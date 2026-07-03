Tabla del sistema que contiene información sobre los códecs en la cola.

Contiene información sobre los códecs de compresión y cifrado.

Puede consultar esta tabla para obtener información sobre los códecs de compresión y cifrado disponibles

name (String) — Nombre del códec.

(String) — Nombre del códec. method_byte (UInt8) — Byte que indica el códec en el archivo comprimido.

(UInt8) — Byte que indica el códec en el archivo comprimido. is_compression (UInt8) — Verdadero si este códec comprime algo. De lo contrario, puede ser simplemente una transformación que ayuda a la compresión.

(UInt8) — Verdadero si este códec comprime algo. De lo contrario, puede ser simplemente una transformación que ayuda a la compresión. is_generic_compression (UInt8) — El códec es un algoritmo de compresión genérico, como lz4 o zstd.

(UInt8) — El códec es un algoritmo de compresión genérico, como lz4 o zstd. is_encryption (UInt8) — El códec cifra.

(UInt8) — El códec cifra. is_timeseries_codec (UInt8) — El códec es para series temporales de coma flotante.

(UInt8) — El códec es para series temporales de coma flotante. is_experimental (UInt8) — El códec es experimental.

(UInt8) — El códec es experimental. description (String) — Descripción general del códec.

Query SELECT * FROM system . codecs WHERE name = 'LZ4'