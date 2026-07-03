Contiene información sobre las tareas de las colas de replicación almacenadas en ClickHouse Keeper o ZooKeeper para las tablas de la familia
Descripción
ReplicatedMergeTree.
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
replica_name(String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper. Las réplicas de una misma tabla tienen nombres distintos.
position(UInt32) — Posición de la tarea en la cola.
node_name(String) — Nombre del nodo en ClickHouse Keeper.
type(String) — Tipo de la tarea en la cola; uno de los siguientes: • GET_PART — Obtener la parte de otra réplica. • ATTACH_PART — Adjuntar la parte, posiblemente desde nuestra propia réplica (si se encuentra en la carpeta detached). Puede considerarse un GET_PART con algunas optimizaciones, ya que son casi idénticos. • MERGE_PARTS — Fusionar las partes. • DROP_RANGE — Eliminar las partes de la partición especificada dentro del rango numérico indicado. • CLEAR_COLUMN — NOTA: Obsoleto. Eliminar una columna específica de la partición indicada. • CLEAR_INDEX — NOTA: Obsoleto. Eliminar un índice específico de la partición indicada. • REPLACE_RANGE — Eliminar un rango determinado de partes y reemplazarlo por otras nuevas. • MUTATE_PART — Aplicar una o varias mutaciones a la parte. • ALTER_METADATA — Aplicar una modificación ALTER según las rutas globales /metadata y /columns.
create_time(DateTime) — Fecha y hora en que la tarea se envió para su ejecución.
required_quorum(UInt32) — Número de réplicas que esperan a que la tarea se complete con confirmación de finalización. Esta columna solo es relevante para la tarea GET_PARTS.
source_replica(String) — Nombre de la réplica de origen.
new_part_name(String) — Nombre de la nueva parte.
parts_to_merge(Array(String)) — Nombres de las partes que se van a fusionar o actualizar.
is_detach(UInt8) — El indicador señala si la tarea DETACH_PARTS está en la cola.
is_currently_executing(UInt8) — El indicador señala si una tarea específica se está ejecutando en ese momento.
num_tries(UInt32) — Número de intentos fallidos para completar la tarea.
last_exception(String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo).
last_exception_time(DateTime) — Fecha y hora en que ocurrió el último error.
last_attempt_time(DateTime) — Fecha y hora del último intento de ejecutar la tarea.
num_postponed(UInt32) — Número de veces que se pospuso la acción.
postpone_reason(String) — Motivo por el que se pospuso la tarea.
last_postpone_time(DateTime) — Fecha y hora en que se pospuso la tarea por última vez.
merge_type(String) — Tipo de la fusión actual. Vacío si se trata de una mutación.
Ejemplo
SELECT * FROM system.replication_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: merge
table: visits_v2
replica_name: mtgiga001-1t
position: 15
node_name: queue-0009325559
type: MERGE_PARTS
create_time: 2020-12-07 14:04:21
required_quorum: 0
source_replica: mtgiga001-1t
new_part_name: 20201130_121373_121384_2
parts_to_merge: ['20201130_121373_121378_1','20201130_121379_121379_0','20201130_121380_121380_0','20201130_121381_121381_0','20201130_121382_121382_0','20201130_121383_121383_0','20201130_121384_121384_0']
is_detach: 0
is_currently_executing: 0
num_tries: 36
last_exception: Code: 226, e.displayText() = DB::Exception: Marks file '/opt/clickhouse/data/merge/visits_v2/tmp_fetch_20201130_121373_121384_2/CounterID.mrk' does not exist (version 20.8.7.15 (official build))
last_attempt_time: 2020-12-08 17:35:54
num_postponed: 0
postpone_reason:
last_postpone_time: 1970-01-01 03:00:00