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Descripción

Contiene información sobre los códecs de compresión y cifrado. Puede consultar esta tabla para obtener información sobre los códecs de compresión y cifrado disponibles

Columnas

  • name (String) — Nombre del códec.
  • method_byte (UInt8) — Byte que indica el códec en el archivo comprimido.
  • is_compression (UInt8) — Verdadero si este códec comprime algo. De lo contrario, puede ser simplemente una transformación que ayuda a la compresión.
  • is_generic_compression (UInt8) — El códec es un algoritmo de compresión genérico, como lz4 o zstd.
  • is_encryption (UInt8) — El códec cifra.
  • is_timeseries_codec (UInt8) — El códec es para series temporales de coma flotante.
  • is_experimental (UInt8) — El códec es experimental.
  • description (String) — Descripción general del códec.

Ejemplo

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Última modificación el 3 de julio de 2026