Contiene información sobre los directorios de usuario configurados: directorios del sistema de archivos desde los que el servidor de ClickHouse puede leer los datos proporcionados por el usuario.
Descripción
Columnas
name(String) — El nombre del directorio.
type(String) — El tipo de almacenamiento de acceso, por ejemplo,
users.xml,
replicatedo
memory.
params(String) — JSON con los parámetros del almacenamiento de acceso.
precedence(UInt64) — El orden en que este directorio se declara en la configuración. ClickHouse usa ese mismo orden cuando intenta encontrar un usuario o un rol.