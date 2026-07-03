Contiene información sobre los códecs de compresión y cifrado. Puede consultar esta tabla para obtener información sobre los códecs de compresión y cifrado disponibles
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del códec.
method_byte(UInt8) — Byte que indica el códec en el archivo comprimido.
is_compression(UInt8) — Verdadero si este códec comprime algo. De lo contrario, puede ser simplemente una transformación que ayuda a la compresión.
is_generic_compression(UInt8) — El códec es un algoritmo de compresión genérico, como lz4 o zstd.
is_encryption(UInt8) — El códec cifra.
is_timeseries_codec(UInt8) — El códec es para series temporales de coma flotante.
is_experimental(UInt8) — El códec es experimental.
description(String) — Descripción general del códec.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.codecs WHERE name='LZ4'
Response
Row 1:
──────
name: LZ4
method_byte: 130
is_compression: 1
is_generic_compression: 1
is_encryption: 0
is_timeseries_codec: 0
is_experimental: 0
description: Extremely fast; good compression; balanced speed and efficiency.