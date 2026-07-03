Tabla del sistema que contiene una única columna UInt64 llamada prime , con números primos en orden ascendente a partir de 2.

Esta tabla contiene una única columna UInt64 llamada prime , que contiene números primos en orden ascendente, a partir de 2.

Puede usar esta tabla para realizar pruebas o si necesita hacer una búsqueda por fuerza bruta entre números primos.

Las lecturas de esta tabla no se paralelizan.

Esto es similar a la table function primes

También puede limitar la salida mediante predicados.

Los primeros 10 números primos.

SELECT * FROM system . primes LIMIT 10 ;

┌─prime─┐ │ 2 │ │ 3 │ │ 5 │ │ 7 │ │ 11 │ │ 13 │ │ 17 │ │ 19 │ │ 23 │ │ 29 │ └───────┘

El primer primo mayor que 1e15.

SELECT prime FROM system . primes WHERE prime > 1e15 LIMIT 1 ;