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Descripción

Esta tabla contiene estadísticas agregadas de las operaciones de ZooKeeper (p. ej., número de operaciones, latencia media, errores), agrupadas por (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) y volcadas periódicamente a disco. A diferencia de system.zookeeper_log, que registra cada solicitud y respuesta individual, esta tabla agrupa las operaciones, por lo que es mucho más ligera y, en consecuencia, más adecuada para workloads de producción. Las operaciones que forman parte de un lote Multi o MultiRead se registran por separado mediante la columna is_subrequest. Las subsolicitudes tienen latencia cero porque la latencia total se atribuye a la operación Multi/MultiRead que las engloba.

Columnas

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026