Describe el contenido del perfil de configuración:
Descripción
- Restricciones.
- Roles y usuarios a los que se aplica la configuración.
- Perfiles de configuración superiores.
Columnas
profile_name(Nullable(String)) — Nombre del perfil de SETTING.
user_name(Nullable(String)) — Nombre de usuario.
role_name(Nullable(String)) — Nombre del rol.
index(UInt64) — Número secuencial del elemento del perfil de SETTING.
setting_name(Nullable(String)) — Nombre del SETTING.
value(Nullable(String)) — Valor del SETTING.
min(Nullable(String)) — Valor mínimo del SETTING. NULL si no está establecido.
max(Nullable(String)) — Valor máximo del SETTING. NULL si no está establecido.
writability(Nullable(Enum8(‘WRITABLE’ = 0, ‘CONST’ = 1, ‘CHANGEABLE_IN_READONLY’ = 2))) — Propiedad que indica si un SETTING puede modificarse o no.
inherit_profile(Nullable(String)) — Perfil padre de este perfil de SETTING. NULL si no está establecido. El perfil de SETTING heredará todos los valores y restricciones de los ajustes (min, max, readonly) de sus perfiles padre.