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Descripción

Contiene información sobre las funciones normales y de agregación.

Columnas

  • name (String) — El nombre de la función.
  • is_aggregate (UInt8) — Indica si la función es una función de agregación.
  • case_insensitive (UInt8) — Indica si el nombre de la función puede usarse sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
  • alias_to (String) — El nombre original de la función, si el nombre de la función es un alias.
  • create_query (String) — Obsoleto.
  • origin (Enum8(‘System’ = 0, ‘SQLUserDefined’ = 1, ‘ExecutableUserDefined’ = 2, ‘WasmUserDefined’ = 3)) — Obsoleto.
  • description (String) — Una descripción general de lo que hace la función.
  • syntax (String) — La firma de la función.
  • arguments (String) — Los argumentos de la función.
  • parameters (String) — Los parámetros de la función (solo para funciones de agregación).
  • returned_value (String) — Lo que devuelve la función.
  • examples (String) — Ejemplo de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo la función por primera vez.
  • categories (String) — La categoría de la función.
  • deterministic (Nullable(UInt8)) — Indica si la función devuelve el mismo resultado para los mismos argumentos. NULL cuando se desconoce (p. ej., funciones de agregación o funciones definidas por el usuario).
  • higher_order (Nullable(UInt8)) — Indica si la función es de orden superior; es decir, acepta al menos una expresión lambda como argumento (p. ej., arrayMap, arrayFilter, mapApply). NULL cuando se desconoce.

Ejemplo

Query
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Última modificación el 3 de julio de 2026