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Descripción

Contiene las propiedades de los perfiles de configuración definidos.

Columnas

  • name (String) — Nombre del perfil de configuración.
  • id (UUID) — ID del perfil de configuración.
  • storage (String) — Ruta al almacenamiento de los perfiles de configuración. Se configura en el parámetro access_control_path.
  • num_elements (UInt64) — Número de elementos de este perfil en la tabla system.settings_profile_elements.
  • apply_to_all (UInt8) — Indica que el perfil de configuración está establecido para todos los roles y/o usuarios.
  • apply_to_list (Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplica el perfil de configuración.
  • apply_to_except (Array(String)) — El perfil de configuración se aplica a todos los roles y/o usuarios, excepto a los que figuran en la lista.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026