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Descripción

Esta tabla contiene una única columna UInt64 llamada prime, que contiene números primos en orden ascendente, a partir de 2. Puede usar esta tabla para realizar pruebas o si necesita hacer una búsqueda por fuerza bruta entre números primos. Las lecturas de esta tabla no se paralelizan. Esto es similar a la table function primes. También puede limitar la salida mediante predicados.

Columnas

Ejemplo

Los primeros 10 números primos.
El primer primo mayor que 1e15.
Última modificación el 3 de julio de 2026