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Descripción

Contiene una lista de todos los failpoints disponibles registrados en el servidor, junto con su tipo y si están habilitados actualmente. Los failpoints se pueden habilitar y deshabilitar en tiempo de ejecución mediante las sentencias SYSTEM ENABLE FAILPOINT y SYSTEM DISABLE FAILPOINT.

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Ejemplo

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Última modificación el 3 de julio de 2026