPool para moves │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Número de fragmentos de AST acumulados por el AST fuzzer del servidor para usarlos en futuras mutaciones.
ASTFuzzerAccumulatedFragments
Número de temporizadores locales por hilo activos en QueryProfiler
ActiveTimersInQueryProfiler
Número total de direcciones que se utilizan para crear conexiones con pools de conexiones
Direcciones activas
Recuento total de direcciones bloqueadas por considerarse defectuosas al crear conexiones con pools de conexiones
AddressesBanned
Número de hilos del pool de hilos de Aggregator.
AggregatorThreads
Número de hilos del pool de hilos de Aggregator que están ejecutando una tarea.
AggregatorThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de Aggregator.
AggregatorThreadsScheduled
Número de ID hash de async insert en la caché
AsyncInsertCacheSize
Número de bytes pendientes en la cola de AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertQueueBytes
Número de tareas pendientes en la cola de AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertQueueSize
Número de hilos en el pool de hilos de AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertThreads
Número de hilos del pool de hilos AsynchronousInsert que están ejecutando una tarea.
AsynchronousInsertThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de subprocesos AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertThreadsScheduled
Número de hilos que esperan una lectura asíncrona.
AsynchronousReadWait
Bases de datos activas.
Base de datos adjunta
Diccionarios activos.
AttachedDictionary
Tablas replicadas activas.
AttachedReplicatedTable
Tablas activas.
Tabla adjunta
Vistas activas.
AttachedView
Tamaño de la caché de esquemas Avro en bytes
AvroSchemaCacheBytes
Número de esquemas de Avro en caché, incluidos tanto los esquemas registrados como los recuperados.
AvroSchemaCacheCells
Tamaño de la caché del registro de esquemas de Avro, en bytes
AvroSchemaRegistryCacheBytes
Número de entradas en la caché del registro de esquemas de Avro
AvroSchemaRegistryCacheCells
Número de solicitudes de Azure en ejecución actualmente
AzureRequests
Límite del número de tareas en el BackgroundBufferFlushSchedulePool
BackgroundBufferFlushSchedulePoolSize
Número de tareas activas en BackgroundBufferFlushSchedulePool. Este pool se utiliza para el vaciado periódico del búfer
BackgroundBufferFlushSchedulePoolTask
Límite del número de tareas en un pool en segundo plano asociado
BackgroundCommonPoolSize
Número de tareas activas en el pool en segundo plano asociado
BackgroundCommonPoolTask
Límite de la cantidad de tareas en BackgroundDistributedSchedulePool
BackgroundDistributedSchedulePoolSize
Número de tareas activas en BackgroundDistributedSchedulePool. Este pool se utiliza para envíos distribuidos realizados en segundo plano.
BackgroundDistributedSchedulePoolTask
Límite del número de fetches simultáneos en el pool en segundo plano asociado
BackgroundFetchesPoolSize
Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado
BackgroundFetchesPoolTask
Límite del número de operaciones de fusión y mutación activas en un pool en segundo plano asociado
BackgroundMergesAndMutationsPoolSize
Número de fusiones y mutaciones activas en un pool asociado en segundo plano
BackgroundMergesAndMutationsPoolTask
Límite del número de tareas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes
BackgroundMessageBrokerSchedulePoolSize
Número de tareas activas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes
BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask
Límite del número de tareas en BackgroundProcessingPool para los movimientos
BackgroundMovePoolSize
Número de tareas activas en BackgroundProcessingPool para traslados
BackgroundMovePoolTask
Límite del número de tareas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos, la reinicialización de réplicas, etc.
BackgroundSchedulePoolSize
Número de tareas activas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos y la reinicialización de réplicas, etc.
BackgroundSchedulePoolTask
Número de hilos en el pool de hilos BackupsIO.
BackupsIOThreads
Número de hilos en el pool de hilos de BackupsIO que ejecutan una tarea.
BackupsIOThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos BackupsIO.
BackupsIOThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos para BACKUP.
BackupsThreads
Número de hilos del pool de hilos de BACKUP que están ejecutando una tarea.
BackupsThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución para BACKUP.
BackupsThreadsScheduled
Tamaño total de la caché de autenticación de bcrypt en bytes
BcryptCacheBytes
Número total de entradas en la caché de autenticación de bcrypt
BcryptCacheSize
Número de hilos del pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos
BlobCopierThreads
Número de hilos en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea
BlobCopierThreadsActive
Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos
BlobCopierThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos del proceso de eliminación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos
BlobKillerThreads
Número de hilos del pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea
BlobKillerThreadsActive
Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos
BlobKillerThreadsScheduled
Número de discos que se marcaron como averiados durante la comprobación de discos.
BrokenDisks
Número de bytes para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como fallidos. Se suma el número de bytes de cada segmento.
BrokenDistributedBytesToInsert
Número de archivos para inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como dañados. Se suma la cantidad de archivos de cada segmento.
BrokenDistributedFilesToInsert
Número de hilos en el pool de hilos para la creación de índices de similitud vectorial.
BuildVectorSimilarityIndexThreads
Número de hilos del pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial que están ejecutando una tarea.
BuildVectorSimilarityIndexThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial.
BuildVectorSimilarityIndexThreadsScheduled
Número de segmentos de archivo de caché detached existentes
CacheDetachedFileSegments
Número de hilos del pool de hilos de CacheDictionary.
CacheDictionaryThreads
Número de hilos en el pool de hilos de CacheDictionary que están ejecutando una tarea.
CacheDictionaryThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de CacheDictionary.
CacheDictionaryThreadsScheduled
Número de ‘lotes’ (un conjunto de claves) en la cola de actualización de CacheDictionaries.
CacheDictionaryUpdateQueueBatches
Número exacto de claves en la cola de actualizaciones de CacheDictionaries.
CacheDictionaryUpdateQueueKeys
Número de segmentos de archivo de la caché existentes
CacheFileSegments
Tamaño total de los segmentos de archivo remotos que están a la espera de cargarse de forma asíncrona en la caché del sistema de archivos.
CacheWarmerBytesInProgress
Tamaño de la caché de ColumnsDescriptions (caché por tabla)
ColumnsDescriptionsCacheSize
Capacidad reservada de bloques de página (redondeada al alza a páginas completas con un factor de sobreaprovisionamiento de 2x) que
CompiledExpressionCacheBytes
JITModuleMemoryManager mantiene para las secciones ejecutables y de datos de las funciones compiladas con JIT almacenadas en caché. NO son los bytes reales de código máquina en uso (esa cantidad es menor). Se asigna mediante
posix_memalign, que jemalloc intercepta, por lo que se contabiliza dentro de la arena JIT dedicada y es un subconjunto de
jemalloc.jit_arena.active_bytes.
Total de entradas en la caché del código máquina compilado con JIT.
CompiledExpressionCacheCount
Número de operaciones de compresión realizadas con códecs de compresión internos
Compresión
Número de hilos en los pools de hilos de compresión.
CompressionThread
Número de hilos de los pools de hilos de compresión que están ejecutando una tarea.
CompressionThreadActive
Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos de compresión.
CompressionThreadScheduled
Número total de slots de CPU adquiridos
ConcurrencyControlAcquired
Número total de slots de CPU adquiridos que no se consideran en competencia (el primer hilo si se utiliza el planificador fair_round_robin)
ConcurrencyControlAcquiredNonCompeting
Número total de hilos desalojados preventivamente que esperan un slot de CPU
ConcurrencyControlPreempted
Número total de solicitudes de slots de CPU programadas actualmente
ConcurrencyControlScheduled
Valor del límite blando para el número de slots de CPU
ConcurrencyControlSoftLimit
Número de hilos del pool de hilos para hash join concurrente.
ConcurrentHashJoinPoolThreads
Número de hilos en el pool de hilos del hash join concurrente que está ejecutando una tarea.
ConcurrentHashJoinPoolThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para hash join concurrente.
ConcurrentHashJoinPoolThreadsScheduled
Número total de slots de consulta obtenidos
ConcurrentQueryAcquired
Número total de solicitudes de slots de consulta que se programan actualmente
ConcurrentQueryScheduled
Número de hilos que esperan el bloqueo en Context. Es un bloqueo global.
ContextLockWait
Número de fusiones asignadas en el estado del coordinador de merge.
CoordinatedMergesCoordinatorAssignedMerges
Número de fusiones en ejecución visibles para el coordinador de fusiones.
CoordinatedMergesCoordinatorRunningMerges
Número de fusiones asignadas en el estado del trabajador de fusiones.
CoordinatedMergesWorkerAssignedMerges
Número de temporizadores locales de hilo creados en QueryProfiler
TemporizadoresCreadosEnQueryProfiler
Número de hilos del pool de hilos DDLWorker para consultas ON CLUSTER.
DDLWorkerThreads
Número de hilos en el pool de hilos DDLWORKER para las consultas ON CLUSTER que están ejecutando una tarea.
DDLWorkerThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER.
DDLWorkerThreadsScheduled
Tamaño de la caché de direcciones DNS en bytes
DNSAddressesCacheBytes
Número de direcciones DNS almacenadas en caché
DNSAddressesCacheSize
Tamaño de la caché de hosts de DNS en bytes
DNSHostsCacheBytes
Número de hosts DNS almacenados en caché
DNSHostsCacheSize
Número de hilos del pool de hilos de DatabaseBackup.
DatabaseBackupThreads
Número de hilos del pool de hilos DatabaseBackup que están ejecutando una tarea.
DatabaseBackupThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos de DatabaseBackup.
DatabaseBackupThreadsScheduled
Número de hilos en el grupo de hilos de DatabaseCatalog.
DatabaseCatalogThreads
Número de hilos del pool de hilos de DatabaseCatalog que están ejecutando una tarea.
DatabaseCatalogThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseCatalog.
DatabaseCatalogThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.
DatabaseOnDiskThreads
Número de hilos del pool de hilos de DatabaseOnDisk que están ejecutando una tarea.
DatabaseOnDiskThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.
DatabaseOnDiskThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos de creación de tablas en DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsScheduled
Número de operaciones de descompresión que utilizan códecs de compresión internos
Descompresión
Número de consultas INSERT que se ven limitadas debido al elevado número de partes de datos activas de la partición en una tabla MergeTree.
DelayedInserts
Tamaño total en bytes de la caché de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY
DeleteBitmapCacheBytes
Número total de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY almacenados en caché
DeleteBitmapCacheEntries
Tamaño de la caché de snapshots de DeltaLake, en elementos.
DeltaLakeSnapshotCacheSizeElements
Número de hilos del pool de hilos encargado de destruir estados de agregación.
DestroyAggregatesThreads
Número de hilos en el pool de hilos encargado de destruir estados de agregación que están ejecutando una tarea.
DestroyAggregatesThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para destruir estados de agregación.
DestroyAggregatesThreadsScheduled
Número de solicitudes en curso a las fuentes de datos de los diccionarios de tipo cache.
DictCacheRequests
Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones de los discos
DiskConnectionsStored
Número total de sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para los discos
DiskConnectionsTotal
Métrica obsoleta; no muestra nada.
DiskObjectStorageAsyncThreads
Métrica obsoleta; no muestra nada.
DiskObjectStorageAsyncThreadsActive
Número de hilos del pool de hilos que se utiliza para paralelizar las llamadas a copyObjectToAnotherObjectStorage dentro de las transacciones del disco de almacenamiento de objetos
DiskObjectStorageCopyObjectThreads
Número de hilos del pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos del disco que están ejecutando una tarea
DiskObjectStorageCopyObjectThreadsActive
Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos en disco
DiskObjectStorageCopyObjectThreadsScheduled
Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryMapSize
Número de entradas de archivos en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureFileCount
Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalDirectoryMapSize
Número de entradas de archivo del mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalFileCount
Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryMapSize
Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3FileCount
El número de errores
DiskS3NoSuchKeyErrors
NoSuchKey que se producen al leer datos desde el almacenamiento en la nube S3 a través de los discos de ClickHouse.
Espacio en disco reservado para las fusiones en segundo plano actualmente en ejecución. Es ligeramente superior al tamaño total de las partes que se están fusionando en este momento.
Espacio en disco reservado para las fusiones
Número de conexiones actualmente asignadas al pool de conexiones de Distributed Cache
DistrCacheAllocatedConnections
Número de conexiones actualmente tomadas del pool de conexiones de Distributed Cache
DistrCacheBorrowedConnections
Número de conexiones abiertas al Distributed Cache
DistrCacheOpenedConnections
Número de búferes de lectura de Distributed Cache
DistrCacheReadBuffers
Número de solicitudes de lectura ejecutadas en Distributed Cache
DistrCacheReadRequests
Número de servidores registrados de Distributed Cache
DistrCacheRegisteredServers
Número de servidores registrados de caché distribuida en la zona de disponibilidad actual
DistrCacheRegisteredServersCurrentAZ
Número de conexiones abiertas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache
DistrCacheServerConnections
Número de conexiones activas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache (no marcadas como canceladas por el límite)
DistrCacheServerRegistryConnections
Número de clientes de S3 almacenados en caché en la caché distribuida Número de conexiones abiertas según DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit
DistrCacheServerS3CachedClients
Número de conexiones actualmente en uso con Distributed Cache
DistrCacheUsedConnections
Número de búferes de escritura de la caché distribuida
DistrCacheWriteBuffers
Número de solicitudes de escritura ejecutadas en Distributed Cache
DistrCacheWriteRequests
Cantidad de bytes pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma la cantidad de bytes de cada segmento.
DistributedBytesToInsert
Número de archivos pendientes de procesarse para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de archivos de cada segmento.
DistributedFilesToInsert
Número de hilos en el pool de hilos para el análisis distribuido de índices.
DistributedIndexAnalysisThreads
Número de hilos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices que están ejecutando una tarea.
DistributedIndexAnalysisThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices.
DistributedIndexAnalysisThreadsScheduled
Número de hilos usados para INSERT en Distributed.
DistributedInsertThreads
Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed que están ejecutando una tarea.
Hilos activos de INSERT en Distributed
Número de trabajos en cola o activos utilizados para INSERT en Distributed.
DistributedInsertThreadsScheduled
Número de conexiones a servidores remotos que envían datos que se insertaron en tablas Distributed, tanto en modo síncrono como asíncrono.
DistributedSend
Número de hilos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.
DropDistributedCacheThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos de la consulta
DropDistributedCacheThreadsActive
drop distributed cache.
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para vaciar la caché distribuida.
DropDistributedCacheThreadsScheduled
Número de nodos efímeros almacenados en ZooKeeper.
EphemeralNode
Número de hilos del pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.
ExchangeServerThreads
Número de hilos del pool de handshake del servidor de intercambio distribuido que están ejecutando una tarea.
ExchangeServerThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.
ExchangeServerThreadsScheduled
Elementos de la cola de limpieza en segundo plano de la caché del sistema de archivos
FilesystemCacheDelayedCleanupElements
Elementos de la caché del sistema de archivos en cola de descarga
ElementosDeLaColaDeDescargaDeLaCachéDelSistemaDeArchivos
Elementos de la caché del sistema de archivos (segmentos de archivo)
FilesystemCacheElements
Número de hilos del grupo de expulsión (eliminación) en segundo plano de la caché del sistema de archivos
FilesystemCacheEvictionThreads
Número de hilos del grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos que están ejecutando una tarea
FilesystemCacheEvictionThreadsActive
Número de tareas en cola o activas en el grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos
FilesystemCacheEvictionThreadsScheduled
Segmentos de archivo de la caché del sistema de archivos que actualmente se mantienen retenidos y no se pueden liberar
FilesystemCacheHoldFileSegments
Número de entradas invalidadas (de tamaño cero, pendientes de eliminación) en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos
FilesystemCacheInvalidatedElements
Número de claves de la caché del sistema de archivos
FilesystemCacheKeys
Número de usuarios controlados por la política de expulsión de la caché del sistema de archivos con overcommit
FilesystemCacheOvercommitUsers
Número total de entradas en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos, incluidas las entradas invalidadas pendientes de eliminación
FilesystemCachePriorityQueueElements
Número de búferes activos de la caché
FilesystemCacheReadBuffers
Número de hilos que intentan reservar espacio en la caché
FilesystemCacheReserveThreads
Tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes
FilesystemCacheSize
Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes
Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos
Número de hilos que están filtrando actualmente los rangos de marcas mediante la clave primaria
FilteringMarksWithPrimaryKey
Número de hilos que están filtrando rangos de marcas mediante claves secundarias
FilteringMarksWithSecondaryKeys
Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada.
FormatParsingThreads
Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada que están ejecutando una tarea.
FormatParsingThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos utilizado para analizar los datos de entrada.
FormatParsingThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos para congelar partes de datos.
FreezePartThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos para congelar las partes de datos.
FreezePartThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para congelar partes de datos.
FreezePartThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos global.
GlobalThread
Número de hilos del pool global de hilos que están ejecutando una tarea.
GlobalThreadActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool global de hilos.
GlobalThreadScheduled
Número de conexiones con el servidor HTTP
HTTPConnection
Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones para hosts HTTP
HTTPConnectionsStored
Número total de todas las sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para hosts HTTP
HTTPConnectionsTotal
Número de hilos en el pool de hilos de HashedDictionary.
HashedDictionaryThreads
Número de hilos del pool de hilos de HashedDictionary que están ejecutando una tarea.
HashedDictionaryThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de HashedDictionary.
HashedDictionaryThreadsScheduled
Tamaño de la caché de Hive, en bytes
HiveFilesCacheBytes
Número de archivos almacenados en la caché de Hive
HiveFilesCacheFiles
Tamaño de la caché de metadatos de Hive en bytes
HiveMetadataFilesCacheBytes
Número de archivos almacenados en caché en la caché de metadatos de Hive
HiveMetadataFilesCacheFiles
Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos.
IDiskCopierThreads
Número de hilos que ejecutan una tarea de copia de datos entre discos de distintos tipos.
IDiskCopierThreadsActive
Número de trabajos activos o en cola para copiar datos entre discos de distintos tipos.
IDiskCopierThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos de precarga de IO.
IOPrefetchThreads
Número de hilos del pool de precarga de IO que están ejecutando una tarea.
IOPrefetchThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de precarga de IO.
IOPrefetchThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos de IO.
IOThreads
Número de hilos del pool de hilos de IO que están ejecutando una tarea.
IOThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IO.
IOThreadsScheduled
Número de SQE de io_uring en curso
IOUringInFlightEvents
Número de SQE de io_uring pendientes de enviarse
IOUringPendingEvents
Número de hilos del grupo de hilos de escritura de IO.
IOWriterThreads
Número de hilos del pool de escritura de IO que están ejecutando una tarea.
IOWriterThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de escritura de IO.
IOWriterThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog.
IcebergCatalogThreads
Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog que están ejecutando una tarea.
IcebergCatalogThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IcebergCatalog.
IcebergCatalogThreadsScheduled
Número de compactaciones de Iceberg.
IcebergCompactionSnapshots
Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction.
IcebergCompactionThreads
Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction que están ejecutando una tarea.
IcebergCompactionThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos IcebergCompaction.
IcebergCompactionThreadsScheduled
Tamaño de la caché de metadatos de Iceberg en bytes
IcebergMetadataFilesCacheBytes
Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Iceberg
IcebergMetadataFilesCacheFiles
Límite del número de tareas del pool de programación en segundo plano para las tablas Iceberg.
IcebergSchedulePoolSize
Número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg.
IcebergSchedulePoolTask
Tamaño total, en bytes, de la caché de marcas para índices secundarios
IndexMarkCacheBytes
Número total de archivos de marcas almacenados en la caché de marcas para índices secundarios
IndexMarkCacheFiles
Tamaño total, en bytes, de la caché sin comprimir para los índices secundarios. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse.
IndexUncompressedCacheBytes
Número total de entradas en la caché sin comprimir para índices secundarios. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse
IndexUncompressedCacheCells
Número de conexiones de otras réplicas para recuperar partes
InterserverConnection
Indica si el servidor se está cerrando: 0 = no, 1 = sí
IsServerShuttingDown
Número de particiones que tienen asignadas actualmente las tablas de Kafka
KafkaAssignedPartitions
Número de lecturas en segundo plano activas actualmente (que rellenan vistas materializadas desde Kafka)
KafkaBackgroundReads
Número de consumidores activos de Kafka
KafkaConsumers
Número de consumidores utilizados actualmente por lecturas directas o en segundo plano
KafkaConsumersInUse
Número de consumidores de Kafka activos con particiones asignadas.
KafkaConsumersWithAssignment
Número de hilos activos de librdkafka
KafkaLibrdkafkaThreads
Número de productores de Kafka activos creados
KafkaProducers
Número de inserciones en Kafka actualmente en ejecución
KafkaWrites
Número de conexiones activas
KeeperAliveConnections
Número de solicitudes pendientes
KeeperOutstandingRequests
Número de hilos en el pool de hilos de lectura del servidor Keeper.
KeeperReadThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server.
KeeperReadThreadsActive
Número de jobs en cola o activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server. Métrica sin sentido; las tareas de lectura reales de este pool de hilos se programan mediante un mecanismo distinto.
KeeperReadThreadsScheduled
Número de nodos con un TTL configurado que están almacenados actualmente en Keeper.
KeeperTTLNodes
Segundos restantes del período de vigencia de la licencia.
LicenseRemainingSeconds
Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales. Los hilos de los pools de hilos locales provienen del pool global de hilos.
LocalThread
Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales que ejecutan una tarea.
LocalThreadActive
Obsoleto. Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos locales.
LocalThreadScheduled
El número de archivos abiertos con
MMapCacheCells
mmap (mapeados en memoria). Se usa para consultas con la configuración
local_filesystem_read_method establecida en
mmap. Los archivos abiertos con
mmap se mantienen en la caché para evitar costosos vaciados de la TLB.
Suma del tamaño de las regiones de archivo mapeadas en memoria.
MMappedFileBytes
Número total de archivos mapeados en memoria.
MMappedFiles
Tamaño total de la caché de marcas en bytes
MarkCacheBytes
Número total de archivos de marcas en caché en la caché de marcas
MarkCacheFiles
Número de hilos en el pool de hilos para cargar marks.
MarksLoaderThreads
Número de hilos en el pool de hilos de carga de marks que están ejecutando una tarea.
MarksLoaderThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar marks.
MarksLoaderThreadsScheduled
El número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímeros en ZooKeeper. Está determinado principalmente por los números de bloque.
MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumber
Máxima entrada DDL procesada por DDLWorker.
MaxDDLEntryID
Entrada máxima de DDL de DDLWorker enviada a ZooKeeper.
MaxPushedDDLEntryID
Número total de bytes asignados actualmente (aprobados) para reservas de memoria
MemoryReservationApproved
Número total de bytes correspondientes a solicitudes pendientes de aumento de reservas de memoria
MemoryReservationDemand
Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor.
MemoryTracking
Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor, no corregida por RSS.
MemoryTrackingUncorrected
Número de fusiones en segundo plano en curso
Fusión
Total de bytes usados por los bloques en caché de MergeJoin
MergeJoinBlocksCacheBytes
Número total de bloques en caché en MergeJoin
MergeJoinBlocksCacheCount
Número de partes de datos que participan en las fusiones en segundo plano actuales
MergeParts
El número actual de anuncios en tránsito que se están enviando desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.
MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent
Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor.
MergeTreeBackgroundExecutorThreads
Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor que están ejecutando una tarea.
MergeTreeBackgroundExecutorThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor.
MergeTreeBackgroundExecutorThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.
MergeTreeDataSelectExecutorThreads
Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeDataSelectExecutor que están ejecutando una tarea.
MergeTreeDataSelectExecutorThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.
MergeTreeDataSelectExecutorThreadsScheduled
Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreads
Número de hilos para obtener partes mediante ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreadsActive
Número de recuperaciones de partes en cola o activas en ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.
MergeTreePartsCleanerThreads
Número de hilos del pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.
MergeTreePartsCleanerThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.
MergeTreePartsCleanerThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.
MergeTreePartsLoaderThreads
Número de hilos del pool de hilos del cargador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.
MergeTreePartsLoaderThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.
MergeTreePartsLoaderThreadsScheduled
El número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.
MergeTreeReadTaskRequestsSent
Número de hilos usados para realizar la confirmación de la instantánea
MergeTreeSnapshotCommitThreads
Número de hilos activos usados para confirmar la instantánea
MergeTreeSnapshotCommitThreadsActive
Número de hilos programados que se usan para confirmar la instantánea
MergeTreeSnapshotCommitThreadsScheduled
Número de hilos del pool de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreads
Número de hilos del pool de hilos usado para la lectura de subcolumnas en MergeTree que están ejecutando una tarea.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsActive
Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsScheduled
Número de hilos del grupo de hilos para cargar partes de datos Unexpected.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreads
Número de hilos activos en el threadpool encargado de cargar partes de datos Unexpected.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el threadpool para la carga de partes de datos Unexpected.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsScheduled
Cantidad total de memoria (en bytes) asignada a las tareas en segundo plano (fusiones y mutaciones).
MergesMutationsMemoryTracking
Número de objetos en la caché de metadatos del disco.
MetadataFromKeeperCacheObjects
Número de movimientos en ejecución actualmente
Movimiento
Número de conexiones de clientes mediante el protocolo MySQL
MySQLConnection
Número de colecciones nombradas
NamedCollection
Número de hilos que reciben datos de la red. Solo se incluyen las interacciones de red relacionadas con ClickHouse, no las de bibliotecas de terceros.
NetworkReceive
Número de hilos que envían datos por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.
NetworkSend
Número de hilos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.
ObjectStorageAzureThreads
Número de hilos del pool de hilos de AzureObjectStorage que están ejecutando una tarea.
ObjectStorageAzureThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.
ObjectStorageAzureThreadsScheduled
Tamaño, en bytes, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.
ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeBytes
Tamaño, en número de elementos, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.
ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeElements
Número de servidores registrados en StorageS3(Azure)Queue
ObjectStorageQueueRegisteredServers
Número de hilos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.
ObjectStorageQueueShutdownThreads
Número de hilos del grupo de apagado de la cola de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea.
ObjectStorageQueueShutdownThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de apagado de la cola de almacenamiento de objetos.
ObjectStorageQueueShutdownThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.
ObjectStorageS3Threads
Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage que están ejecutando una tarea.
ObjectStorageS3ThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.
ObjectStorageS3ThreadsScheduled
Número de archivos abiertos para leer
OpenFileForRead
Número de archivos abiertos para escribir
OpenFileForWrite
Número de hilos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
OutdatedPartsLoadingThreads
Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
OutdatedPartsLoadingThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.
OutdatedPartsLoadingThreadsScheduled
Tamaño total, en bytes, de la caché de páginas en espacio de usuario
PageCacheBytes
Número total de entradas en la caché de páginas del espacio de usuario
PageCacheCells
Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer; estos hilos se encargan de la compresión y la escritura en paralelo
ParallelCompressedWriteBufferThreads
Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer que actualmente están esperando a que el búfer esté disponible para escribir
ParallelCompressedWriteBufferWait
Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.
ParallelFormattingOutputFormatThreads
Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads que están ejecutando una tarea.
ParallelFormattingOutputFormatThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.
ParallelFormattingOutputFormatThreadsScheduled
Número de hilos activos del threadpool que procesa consultas PARALLEL WITH.
ParallelWithQueryActiveThreads
Número de trabajos en cola o activos en el thread pool para procesar consultas con PARALLEL WITH.
ParallelWithQueryScheduledThreads
Número de hilos del threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.
ParallelWithQueryThreads
Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.
ParquetEncoderThreads
Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat que están ejecutando una tarea.
ParquetEncoderThreadsActive
Número de jobs en cola o en ejecución en el pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.
ParquetEncoderThreadsScheduled
Tamaño de la caché de metadatos de Parquet, en bytes
ParquetMetadataCacheBytes
Número de archivos en caché de la caché de metadatos de Parquet
ParquetMetadataCacheFiles
Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE)
PartMutation
Parte de datos activa, utilizada por las consultas
PartsActive
SELECT actuales y futuras.
En desuso. Consulte PartsActive.
PartsCommitted
Partes en formato compacto.
Partes compactas
La parte se ha movido a otro disco y debe eliminarse en su destructor.
PartsDeleteOnDestroy
Parte de datos inactiva con contador de referencias de identidad; un proceso de limpieza la está eliminando en este momento.
PartsDeleting
Parte de datos inactiva, pero que aún podría ser utilizada únicamente por las consultas SELECT en curso; puede eliminarse cuando finalicen esas consultas SELECT.
PartsOutdated
La parte está en data_parts, pero no se utiliza para las consultas SELECT.
PartsPreActive
Obsoleto. Consulte PartsPreActive.
PartsPreCommitted
La parte se está generando en este momento; no figura en la lista data_parts.
PartsTemporary
Partes de tipo wide.
PartsWide
Número de inserciones asíncronas que están pendientes de vaciarse.
PendingAsyncInsert
Tamaño, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función
PointInPolygonCacheBytes
pointInPolygon
Número de polígonos constantes preprocesados en caché para la función
PointInPolygonCacheCells
pointInPolygon
Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función
Límite del tamaño de caché de PointInPolygon
pointInPolygon (es decir, el valor aplicado de la configuración del servidor
point_in_polygon_cache_size)
Número de hilos del threadpool para diccionarios de polígonos.
PolygonDictionaryThreads
Número de hilos activos en el threadpool de los diccionarios de polígonos.
PolygonDictionaryThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para diccionarios poligonales.
PolygonDictionaryThreadsScheduled
Número de conexiones de cliente que utilizan el protocolo PostgreSQL
PostgreSQLConnection
Tamaño total de la caché del índice primario en bytes. Contiene índices primarios cargados bajo demanda cuando
primary_key_lazy_load=1 y
use_primary_key_cache=1. Las asignaciones se alojan en la arena de jemalloc dedicada a la caché (
jemalloc.cache_arena.*). NUNCA se solapa con
system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — el índice de una parte está o bien en esta caché (contabilizado aquí) o bien en la propia parte (contabilizado allí); nunca en ambas. Para obtener la memoria total del índice primario en todas las partes, suma ambos.
Número total de archivos de índice almacenados en la caché del índice primario
PrimaryIndexCacheFiles
Número de consultas en ejecución
Consulta
Tamaño total de la caché de consultas, en bytes
QueryCacheBytes
Número total de entradas en la caché de consultas
QueryCacheEntries
Tamaño total, en bytes, de la caché de condiciones de consulta
QueryConditionCacheBytes
Número total de entradas de la caché de condiciones de consulta
QueryConditionCacheEntries
Número de consultas no internas en ejecución (consultas iniciadas por usuarios, excluidas las consultas internas de ClickHouse)
QueryNonInternal
Número de hilos del pool de hilos de PipelineExecutor.
QueryPipelineExecutorThreads
Número de hilos en el pool de hilos de PipelineExecutor que están ejecutando una tarea.
QueryPipelineExecutorThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de PipelineExecutor.
QueryPipelineExecutorThreadsScheduled
Número de tareas en ejecución que están pausadas y en espera debido al ajuste
QueryPreempted
priority.
Número de hilos para el procesamiento de consultas
QueryThread
Número de hilos que mantienen un bloqueo de lectura en el RWLock de una tabla.
RWLockActiveReaders
Número de hilos que mantienen un bloqueo de escritura en el RWLock de una tabla.
RWLockActiveWriters
Número de hilos que esperan acceso de lectura en un RWLock de una tabla.
RWLockWaitingReaders
Número de hilos que esperan para escribir en el RWLock de una tabla.
RWLockWaitingWriters
Número de llamadas al sistema de lectura (
Lectura
read,
pread,
io_getevents, etc.) en fly
Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Se mide en el lado del servidor remoto.
ReadTaskRequestsSent
Número de instancias activas de ReaderExecutor.
ReaderExecutorActive
Bytes retenidos actualmente en los búferes encadenados activos de ReaderExecutor (OwnedChainedBuffer): memoria de lectura activa en curso, no un total acumulado.
ReaderExecutorChainedBufferBytes
Número de discos marcados como de solo lectura durante la comprobación de discos.
ReadonlyDisks
Número de tablas replicadas que se encuentran actualmente en estado de solo lectura debido a la reinicialización tras la pérdida de la sesión de ZooKeeper o al inicio sin ZooKeeper configurado.
ReadonlyReplica
Vistas materializadas de tipo Number con actualización periódica (REFRESH)
Vistas actualizables
Número de vistas materializadas que se están actualizando actualmente
Vistas en actualización
Número de lecturas con el lector remoto en curso
RemoteRead
Indica si la réplica está lista para consultas: 0 = no, 1 = sí
ReplicaReady
Número de partes de datos en comprobación de consistencia
ReplicatedChecks
Número de partes de datos que se están recuperando de una réplica
ReplicatedFetch
Número de partes de datos enviadas a las réplicas
ReplicatedSend
Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA.
RestartReplicaThreads
Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA que están ejecutando una tarea.
RestartReplicaThreadsActive
Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de RESTART REPLICA.
RestartReplicaThreadsScheduled
Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE.
RestoreThreads
Número de hilos del pool de hilos de RESTORE que están ejecutando una tarea.
RestoreThreadsActive
Número de trabajos en cola o en ejecución para RESTORE.