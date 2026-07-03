Contiene una lista de todos los failpoints disponibles, con su tipo y estado actuales.

Contiene una lista de todos los failpoints disponibles registrados en el servidor, junto con su tipo y si están habilitados actualmente.

Los failpoints se pueden habilitar y deshabilitar en tiempo de ejecución mediante las sentencias SYSTEM ENABLE FAILPOINT y SYSTEM DISABLE FAILPOINT .

name (String) — Nombre del failpoint.

(String) — Nombre del failpoint. type (Enum8(‘once’ = 0, ‘regular’ = 1, ‘pauseable_once’ = 2, ‘pauseable’ = 3)) — Tipo de failpoint: ‘once’ se activa una sola vez y luego se deshabilita automáticamente; ‘regular’ se activa cada vez; ‘pauseable_once’ bloquea la ejecución una vez; ‘pauseable’ bloquea la ejecución cada vez hasta que se reanuda.

(Enum8(‘once’ = 0, ‘regular’ = 1, ‘pauseable_once’ = 2, ‘pauseable’ = 3)) — Tipo de failpoint: ‘once’ se activa una sola vez y luego se deshabilita automáticamente; ‘regular’ se activa cada vez; ‘pauseable_once’ bloquea la ejecución una vez; ‘pauseable’ bloquea la ejecución cada vez hasta que se reanuda. enabled (UInt8) — Indica si el failpoint está habilitado (1) o deshabilitado (0).

Query SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause; SELECT * FROM system . fail_points WHERE enabled = 1