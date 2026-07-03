Esta tabla contiene una única columna UInt64 llamada
Descripción
prime, que contiene números primos en orden ascendente, a partir de 2.
Puede usar esta tabla para realizar pruebas o si necesita hacer una búsqueda por fuerza bruta entre números primos.
Las lecturas de esta tabla no se paralelizan.
Esto es similar a la table function
primes.
También puede limitar la salida mediante predicados.
Columnas
Los primeros 10 números primos.
Ejemplo
SELECT * FROM system.primes LIMIT 10;
El primer primo mayor que 1e15.
┌─prime─┐
│ 2 │
│ 3 │
│ 5 │
│ 7 │
│ 11 │
│ 13 │
│ 17 │
│ 19 │
│ 23 │
│ 29 │
└───────┘
SELECT prime FROM system.primes WHERE prime > 1e15 LIMIT 1;
┌────────────prime─┐
│ 1000000000000037 │ -- 1,00 cuatrillones
└──────────────────┘