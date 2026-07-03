Contiene una lista de todos los failpoints disponibles registrados en el servidor, junto con su tipo y si están habilitados actualmente. Los failpoints se pueden habilitar y deshabilitar en tiempo de ejecución mediante las sentencias
Descripción
SYSTEM ENABLE FAILPOINT y
SYSTEM DISABLE FAILPOINT.
Columnas
name(String) — Nombre del failpoint.
type(Enum8(‘once’ = 0, ‘regular’ = 1, ‘pauseable_once’ = 2, ‘pauseable’ = 3)) — Tipo de failpoint: ‘once’ se activa una sola vez y luego se deshabilita automáticamente; ‘regular’ se activa cada vez; ‘pauseable_once’ bloquea la ejecución una vez; ‘pauseable’ bloquea la ejecución cada vez hasta que se reanuda.
enabled(UInt8) — Indica si el failpoint está habilitado (1) o deshabilitado (0).
Ejemplo
Query
SYSTEM ENABLE FAILPOINT replicated_merge_tree_insert_retry_pause;
SELECT * FROM system.fail_points WHERE enabled = 1
Response
┌─name──────────────────────────────────────┬─type────────────┬─enabled─┐
│ replicated_merge_tree_insert_retry_pause │ pauseable_once │ 1 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘