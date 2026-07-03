Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene los puntos de instrumentación que utilizan la función XRay de LLVM.
Descripción
Columnas
id(UInt32) — ID del punto de instrumentación
function_id(Int32) — ID asignado a la función en la sección xray_instr_map del binario ELF.
function_name(LowCardinality(String)) — Nombre utilizado para instrumentar la función.
handler(LowCardinality(String)) — Handler aplicado a los puntos de instrumentación de la función.
entry_type(Enum8(‘Entry’ = 0, ‘Exit’ = 1, ‘EntryAndExit’ = 2)) — Tipo de entrada del parche.
symbol(LowCardinality(String)) — Nombre completo del símbolo, desmangleado.
arguments(Array(Dynamic)) — Argumentos de la llamada al handler.
Ejemplo
SELECT * FROM system.instrumentation FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
id: 0
function_id: 231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler: log
entry_type: Entry
symbol: DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
arguments: ['test']
Row 2:
──────
id: 1
function_id: 231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler: profile
entry_type: EntryAndExit
symbol: DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
arguments: []
Row 3:
──────
id: 2
function_id: 231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler: sleep
entry_type: Exit
symbol: DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
arguments: [0.3]
3 rows in set. Elapsed: 0.302 sec.
Véase también
- SYSTEM INSTRUMENT — Añada o elimine puntos de instrumentación.
- system.trace_log — Inspeccione el registro de perfilado.
- system.symbols — Inspeccione los símbolos para añadir puntos de instrumentación.