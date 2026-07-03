Tabla del sistema que existe solo si ZooKeeper está configurado. Muestra las conexiones actuales a ZooKeeper (incluidas las ZooKeeper auxiliares).

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Esta tabla no existe si ZooKeeper no está configurado. La tabla ‘system.zookeeper_connection’ muestra las conexiones actuales a ZooKeeper (incluidos los ZooKeeper auxiliares). Cada fila muestra información sobre una conexión.

name (String) — Nombre del clúster de ZooKeeper.

(String) — Nombre del clúster de ZooKeeper. host (String) — El hostname/IP del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.

(String) — El hostname/IP del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. port (UIn16) — El puerto del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse.

(UIn16) — El puerto del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. index (Nullable(UInt8)) — El índice del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. El índice proviene de la configuración de ZooKeeper. Si no hay conexión, esta columna es NULL.

(Nullable(UInt8)) — El índice del nodo de ZooKeeper al que se conectó ClickHouse. El índice proviene de la configuración de ZooKeeper. Si no hay conexión, esta columna es NULL. connected_time (DateTime) — Cuándo se estableció la conexión.

(DateTime) — Cuándo se estableció la conexión. session_uptime_elapsed_seconds (UInt64) — Segundos transcurridos desde que se estableció la conexión.

(UInt64) — Segundos transcurridos desde que se estableció la conexión. is_expired (UInt8) — Indica si la conexión actual ha expirado.

(UInt8) — Indica si la conexión actual ha expirado. keeper_api_version (UInt8) — Versión de la API de Keeper.

(UInt8) — Versión de la API de Keeper. client_id (Int64) — ID de sesión de la conexión.

(Int64) — ID de sesión de la conexión. xid (Int64) — XID de la sesión actual.

(Int64) — XID de la sesión actual. enabled_feature_flags (Array(Enum16)) — Feature flags habilitadas. Solo se aplica a ClickHouse Keeper. Los posibles valores son FILTERED_LIST , MULTI_READ , CHECK_NOT_EXISTS , CREATE_IF_NOT_EXISTS , REMOVE_RECURSIVE .

(Array(Enum16)) — Feature flags habilitadas. Solo se aplica a ClickHouse Keeper. Los posibles valores son , , , , . availability_zone (String) — Zona de disponibilidad.

(String) — Zona de disponibilidad. session_timeout_ms (UInt64) — Tiempo de espera de la sesión (en milisegundos).

(UInt64) — Tiempo de espera de la sesión (en milisegundos). last_zxid_seen (Int64) — Último zxid visto por la sesión actual.

Ejemplo:

SELECT * FROM system . zookeeper_connection ;