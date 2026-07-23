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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene métricas que pueden calcularse al instante o que tienen un valor actual. Por ejemplo, el número de consultas procesadas simultáneamente o el retraso actual de la réplica. Esta tabla está siempre actualizada.

Columnas

  • metric (String) — Nombre de la métrica.
  • value (Int64) — Valor de la métrica.
  • description (String) — Descripción de la métrica.
Puede encontrar todas las métricas admitidas en el archivo fuente src/Common/CurrentMetrics.cpp.

Ejemplo

ASTFuzzerAccumulatedFragments

Número de fragmentos de AST acumulados por el AST fuzzer del servidor para usarlos en futuras mutaciones.

ActiveTimersInQueryProfiler

Número de temporizadores locales por hilo activos en QueryProfiler

Direcciones activas

Número total de direcciones que se utilizan para crear conexiones con pools de conexiones

AddressesBanned

Recuento total de direcciones bloqueadas por considerarse defectuosas al crear conexiones con pools de conexiones

AggregatorThreads

Número de hilos del pool de hilos de Aggregator.

AggregatorThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de Aggregator que están ejecutando una tarea.

AggregatorThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de Aggregator.

AsyncInsertCacheSize

Número de ID hash de async insert en la caché

AsynchronousInsertQueueBytes

Número de bytes pendientes en la cola de AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertQueueSize

Número de tareas pendientes en la cola de AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertThreads

Número de hilos en el pool de hilos de AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos AsynchronousInsert que están ejecutando una tarea.

AsynchronousInsertThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de subprocesos AsynchronousInsert.

AsynchronousReadWait

Número de hilos que esperan una lectura asíncrona.

Base de datos adjunta

Bases de datos activas.

AttachedDictionary

Diccionarios activos.

AttachedReplicatedTable

Tablas replicadas activas.

Tabla adjunta

Tablas activas.

AttachedView

Vistas activas.

AvroSchemaCacheBytes

Tamaño de la caché de esquemas Avro en bytes

AvroSchemaCacheCells

Número de esquemas de Avro en caché, incluidos tanto los esquemas registrados como los recuperados.

AvroSchemaRegistryCacheBytes

Tamaño de la caché del registro de esquemas de Avro, en bytes

AvroSchemaRegistryCacheCells

Número de entradas en la caché del registro de esquemas de Avro

AzureRequests

Número de solicitudes de Azure en ejecución actualmente

BackgroundBufferFlushSchedulePoolSize

Límite del número de tareas en el BackgroundBufferFlushSchedulePool

BackgroundBufferFlushSchedulePoolTask

Número de tareas activas en BackgroundBufferFlushSchedulePool. Este pool se utiliza para el vaciado periódico del búfer

BackgroundCommonPoolSize

Límite del número de tareas en un pool en segundo plano asociado

BackgroundCommonPoolTask

Número de tareas activas en el pool en segundo plano asociado

BackgroundDistributedSchedulePoolSize

Límite de la cantidad de tareas en BackgroundDistributedSchedulePool

BackgroundDistributedSchedulePoolTask

Número de tareas activas en BackgroundDistributedSchedulePool. Este pool se utiliza para envíos distribuidos realizados en segundo plano.

BackgroundFetchesPoolSize

Límite del número de fetches simultáneos en el pool en segundo plano asociado

BackgroundFetchesPoolTask

Número de fetches activos en un pool en segundo plano asociado

BackgroundMergesAndMutationsPoolSize

Límite del número de operaciones de fusión y mutación activas en un pool en segundo plano asociado

BackgroundMergesAndMutationsPoolTask

Número de fusiones y mutaciones activas en un pool asociado en segundo plano

BackgroundMessageBrokerSchedulePoolSize

Límite del número de tareas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes

BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask

Número de tareas activas en BackgroundMessageBrokerSchedulePool para el streaming de mensajes

BackgroundMovePoolSize

Límite del número de tareas en BackgroundProcessingPool para los movimientos

BackgroundMovePoolTask

Número de tareas activas en BackgroundProcessingPool para traslados

BackgroundSchedulePoolSize

Límite del número de tareas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos, la reinicialización de réplicas, etc.

BackgroundSchedulePoolTask

Número de tareas activas en BackgroundSchedulePool. Este pool se utiliza para tareas periódicas de ReplicatedMergeTree, como la limpieza de partes de datos antiguas, la modificación de partes de datos y la reinicialización de réplicas, etc.

BackupsIOThreads

Número de hilos en el pool de hilos BackupsIO.

BackupsIOThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de BackupsIO que ejecutan una tarea.

BackupsIOThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos BackupsIO.

BackupsThreads

Número de hilos en el pool de hilos para BACKUP.

BackupsThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de BACKUP que están ejecutando una tarea.

BackupsThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución para BACKUP.

BcryptCacheBytes

Tamaño total de la caché de autenticación de bcrypt en bytes

BcryptCacheSize

Número total de entradas en la caché de autenticación de bcrypt

BlobCopierThreads

Número de hilos del pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

BlobCopierThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

BlobCopierThreadsScheduled

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso de replicación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

BlobKillerThreads

Número de hilos en el pool de hilos del proceso de eliminación en segundo plano del disco de almacenamiento de objetos

BlobKillerThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea

BlobKillerThreadsScheduled

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos del proceso en segundo plano de eliminación del disco de almacenamiento de objetos

BrokenDisks

Número de discos que se marcaron como averiados durante la comprobación de discos.

BrokenDistributedBytesToInsert

Número de bytes para la inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como fallidos. Se suma el número de bytes de cada segmento.

BrokenDistributedFilesToInsert

Número de archivos para inserción asíncrona en tablas Distributed que se han marcado como dañados. Se suma la cantidad de archivos de cada segmento.

BuildVectorSimilarityIndexThreads

Número de hilos en el pool de hilos para la creación de índices de similitud vectorial.

BuildVectorSimilarityIndexThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial que están ejecutando una tarea.

BuildVectorSimilarityIndexThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de creación del índice de similitud vectorial.

CacheDetachedFileSegments

Número de segmentos de archivo de caché detached existentes

CacheDictionaryThreads

Número de hilos del pool de hilos de CacheDictionary.

CacheDictionaryThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de CacheDictionary que están ejecutando una tarea.

CacheDictionaryThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de CacheDictionary.

CacheDictionaryUpdateQueueBatches

Número de ‘lotes’ (un conjunto de claves) en la cola de actualización de CacheDictionaries.

CacheDictionaryUpdateQueueKeys

Número exacto de claves en la cola de actualizaciones de CacheDictionaries.

CacheFileSegments

Número de segmentos de archivo de la caché existentes

CacheWarmerBytesInProgress

Tamaño total de los segmentos de archivo remotos que están a la espera de cargarse de forma asíncrona en la caché del sistema de archivos.

ColumnsDescriptionsCacheSize

Tamaño de la caché de ColumnsDescriptions (caché por tabla)

CompiledExpressionCacheBytes

Capacidad reservada de bloques de página (redondeada al alza a páginas completas con un factor de sobreaprovisionamiento de 2x) que JITModuleMemoryManager mantiene para las secciones ejecutables y de datos de las funciones compiladas con JIT almacenadas en caché. NO son los bytes reales de código máquina en uso (esa cantidad es menor). Se asigna mediante posix_memalign, que jemalloc intercepta, por lo que se contabiliza dentro de la arena JIT dedicada y es un subconjunto de jemalloc.jit_arena.active_bytes.

CompiledExpressionCacheCount

Total de entradas en la caché del código máquina compilado con JIT.

Compresión

Número de operaciones de compresión realizadas con códecs de compresión internos

CompressionThread

Número de hilos en los pools de hilos de compresión.

CompressionThreadActive

Número de hilos de los pools de hilos de compresión que están ejecutando una tarea.

CompressionThreadScheduled

Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos de compresión.

ConcurrencyControlAcquired

Número total de slots de CPU adquiridos

ConcurrencyControlAcquiredNonCompeting

Número total de slots de CPU adquiridos que no se consideran en competencia (el primer hilo si se utiliza el planificador fair_round_robin)

ConcurrencyControlPreempted

Número total de hilos desalojados preventivamente que esperan un slot de CPU

ConcurrencyControlScheduled

Número total de solicitudes de slots de CPU programadas actualmente

ConcurrencyControlSoftLimit

Valor del límite blando para el número de slots de CPU

ConcurrentHashJoinPoolThreads

Número de hilos del pool de hilos para hash join concurrente.

ConcurrentHashJoinPoolThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos del hash join concurrente que está ejecutando una tarea.

ConcurrentHashJoinPoolThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para hash join concurrente.

ConcurrentQueryAcquired

Número total de slots de consulta obtenidos

ConcurrentQueryScheduled

Número total de solicitudes de slots de consulta que se programan actualmente

ContextLockWait

Número de hilos que esperan el bloqueo en Context. Es un bloqueo global.

CoordinatedMergesCoordinatorAssignedMerges

Número de fusiones asignadas en el estado del coordinador de merge.

CoordinatedMergesCoordinatorRunningMerges

Número de fusiones en ejecución visibles para el coordinador de fusiones.

CoordinatedMergesWorkerAssignedMerges

Número de fusiones asignadas en el estado del trabajador de fusiones.

TemporizadoresCreadosEnQueryProfiler

Número de temporizadores locales de hilo creados en QueryProfiler

DDLWorkerThreads

Número de hilos del pool de hilos DDLWorker para consultas ON CLUSTER.

DDLWorkerThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos DDLWORKER para las consultas ON CLUSTER que están ejecutando una tarea.

DDLWorkerThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos DDLWORKER para consultas ON CLUSTER.

DNSAddressesCacheBytes

Tamaño de la caché de direcciones DNS en bytes

DNSAddressesCacheSize

Número de direcciones DNS almacenadas en caché

DNSHostsCacheBytes

Tamaño de la caché de hosts de DNS en bytes

DNSHostsCacheSize

Número de hosts DNS almacenados en caché

DatabaseBackupThreads

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseBackup.

DatabaseBackupThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos DatabaseBackup que están ejecutando una tarea.

DatabaseBackupThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos de DatabaseBackup.

DatabaseCatalogThreads

Número de hilos en el grupo de hilos de DatabaseCatalog.

DatabaseCatalogThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseCatalog que están ejecutando una tarea.

DatabaseCatalogThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseCatalog.

DatabaseOnDiskThreads

Número de hilos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.

DatabaseOnDiskThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de DatabaseOnDisk que están ejecutando una tarea.

DatabaseOnDiskThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de DatabaseOnDisk.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreads

Número de hilos del pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos de creación de tablas en DatabaseReplicated.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para la creación de tablas en DatabaseReplicated.

Descompresión

Número de operaciones de descompresión que utilizan códecs de compresión internos

DelayedInserts

Número de consultas INSERT que se ven limitadas debido al elevado número de partes de datos activas de la partición en una tabla MergeTree.

DeleteBitmapCacheBytes

Tamaño total en bytes de la caché de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY

DeleteBitmapCacheEntries

Número total de bitmaps de eliminación de UNIQUE KEY almacenados en caché

DeltaLakeSnapshotCacheSizeElements

Tamaño de la caché de snapshots de DeltaLake, en elementos.

DestroyAggregatesThreads

Número de hilos del pool de hilos encargado de destruir estados de agregación.

DestroyAggregatesThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos encargado de destruir estados de agregación que están ejecutando una tarea.

DestroyAggregatesThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para destruir estados de agregación.

DictCacheRequests

Número de solicitudes en curso a las fuentes de datos de los diccionarios de tipo cache.

DiskConnectionsStored

Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones de los discos

DiskConnectionsTotal

Número total de sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para los discos

DiskObjectStorageAsyncThreads

Métrica obsoleta; no muestra nada.

DiskObjectStorageAsyncThreadsActive

Métrica obsoleta; no muestra nada.

DiskObjectStorageCopyObjectThreads

Número de hilos del pool de hilos que se utiliza para paralelizar las llamadas a copyObjectToAnotherObjectStorage dentro de las transacciones del disco de almacenamiento de objetos

DiskObjectStorageCopyObjectThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos del disco que están ejecutando una tarea

DiskObjectStorageCopyObjectThreadsScheduled

Número de tareas en cola o activas en el pool de hilos de copia del almacenamiento de objetos en disco

DiskPlainRewritableAzureDirectoryMapSize

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableAzureFileCount

Número de entradas de archivos en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableLocalDirectoryMapSize

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableLocalFileCount

Número de entradas de archivo del mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3DirectoryMapSize

Número de entradas de rutas locales a remotas en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3FileCount

Número de entradas de archivo en el mapa en memoria ‘plain_rewritable’ de S3ObjectStorage.

DiskS3NoSuchKeyErrors

El número de errores NoSuchKey que se producen al leer datos desde el almacenamiento en la nube S3 a través de los discos de ClickHouse.

Espacio en disco reservado para las fusiones

Espacio en disco reservado para las fusiones en segundo plano actualmente en ejecución. Es ligeramente superior al tamaño total de las partes que se están fusionando en este momento.

DistrCacheAllocatedConnections

Número de conexiones actualmente asignadas al pool de conexiones de Distributed Cache

DistrCacheBorrowedConnections

Número de conexiones actualmente tomadas del pool de conexiones de Distributed Cache

DistrCacheOpenedConnections

Número de conexiones abiertas al Distributed Cache

DistrCacheReadBuffers

Número de búferes de lectura de Distributed Cache

DistrCacheReadRequests

Número de solicitudes de lectura ejecutadas en Distributed Cache

DistrCacheRegisteredServers

Número de servidores registrados de Distributed Cache

DistrCacheRegisteredServersCurrentAZ

Número de servidores registrados de caché distribuida en la zona de disponibilidad actual

DistrCacheServerConnections

Número de conexiones abiertas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache

DistrCacheServerRegistryConnections

Número de conexiones activas al servidor de ClickHouse desde Distributed Cache (no marcadas como canceladas por el límite)

DistrCacheServerS3CachedClients

Número de clientes de S3 almacenados en caché en la caché distribuida

DistrCacheSharedLimitCount

Número de conexiones abiertas según DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit

DistrCacheUsedConnections

Número de conexiones actualmente en uso con Distributed Cache

DistrCacheWriteBuffers

Número de búferes de escritura de la caché distribuida

DistrCacheWriteRequests

Número de solicitudes de escritura ejecutadas en Distributed Cache

DistributedBytesToInsert

Cantidad de bytes pendientes de procesar para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma la cantidad de bytes de cada segmento.

DistributedFilesToInsert

Número de archivos pendientes de procesarse para la inserción asíncrona en tablas Distributed. Se suma el número de archivos de cada segmento.

DistributedIndexAnalysisThreads

Número de hilos en el pool de hilos para el análisis distribuido de índices.

DistributedIndexAnalysisThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices que están ejecutando una tarea.

DistributedIndexAnalysisThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de análisis distribuido de índices.

DistributedInsertThreads

Número de hilos usados para INSERT en Distributed.

Hilos activos de INSERT en Distributed

Número de hilos utilizados para INSERT en Distributed que están ejecutando una tarea.

DistributedInsertThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos utilizados para INSERT en Distributed.

DistributedSend

Número de conexiones a servidores remotos que envían datos que se insertaron en tablas Distributed, tanto en modo síncrono como asíncrono.

DropDistributedCacheThreads

Número de hilos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.

DropDistributedCacheThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos de la consulta drop distributed cache.

DropDistributedCacheThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para vaciar la caché distribuida.

EphemeralNode

Número de nodos efímeros almacenados en ZooKeeper.

ExchangeServerThreads

Número de hilos del pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.

ExchangeServerThreadsActive

Número de hilos del pool de handshake del servidor de intercambio distribuido que están ejecutando una tarea.

ExchangeServerThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de handshake del servidor de intercambio distribuido.

FilesystemCacheDelayedCleanupElements

Elementos de la cola de limpieza en segundo plano de la caché del sistema de archivos

ElementosDeLaColaDeDescargaDeLaCachéDelSistemaDeArchivos

Elementos de la caché del sistema de archivos en cola de descarga

FilesystemCacheElements

Elementos de la caché del sistema de archivos (segmentos de archivo)

FilesystemCacheEvictionThreads

Número de hilos del grupo de expulsión (eliminación) en segundo plano de la caché del sistema de archivos

FilesystemCacheEvictionThreadsActive

Número de hilos del grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos que están ejecutando una tarea

FilesystemCacheEvictionThreadsScheduled

Número de tareas en cola o activas en el grupo de expulsión en segundo plano de la caché del sistema de archivos

FilesystemCacheHoldFileSegments

Segmentos de archivo de la caché del sistema de archivos que actualmente se mantienen retenidos y no se pueden liberar

FilesystemCacheInvalidatedElements

Número de entradas invalidadas (de tamaño cero, pendientes de eliminación) en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos

FilesystemCacheKeys

Número de claves de la caché del sistema de archivos

FilesystemCacheOvercommitUsers

Número de usuarios controlados por la política de expulsión de la caché del sistema de archivos con overcommit

FilesystemCachePriorityQueueElements

Número total de entradas en la cola de prioridad de la caché del sistema de archivos, incluidas las entradas invalidadas pendientes de eliminación

FilesystemCacheReadBuffers

Número de búferes activos de la caché

FilesystemCacheReserveThreads

Número de hilos que intentan reservar espacio en la caché

FilesystemCacheSize

Tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos

Límite de tamaño de la caché del sistema de archivos en bytes

FilteringMarksWithPrimaryKey

Número de hilos que están filtrando actualmente los rangos de marcas mediante la clave primaria

FilteringMarksWithSecondaryKeys

Número de hilos que están filtrando rangos de marcas mediante claves secundarias

FormatParsingThreads

Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada.

FormatParsingThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos utilizado para analizar la entrada que están ejecutando una tarea.

FormatParsingThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos utilizado para analizar los datos de entrada.

FreezePartThreads

Número de hilos del pool de hilos para congelar partes de datos.

FreezePartThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos para congelar las partes de datos.

FreezePartThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para congelar partes de datos.

GlobalThread

Número de hilos en el pool de hilos global.

GlobalThreadActive

Número de hilos del pool global de hilos que están ejecutando una tarea.

GlobalThreadScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool global de hilos.

HTTPConnection

Número de conexiones con el servidor HTTP

HTTPConnectionsStored

Número total de sesiones almacenadas en el pool de sesiones para hosts HTTP

HTTPConnectionsTotal

Número total de todas las sesiones: almacenadas en el pool y en uso activo en este momento para hosts HTTP

HashedDictionaryThreads

Número de hilos en el pool de hilos de HashedDictionary.

HashedDictionaryThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de HashedDictionary que están ejecutando una tarea.

HashedDictionaryThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de HashedDictionary.

HiveFilesCacheBytes

Tamaño de la caché de Hive, en bytes

HiveFilesCacheFiles

Número de archivos almacenados en la caché de Hive

HiveMetadataFilesCacheBytes

Tamaño de la caché de metadatos de Hive en bytes

HiveMetadataFilesCacheFiles

Número de archivos almacenados en caché en la caché de metadatos de Hive

IDiskCopierThreads

Número de hilos para copiar datos entre discos de distintos tipos.

IDiskCopierThreadsActive

Número de hilos que ejecutan una tarea de copia de datos entre discos de distintos tipos.

IDiskCopierThreadsScheduled

Número de trabajos activos o en cola para copiar datos entre discos de distintos tipos.

IOPrefetchThreads

Número de hilos en el pool de hilos de precarga de IO.

IOPrefetchThreadsActive

Número de hilos del pool de precarga de IO que están ejecutando una tarea.

IOPrefetchThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de precarga de IO.

IOThreads

Número de hilos del pool de hilos de IO.

IOThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de IO que están ejecutando una tarea.

IOThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IO.

IOUringInFlightEvents

Número de SQE de io_uring en curso

IOUringPendingEvents

Número de SQE de io_uring pendientes de enviarse

IOWriterThreads

Número de hilos del grupo de hilos de escritura de IO.

IOWriterThreadsActive

Número de hilos del pool de escritura de IO que están ejecutando una tarea.

IOWriterThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de escritura de IO.

IcebergCatalogThreads

Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog.

IcebergCatalogThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de IcebergCatalog que están ejecutando una tarea.

IcebergCatalogThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de IcebergCatalog.

IcebergCompactionSnapshots

Número de compactaciones de Iceberg.

IcebergCompactionThreads

Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction.

IcebergCompactionThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos IcebergCompaction que están ejecutando una tarea.

IcebergCompactionThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos IcebergCompaction.

IcebergMetadataFilesCacheBytes

Tamaño de la caché de metadatos de Iceberg en bytes

IcebergMetadataFilesCacheFiles

Número de archivos en caché en la caché de metadatos de Iceberg

IcebergSchedulePoolSize

Límite del número de tareas del pool de programación en segundo plano para las tablas Iceberg.

IcebergSchedulePoolTask

Número de tareas en el pool de programación en segundo plano para tablas Iceberg.

IndexMarkCacheBytes

Tamaño total, en bytes, de la caché de marcas para índices secundarios

IndexMarkCacheFiles

Número total de archivos de marcas almacenados en la caché de marcas para índices secundarios

IndexUncompressedCacheBytes

Tamaño total, en bytes, de la caché sin comprimir para los índices secundarios. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse.

IndexUncompressedCacheCells

Número total de entradas en la caché sin comprimir para índices secundarios. Cada entrada representa un bloque de datos descomprimido. La caché sin comprimir no suele mejorar el rendimiento y, por lo general, debe evitarse

InterserverConnection

Número de conexiones de otras réplicas para recuperar partes

IsServerShuttingDown

Indica si el servidor se está cerrando: 0 = no, 1 = sí

KafkaAssignedPartitions

Número de particiones que tienen asignadas actualmente las tablas de Kafka

KafkaBackgroundReads

Número de lecturas en segundo plano activas actualmente (que rellenan vistas materializadas desde Kafka)

KafkaConsumers

Número de consumidores activos de Kafka

KafkaConsumersInUse

Número de consumidores utilizados actualmente por lecturas directas o en segundo plano

KafkaConsumersWithAssignment

Número de consumidores de Kafka activos con particiones asignadas.

KafkaLibrdkafkaThreads

Número de hilos activos de librdkafka

KafkaProducers

Número de productores de Kafka activos creados

KafkaWrites

Número de inserciones en Kafka actualmente en ejecución

KeeperAliveConnections

Número de conexiones activas

KeeperOutstandingRequests

Número de solicitudes pendientes

KeeperReadThreads

Número de hilos en el pool de hilos de lectura del servidor Keeper.

KeeperReadThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server.

KeeperReadThreadsScheduled

Número de jobs en cola o activos en el pool de hilos para las lecturas del Keeper server. Métrica sin sentido; las tareas de lectura reales de este pool de hilos se programan mediante un mecanismo distinto.

KeeperTTLNodes

Número de nodos con un TTL configurado que están almacenados actualmente en Keeper.

LicenseRemainingSeconds

Segundos restantes del período de vigencia de la licencia.

LocalThread

Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales. Los hilos de los pools de hilos locales provienen del pool global de hilos.

LocalThreadActive

Obsoleto. Número de hilos en los pools de hilos locales que ejecutan una tarea.

LocalThreadScheduled

Obsoleto. Número de trabajos en cola o activos en los pools de hilos locales.

MMapCacheCells

El número de archivos abiertos con mmap (mapeados en memoria). Se usa para consultas con la configuración local_filesystem_read_method establecida en mmap. Los archivos abiertos con mmap se mantienen en la caché para evitar costosos vaciados de la TLB.

MMappedFileBytes

Suma del tamaño de las regiones de archivo mapeadas en memoria.

MMappedFiles

Número total de archivos mapeados en memoria.

MarkCacheBytes

Tamaño total de la caché de marcas en bytes

MarkCacheFiles

Número total de archivos de marcas en caché en la caché de marcas

MarksLoaderThreads

Número de hilos en el pool de hilos para cargar marks.

MarksLoaderThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de carga de marks que están ejecutando una tarea.

MarksLoaderThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar marks.

MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumber

El número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímeros en ZooKeeper. Está determinado principalmente por los números de bloque.

MaxDDLEntryID

Máxima entrada DDL procesada por DDLWorker.

MaxPushedDDLEntryID

Entrada máxima de DDL de DDLWorker enviada a ZooKeeper.

MemoryReservationApproved

Número total de bytes asignados actualmente (aprobados) para reservas de memoria

MemoryReservationDemand

Número total de bytes correspondientes a solicitudes pendientes de aumento de reservas de memoria

MemoryTracking

Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor.

MemoryTrackingUncorrected

Cantidad total de memoria (bytes) asignada por el servidor, no corregida por RSS.

Fusión

Número de fusiones en segundo plano en curso

MergeJoinBlocksCacheBytes

Total de bytes usados por los bloques en caché de MergeJoin

MergeJoinBlocksCacheCount

Número total de bloques en caché en MergeJoin

MergeParts

Número de partes de datos que participan en las fusiones en segundo plano actuales

MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent

El número actual de anuncios en tránsito que se están enviando desde el servidor remoto al servidor iniciador sobre el conjunto de partes de datos (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

MergeTreeBackgroundExecutorThreads

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor.

MergeTreeBackgroundExecutorThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeBackgroundExecutor que están ejecutando una tarea.

MergeTreeBackgroundExecutorThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos MergeTreeBackgroundExecutor.

MergeTreeDataSelectExecutorThreads

Número de hilos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.

MergeTreeDataSelectExecutorThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos MergeTreeDataSelectExecutor que están ejecutando una tarea.

MergeTreeDataSelectExecutorThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de MergeTreeDataSelectExecutor.

MergeTreeFetchPartitionThreads

Número de hilos para ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeFetchPartitionThreadsActive

Número de hilos para obtener partes mediante ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeFetchPartitionThreadsScheduled

Número de recuperaciones de partes en cola o activas en ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreads

Número de hilos del pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

MergeTreePartsCleanerThreads

Número de hilos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

MergeTreePartsCleanerThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.

MergeTreePartsCleanerThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del limpiador de partes de MergeTree.

MergeTreePartsLoaderThreads

Número de hilos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.

MergeTreePartsLoaderThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos del cargador de partes de MergeTree que están ejecutando una tarea.

MergeTreePartsLoaderThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos del cargador de partes de MergeTree.

MergeTreeReadTaskRequestsSent

El número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para tablas MergeTree). Se mide en el lado del servidor remoto.

MergeTreeSnapshotCommitThreads

Número de hilos usados para realizar la confirmación de la instantánea

MergeTreeSnapshotCommitThreadsActive

Número de hilos activos usados para confirmar la instantánea

MergeTreeSnapshotCommitThreadsScheduled

Número de hilos programados que se usan para confirmar la instantánea

MergeTreeSubcolumnsReaderThreads

Número de hilos del pool de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.

MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos usado para la lectura de subcolumnas en MergeTree que están ejecutando una tarea.

MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsScheduled

Número de tareas en cola o activas en el grupo de hilos utilizado para leer subcolumnas en MergeTree.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreads

Número de hilos del grupo de hilos para cargar partes de datos Unexpected.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsActive

Número de hilos activos en el threadpool encargado de cargar partes de datos Unexpected.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el threadpool para la carga de partes de datos Unexpected.

MergesMutationsMemoryTracking

Cantidad total de memoria (en bytes) asignada a las tareas en segundo plano (fusiones y mutaciones).

MetadataFromKeeperCacheObjects

Número de objetos en la caché de metadatos del disco.

Movimiento

Número de movimientos en ejecución actualmente

MySQLConnection

Número de conexiones de clientes mediante el protocolo MySQL

NamedCollection

Número de colecciones nombradas

NetworkReceive

Número de hilos que reciben datos de la red. Solo se incluyen las interacciones de red relacionadas con ClickHouse, no las de bibliotecas de terceros.

NetworkSend

Número de hilos que envían datos por la red. Solo se incluye la interacción de red relacionada con ClickHouse, no la de bibliotecas de terceros.

ObjectStorageAzureThreads

Número de hilos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.

ObjectStorageAzureThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de AzureObjectStorage que están ejecutando una tarea.

ObjectStorageAzureThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de AzureObjectStorage.

ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeBytes

Tamaño, en bytes, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeElements

Tamaño, en número de elementos, de la caché de metadatos de ObjectStorageQueue.

ObjectStorageQueueRegisteredServers

Número de servidores registrados en StorageS3(Azure)Queue

ObjectStorageQueueShutdownThreads

Número de hilos en el grupo de cierre de la cola de almacenamiento de objetos.

ObjectStorageQueueShutdownThreadsActive

Número de hilos del grupo de apagado de la cola de almacenamiento de objetos que están ejecutando una tarea.

ObjectStorageQueueShutdownThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de apagado de la cola de almacenamiento de objetos.

ObjectStorageS3Threads

Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.

ObjectStorageS3ThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de S3ObjectStorage que están ejecutando una tarea.

ObjectStorageS3ThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de S3ObjectStorage.

OpenFileForRead

Número de archivos abiertos para leer

OpenFileForWrite

Número de archivos abiertos para escribir

OutdatedPartsLoadingThreads

Número de hilos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

OutdatedPartsLoadingThreadsActive

Número de hilos activos en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

OutdatedPartsLoadingThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución en el pool de hilos para cargar partes de datos obsoletas.

PageCacheBytes

Tamaño total, en bytes, de la caché de páginas en espacio de usuario

PageCacheCells

Número total de entradas en la caché de páginas del espacio de usuario

ParallelCompressedWriteBufferThreads

Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer; estos hilos se encargan de la compresión y la escritura en paralelo

ParallelCompressedWriteBufferWait

Número de hilos en todas las instancias de ParallelCompressedWriteBuffer que actualmente están esperando a que el búfer esté disponible para escribir

ParallelFormattingOutputFormatThreads

Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

ParallelFormattingOutputFormatThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads que están ejecutando una tarea.

ParallelFormattingOutputFormatThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos ParallelFormattingOutputFormatThreads.

ParallelWithQueryActiveThreads

Número de hilos activos del threadpool que procesa consultas PARALLEL WITH.

ParallelWithQueryScheduledThreads

Número de trabajos en cola o activos en el thread pool para procesar consultas con PARALLEL WITH.

ParallelWithQueryThreads

Número de hilos del threadpool para procesar consultas PARALLEL WITH.

ParquetEncoderThreads

Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.

ParquetEncoderThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat que están ejecutando una tarea.

ParquetEncoderThreadsScheduled

Número de jobs en cola o en ejecución en el pool de hilos de ParquetBlockOutputFormat.

ParquetMetadataCacheBytes

Tamaño de la caché de metadatos de Parquet, en bytes

ParquetMetadataCacheFiles

Número de archivos en caché de la caché de metadatos de Parquet

PartMutation

Número de mutaciones (ALTER DELETE/UPDATE)

PartsActive

Parte de datos activa, utilizada por las consultas SELECT actuales y futuras.

PartsCommitted

En desuso. Consulte PartsActive.

Partes compactas

Partes en formato compacto.

PartsDeleteOnDestroy

La parte se ha movido a otro disco y debe eliminarse en su destructor.

PartsDeleting

Parte de datos inactiva con contador de referencias de identidad; un proceso de limpieza la está eliminando en este momento.

PartsOutdated

Parte de datos inactiva, pero que aún podría ser utilizada únicamente por las consultas SELECT en curso; puede eliminarse cuando finalicen esas consultas SELECT.

PartsPreActive

La parte está en data_parts, pero no se utiliza para las consultas SELECT.

PartsPreCommitted

Obsoleto. Consulte PartsPreActive.

PartsTemporary

La parte se está generando en este momento; no figura en la lista data_parts.

PartsWide

Partes de tipo wide.

PendingAsyncInsert

Número de inserciones asíncronas que están pendientes de vaciarse.

PointInPolygonCacheBytes

Tamaño, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función pointInPolygon

PointInPolygonCacheCells

Número de polígonos constantes preprocesados en caché para la función pointInPolygon

Límite del tamaño de caché de PointInPolygon

Tamaño máximo, en bytes, de la caché de polígonos constantes preprocesados para la función pointInPolygon (es decir, el valor aplicado de la configuración del servidor point_in_polygon_cache_size)

PolygonDictionaryThreads

Número de hilos del threadpool para diccionarios de polígonos.

PolygonDictionaryThreadsActive

Número de hilos activos en el threadpool de los diccionarios de polígonos.

PolygonDictionaryThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos para diccionarios poligonales.

PostgreSQLConnection

Número de conexiones de cliente que utilizan el protocolo PostgreSQL

PrimaryIndexCacheBytes

Tamaño total de la caché del índice primario en bytes. Contiene índices primarios cargados bajo demanda cuando primary_key_lazy_load=1 y use_primary_key_cache=1. Las asignaciones se alojan en la arena de jemalloc dedicada a la caché (jemalloc.cache_arena.*). NUNCA se solapa con system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — el índice de una parte está o bien en esta caché (contabilizado aquí) o bien en la propia parte (contabilizado allí); nunca en ambas. Para obtener la memoria total del índice primario en todas las partes, suma ambos.

PrimaryIndexCacheFiles

Número total de archivos de índice almacenados en la caché del índice primario

Consulta

Número de consultas en ejecución

QueryCacheBytes

Tamaño total de la caché de consultas, en bytes

QueryCacheEntries

Número total de entradas en la caché de consultas

QueryConditionCacheBytes

Tamaño total, en bytes, de la caché de condiciones de consulta

QueryConditionCacheEntries

Número total de entradas de la caché de condiciones de consulta

QueryNonInternal

Número de consultas no internas en ejecución (consultas iniciadas por usuarios, excluidas las consultas internas de ClickHouse)

QueryPipelineExecutorThreads

Número de hilos del pool de hilos de PipelineExecutor.

QueryPipelineExecutorThreadsActive

Número de hilos en el pool de hilos de PipelineExecutor que están ejecutando una tarea.

QueryPipelineExecutorThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de PipelineExecutor.

QueryPreempted

Número de tareas en ejecución que están pausadas y en espera debido al ajuste priority.

QueryThread

Número de hilos para el procesamiento de consultas

RWLockActiveReaders

Número de hilos que mantienen un bloqueo de lectura en el RWLock de una tabla.

RWLockActiveWriters

Número de hilos que mantienen un bloqueo de escritura en el RWLock de una tabla.

RWLockWaitingReaders

Número de hilos que esperan acceso de lectura en un RWLock de una tabla.

RWLockWaitingWriters

Número de hilos que esperan para escribir en el RWLock de una tabla.

Lectura

Número de llamadas al sistema de lectura (read, pread, io_getevents, etc.) en fly

ReadTaskRequestsSent

Número actual de solicitudes de callback en curso desde el servidor remoto al servidor iniciador para elegir la tarea de lectura (para la función de tabla s3Cluster y similares). Se mide en el lado del servidor remoto.

ReaderExecutorActive

Número de instancias activas de ReaderExecutor.

ReaderExecutorChainedBufferBytes

Bytes retenidos actualmente en los búferes encadenados activos de ReaderExecutor (OwnedChainedBuffer): memoria de lectura activa en curso, no un total acumulado.

ReadonlyDisks

Número de discos marcados como de solo lectura durante la comprobación de discos.

ReadonlyReplica

Número de tablas replicadas que se encuentran actualmente en estado de solo lectura debido a la reinicialización tras la pérdida de la sesión de ZooKeeper o al inicio sin ZooKeeper configurado.

Vistas actualizables

Vistas materializadas de tipo Number con actualización periódica (REFRESH)

Vistas en actualización

Número de vistas materializadas que se están actualizando actualmente

RemoteRead

Número de lecturas con el lector remoto en curso

ReplicaReady

Indica si la réplica está lista para consultas: 0 = no, 1 = sí

ReplicatedChecks

Número de partes de datos en comprobación de consistencia

ReplicatedFetch

Número de partes de datos que se están recuperando de una réplica

ReplicatedSend

Número de partes de datos enviadas a las réplicas

RestartReplicaThreads

Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA.

RestartReplicaThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos RESTART REPLICA que están ejecutando una tarea.

RestartReplicaThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o activos en el pool de hilos de RESTART REPLICA.

RestoreThreads

Número de hilos en el pool de hilos para RESTORE.

RestoreThreadsActive

Número de hilos del pool de hilos de RESTORE que están ejecutando una tarea.

RestoreThreadsScheduled

Número de trabajos en cola o en ejecución para RESTORE.