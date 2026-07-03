Contiene las propiedades de los perfiles de configuración definidos.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del perfil de configuración.
id(UUID) — ID del perfil de configuración.
storage(String) — Ruta al almacenamiento de los perfiles de configuración. Se configura en el parámetro
access_control_path.
num_elements(UInt64) — Número de elementos de este perfil en la tabla
system.settings_profile_elements.
apply_to_all(UInt8) — Indica que el perfil de configuración está establecido para todos los roles y/o usuarios.
apply_to_list(Array(String)) — Lista de roles y/o usuarios a los que se aplica el perfil de configuración.
apply_to_except(Array(String)) — El perfil de configuración se aplica a todos los roles y/o usuarios, excepto a los que figuran en la lista.