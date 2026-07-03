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Descripción

Contiene información sobre las tareas de las colas de replicación almacenadas en ClickHouse Keeper o ZooKeeper para las tablas de la familia ReplicatedMergeTree.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • replica_name (String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper. Las réplicas de una misma tabla tienen nombres distintos.
  • position (UInt32) — Posición de la tarea en la cola.
  • node_name (String) — Nombre del nodo en ClickHouse Keeper.
  • type (String) — Tipo de la tarea en la cola; uno de los siguientes: • GET_PART — Obtener la parte de otra réplica. • ATTACH_PART — Adjuntar la parte, posiblemente desde nuestra propia réplica (si se encuentra en la carpeta detached). Puede considerarse un GET_PART con algunas optimizaciones, ya que son casi idénticos. • MERGE_PARTS — Fusionar las partes. • DROP_RANGE — Eliminar las partes de la partición especificada dentro del rango numérico indicado. • CLEAR_COLUMN — NOTA: Obsoleto. Eliminar una columna específica de la partición indicada. • CLEAR_INDEX — NOTA: Obsoleto. Eliminar un índice específico de la partición indicada. • REPLACE_RANGE — Eliminar un rango determinado de partes y reemplazarlo por otras nuevas. • MUTATE_PART — Aplicar una o varias mutaciones a la parte. • ALTER_METADATA — Aplicar una modificación ALTER según las rutas globales /metadata y /columns.
  • create_time (DateTime) — Fecha y hora en que la tarea se envió para su ejecución.
  • required_quorum (UInt32) — Número de réplicas que esperan a que la tarea se complete con confirmación de finalización. Esta columna solo es relevante para la tarea GET_PARTS.
  • source_replica (String) — Nombre de la réplica de origen.
  • new_part_name (String) — Nombre de la nueva parte.
  • parts_to_merge (Array(String)) — Nombres de las partes que se van a fusionar o actualizar.
  • is_detach (UInt8) — El indicador señala si la tarea DETACH_PARTS está en la cola.
  • is_currently_executing (UInt8) — El indicador señala si una tarea específica se está ejecutando en ese momento.
  • num_tries (UInt32) — Número de intentos fallidos para completar la tarea.
  • last_exception (String) — Mensaje de texto sobre el último error ocurrido (si lo hubo).
  • last_exception_time (DateTime) — Fecha y hora en que ocurrió el último error.
  • last_attempt_time (DateTime) — Fecha y hora del último intento de ejecutar la tarea.
  • num_postponed (UInt32) — Número de veces que se pospuso la acción.
  • postpone_reason (String) — Motivo por el que se pospuso la tarea.
  • last_postpone_time (DateTime) — Fecha y hora en que se pospuso la tarea por última vez.
  • merge_type (String) — Tipo de la fusión actual. Vacío si se trata de una mutación.

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026