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Descripción

Contiene información sobre los directorios de usuario configurados: directorios del sistema de archivos desde los que el servidor de ClickHouse puede leer los datos proporcionados por el usuario.

Columnas

  • name (String) — El nombre del directorio.
  • type (String) — El tipo de almacenamiento de acceso, por ejemplo, users.xml, replicated o memory.
  • params (String) — JSON con los parámetros del almacenamiento de acceso.
  • precedence (UInt64) — El orden en que este directorio se declara en la configuración. ClickHouse usa ese mismo orden cuando intenta encontrar un usuario o un rol.
Última modificación el 3 de julio de 2026