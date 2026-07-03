Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
La tabla ‘system.zookeeper_connection_log’ muestra el historial de las conexiones a ZooKeeper (incluidos los ZooKeepers auxiliares). Cada fila muestra información sobre un evento relacionado con una conexión.
Descripción
La tabla no contiene eventos de desconexión provocados por el apagado del servidor.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que se conectó o se desconectó de ZooKeeper.
type(Enum8(‘Connected’ = 0, ‘Disconnected’ = 1)) — Tipo de evento. Posibles valores: Connected, Disconnected.
event_date(Date) — Fecha del registro.
event_time(DateTime) — Hora del registro
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora del registro con precisión de microsegundos.
name(String) — Nombre del cluster de ZooKeeper.
host(String) — El hostname/IP del nodo de ZooKeeper al que ClickHouse se conectó o del que se desconectó.
port(UInt16) — El puerto del nodo de ZooKeeper al que ClickHouse se conectó o del que se desconectó.
index(UInt8) — El índice del nodo de ZooKeeper al que ClickHouse se conectó o del que se desconectó. El índice proviene de la configuración de ZooKeeper.
client_id(Int64) — ID de sesión de la conexión.
keeper_api_version(UInt8) — Versión de la API de Keeper.
enabled_feature_flags(Array(Enum16(‘FILTERED_LIST’ = 0, ‘MULTI_READ’ = 1, ‘CHECK_NOT_EXISTS’ = 2, ‘CREATE_IF_NOT_EXISTS’ = 3, ‘REMOVE_RECURSIVE’ = 4, ‘MULTI_WATCHES’ = 5, ‘CHECK_STAT’ = 6, ‘PERSISTENT_WATCHES’ = 7, ‘CREATE_WITH_STATS’ = 8, ‘TRY_REMOVE’ = 9, ‘LIST_WITH_STAT_AND_DATA’ = 10, ‘GET_CHILDREN_RECURSIVE’ = 11))) — Feature flags habilitadas. Solo se aplica a ClickHouse Keeper.
availability_zone(String) — Zona de disponibilidad
reason(LowCardinality(String)) — Motivo de la conexión o desconexión.
SELECT * FROM system.zookeeper_connection_log;
┌─hostname─┬─type─────────┬─event_date─┬──────────event_time─┬────event_time_microseconds─┬─name───────────────┬─host─┬─port─┬─index─┬─client_id─┬─keeper_api_version─┬─enabled_feature_flags───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─availability_zone─┬─reason──────────────┐
1. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:35 │ 2025-05-12 19:49:35.713067 │ zk_conn_log_test_4 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 10 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
2. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:23 │ 2025-05-12 19:49:23.981570 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 4 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
3. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:28 │ 2025-05-12 19:49:28.104021 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 5 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
4. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.459251 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 6 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
5. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.574312 │ zk_conn_log_test_3 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 7 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
6. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.909890 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 5 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
7. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.909895 │ default │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 8 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
8. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912010 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 6 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
9. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912014 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 9 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
10. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912061 │ zk_conn_log_test_3 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 7 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Removed from config │
└──────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘