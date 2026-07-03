Contiene información sobre consultas DDL distribuidas (cláusula ON CLUSTER) que se ejecutaron en un clúster.
Descripción
Columnas
entry(String) — ID de consulta.
entry_version(Nullable(UInt8)) — Versión de la entrada.
initiator_host(Nullable(String)) — Host que inició la operación DDL.
initiator_port(Nullable(UInt16)) — Puerto utilizado por el host iniciador.
cluster(String) — Nombre del clúster; vacío si no se ha determinado.
query(String) — Consulta ejecutada.
settings(Map(String, String)) — Configuración utilizada en la operación DDL.
query_create_time(DateTime) — Hora de creación de la consulta.
host(Nullable(String)) — Nombre del host.
port(Nullable(UInt16)) — Puerto del host.
status(Nullable(Enum8(‘Inactive’ = 0, ‘Active’ = 1, ‘Finished’ = 2, ‘Removing’ = 3, ‘Unknown’ = 4))) — Estado de la consulta.
exception_code(Nullable(UInt16)) — Código de excepción.
exception_text(Nullable(String)) — Mensaje de excepción.
query_finish_time(Nullable(DateTime)) — Hora de finalización de la consulta.
query_duration_ms(Nullable(UInt64)) — Duración de la ejecución de la consulta (en milisegundos).
Ejemplo
SELECT *
FROM system.distributed_ddl_queue
WHERE cluster = 'test_cluster'
LIMIT 2
FORMAT Vertical
Query id: f544e72a-6641-43f1-836b-24baa1c9632a
Row 1:
──────
entry: query-0000000000
entry_version: 5
initiator_host: clickhouse01
initiator_port: 9000
cluster: test_cluster
query: CREATE DATABASE test_db UUID '4a82697e-c85e-4e5b-a01e-a36f2a758456' ON CLUSTER test_cluster
settings: {'max_threads':'16','use_uncompressed_cache':'0'}
query_create_time: 2023-09-01 16:15:14
host: clickhouse-01
port: 9000
status: Finished
exception_code: 0
exception_text:
query_finish_time: 2023-09-01 16:15:14
query_duration_ms: 154
Row 2:
──────
entry: query-0000000001
entry_version: 5
initiator_host: clickhouse01
initiator_port: 9000
cluster: test_cluster
query: CREATE DATABASE test_db UUID '4a82697e-c85e-4e5b-a01e-a36f2a758456' ON CLUSTER test_cluster
settings: {'max_threads':'16','use_uncompressed_cache':'0'}
query_create_time: 2023-09-01 16:15:14
host: clickhouse-01
port: 9000
status: Finished
exception_code: 630
exception_text: Code: 630. DB::Exception: Cannot drop or rename test_db, because some tables depend on it:
query_finish_time: 2023-09-01 16:15:14
query_duration_ms: 154
2 rows in set. Elapsed: 0.025 sec.