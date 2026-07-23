Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre diccionarios.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos que contiene el diccionario creado por una consulta DDL. Cadena vacía para otros diccionarios.
name(String) — Nombre del diccionario.
uuid(UUID) — UUID del diccionario.
status(Enum8(‘NOT_LOADED’ = 0, ‘LOADED’ = 1, ‘FAILED’ = 2, ‘LOADING’ = 3, ‘FAILED_AND_RELOADING’ = 4, ‘LOADED_AND_RELOADING’ = 5, ‘NOT_EXIST’ = 6)) — Estado del diccionario. Posibles valores:
- NOT_LOADED — El diccionario no está cargado actualmente en memoria
- LOADED — El diccionario se cargó correctamente
- FAILED — No se pudo cargar el diccionario debido a un error
- LOADING — El diccionario se está cargando en este momento
- LOADED_AND_RELOADING — El diccionario se cargó correctamente
- and is being reloaded right now (frequent reasons: SYSTEM RELOAD DICTIONARY query —
- timeout —
- dictionary config has changed) —
- FAILED_AND_RELOADING — No se pudo cargar el diccionario debido a un error y se está cargando en este momento.
origin(String) — Ruta al archivo de configuración que describe el diccionario.
type(String) — Tipo de asignación de un diccionario. Almacenamiento de diccionarios en memoria.
key.names(Array(String)) — Array de nombres de clave proporcionado por el diccionario.
key.types(Array(String)) — Array correspondiente de tipos de clave proporcionado por el diccionario.
attribute.names(Array(String)) — Array de nombres de atributos proporcionado por el diccionario.
attribute.types(Array(String)) — Array correspondiente de tipos de atributos proporcionado por el diccionario.
bytes_allocated(UInt64) — Cantidad de RAM asignada al diccionario.
hierarchical_index_bytes_allocated(UInt64) — Cantidad de RAM asignada al índice jerárquico.
query_count(UInt64) — Número de consultas desde que se cargó el diccionario o desde el último reinicio correcto.
hit_rate(Float64) — En los diccionarios de caché, el porcentaje de usos en los que el valor estaba en la caché.
found_rate(Float64) — El porcentaje de usos en los que se encontró el valor.
element_count(UInt64) — Número de elementos almacenados en el diccionario.
load_factor(Float64) — Porcentaje de ocupación del diccionario (en un diccionario hash, el porcentaje de ocupación de la tabla hash).
source(String) — Texto que describe la fuente de datos del diccionario.
lifetime_min(UInt64) — Tiempo de vida mínimo del diccionario en memoria, tras el cual ClickHouse intenta recargarlo (si
invalidate_queryestá configurado, solo si ha cambiado). Se establece en segundos.
lifetime_max(UInt64) — Tiempo de vida máximo del diccionario en memoria, tras el cual ClickHouse intenta recargarlo (si
invalidate_queryestá configurado, solo si ha cambiado). Se establece en segundos.
loading_start_time(DateTime) — Hora de inicio de la carga del diccionario.
last_successful_update_time(DateTime) — Hora de finalización de la carga o actualización del diccionario. Ayuda a supervisar problemas en los orígenes de los diccionarios e investigar sus causas.
error_count(UInt64) — Número de errores desde la última carga correcta. Ayuda a supervisar problemas en los orígenes de los diccionarios e investigar sus causas.
loading_duration(Float32) — Duración de la carga de un diccionario.
last_exception(String) — Texto del error que se produce al crear o recargar el diccionario si no pudo crearse.
comment(String) — Texto del comentario del diccionario.
Configure el diccionario:
Ejemplo
Asegúrese de que el diccionario esté cargado.
CREATE DICTIONARY dictionary_with_comment
(
id UInt64,
value String
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(HOST 'localhost' PORT tcpPort() TABLE 'source_table'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 0 MAX 1000)
COMMENT 'The temporary dictionary';
SELECT * FROM system.dictionaries LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
name: dictionary_with_comment
uuid: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
status: NOT_LOADED
origin: 4654d460-0d03-433a-8654-d4600d03d33a
type:
key.names: ['id']
key.types: ['UInt64']
attribute.names: ['value']
attribute.types: ['String']
bytes_allocated: 0
query_count: 0
hit_rate: 0
found_rate: 0
element_count: 0
load_factor: 0
source:
lifetime_min: 0
lifetime_max: 0
loading_start_time: 1970-01-01 00:00:00
last_successful_update_time: 1970-01-01 00:00:00
loading_duration: 0
last_exception:
comment: The temporary dictionary