Esta tabla contiene estadísticas agregadas de las operaciones de ZooKeeper (p. ej., número de operaciones, latencia media, errores), agrupadas por
Descripción
(session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) y volcadas periódicamente a disco.
A diferencia de system.zookeeper_log, que registra cada solicitud y respuesta individual, esta tabla agrupa las operaciones, por lo que es mucho más ligera y, en consecuencia, más adecuada para workloads de producción.
Las operaciones que forman parte de un lote
Multi o
MultiRead se registran por separado mediante la columna
is_subrequest. Las subsolicitudes tienen latencia cero porque la latencia total se atribuye a la operación
Multi/
MultiRead que las engloba.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor.
event_date(Date) — Fecha en que se volcó el grupo a disco.
event_time(DateTime) — Hora en que se volcó el grupo a disco.
session_id(Int64) — ID de la sesión.
parent_path(String) — Prefijo de la ruta.
operation(Enum16(‘Close’ = -11, ‘Error’ = -1, ‘Watch’ = 0, ‘Create’ = 1, ‘Remove’ = 2, ‘Exists’ = 3, ‘Get’ = 4, ‘Set’ = 5, ‘GetACL’ = 6, ‘SetACL’ = 7, ‘SimpleList’ = 8, ‘Sync’ = 9, ‘Heartbeat’ = 11, ‘List’ = 12, ‘Check’ = 13, ‘Multi’ = 14, ‘Create2’ = 15, ‘Reconfig’ = 16, ‘CheckWatch’ = 17, ‘RemoveWatch’ = 18, ‘MultiRead’ = 22, ‘Auth’ = 100, ‘SetWatch’ = 101, ‘SetWatch2’ = 105, ‘AddWatch’ = 106, ‘FilteredList’ = 500, ‘CheckNotExists’ = 501, ‘CreateIfNotExists’ = 502, ‘RemoveRecursive’ = 503, ‘CheckStat’ = 504, ‘TryRemove’ = 505, ‘FilteredListWithStatsAndData’ = 506, ‘ListRecursive’ = 507, ‘SessionID’ = 997)) — Tipo de operación de ZooKeeper.
is_subrequest(UInt8) — Indica si esta operación fue una subsolicitud dentro de una operación Multi o MultiRead.
count(UInt32) — Número de operaciones en el grupo (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest).
errors(Map(Enum8(‘ZNOWATCHER’ = -121, ‘ZNOTREADONLY’ = -119, ‘ZSESSIONMOVED’ = -118, ‘ZNOTHING’ = -117, ‘ZCLOSING’ = -116, ‘ZAUTHFAILED’ = -115, ‘ZINVALIDACL’ = -114, ‘ZINVALIDCALLBACK’ = -113, ‘ZSESSIONEXPIRED’ = -112, ‘ZNOTEMPTY’ = -111, ‘ZNODEEXISTS’ = -110, ‘ZNOCHILDRENFOREPHEMERALS’ = -108, ‘ZBADVERSION’ = -103, ‘ZNOAUTH’ = -102, ‘ZNONODE’ = -101, ‘ZAPIERROR’ = -100, ‘ZOUTOFMEMORY’ = -10, ‘ZINVALIDSTATE’ = -9, ‘ZBADARGUMENTS’ = -8, ‘ZOPERATIONTIMEOUT’ = -7, ‘ZUNIMPLEMENTED’ = -6, ‘ZMARSHALLINGERROR’ = -5, ‘ZCONNECTIONLOSS’ = -4, ‘ZDATAINCONSISTENCY’ = -3, ‘ZRUNTIMEINCONSISTENCY’ = -2, ‘ZSYSTEMERROR’ = -1, ‘ZOK’ = 0), UInt32)) — Errores en el grupo (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest).
average_latency(Float64) — Latencia media de todas las operaciones del grupo (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest), en microsegundos. Las subsolicitudes tienen latencia cero porque la latencia se atribuye a la operación Multi o MultiRead que las contiene.
component(LowCardinality(String)) — Componente que provocó el evento.
Véase también
- system.zookeeper_log — Registro detallado de ZooKeeper para cada solicitud.
- ZooKeeper