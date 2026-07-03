Contiene información sobre las funciones normales y de agregación.
Descripción
Columnas
name(String) — El nombre de la función.
is_aggregate(UInt8) — Indica si la función es una función de agregación.
case_insensitive(UInt8) — Indica si el nombre de la función puede usarse sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
alias_to(String) — El nombre original de la función, si el nombre de la función es un alias.
create_query(String) — Obsoleto.
origin(Enum8(‘System’ = 0, ‘SQLUserDefined’ = 1, ‘ExecutableUserDefined’ = 2, ‘WasmUserDefined’ = 3)) — Obsoleto.
description(String) — Una descripción general de lo que hace la función.
syntax(String) — La firma de la función.
arguments(String) — Los argumentos de la función.
parameters(String) — Los parámetros de la función (solo para funciones de agregación).
returned_value(String) — Lo que devuelve la función.
examples(String) — Ejemplo de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo la función por primera vez.
categories(String) — La categoría de la función.
deterministic(Nullable(UInt8)) — Indica si la función devuelve el mismo resultado para los mismos argumentos. NULL cuando se desconoce (p. ej., funciones de agregación o funciones definidas por el usuario).
higher_order(Nullable(UInt8)) — Indica si la función es de orden superior; es decir, acepta al menos una expresión lambda como argumento (p. ej., arrayMap, arrayFilter, mapApply). NULL cuando se desconoce.
Ejemplo
Query
SELECT name, is_aggregate, deterministic, case_insensitive, alias_to FROM system.functions LIMIT 5;
Response
┌─name─────────────────────┬─is_aggregate─┬─deterministic─┬─case_insensitive─┬─alias_to─┐
│ BLAKE3 │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ sipHash128Reference │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ mapExtractKeyLike │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ sipHash128ReferenceKeyed │ 0 │ 1 │ 0 │ │
│ mapPartialSort │ 0 │ 1 │ 0 │ │
└──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.