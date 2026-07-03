Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Esta tabla no existe si ZooKeeper no está configurado. La tabla ‘system.zookeeper_connection’ muestra las conexiones actuales a ZooKeeper (incluidos los ZooKeeper auxiliares). Cada fila muestra información sobre una conexión.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del clúster de ZooKeeper.
host(String) — El hostname/IP del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.
port(UIn16) — El puerto del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.
index(Nullable(UInt8)) — El índice del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. El índice proviene de la configuración de ZooKeeper. Si no hay conexión, esta columna es NULL.
connected_time(DateTime) — Cuándo se estableció la conexión.
session_uptime_elapsed_seconds(UInt64) — Segundos transcurridos desde que se estableció la conexión.
is_expired(UInt8) — Indica si la conexión actual ha expirado.
keeper_api_version(UInt8) — Versión de la API de Keeper.
client_id(Int64) — ID de sesión de la conexión.
xid(Int64) — XID de la sesión actual.
enabled_feature_flags(Array(Enum16)) — Feature flags habilitadas. Solo se aplica a ClickHouse Keeper. Los posibles valores son
FILTERED_LIST,
MULTI_READ,
CHECK_NOT_EXISTS,
CREATE_IF_NOT_EXISTS,
REMOVE_RECURSIVE.
availability_zone(String) — Zona de disponibilidad.
session_timeout_ms(UInt64) — Tiempo de espera de la sesión (en milisegundos).
last_zxid_seen(Int64) — Último zxid visto por la sesión actual.
SELECT * FROM system.zookeeper_connection;
┌─name────┬─host──────┬─port─┬─index─┬──────connected_time─┬─session_uptime_elapsed_seconds─┬─is_expired─┬─keeper_api_version─┬─client_id─┬─xid─┬─enabled_feature_flags────────────────────────────────────────────────────┬─availability_zone─┐
│ default │ 127.0.0.1 │ 2181 │ 0 │ 2025-04-10 14:30:00 │ 943 │ 0 │ 0 │ 420 │ 69 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS'] │ eu-west-1b │
└─────────┴───────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘