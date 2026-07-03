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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

La tabla ‘system.zookeeper_connection_log’ muestra el historial de las conexiones a ZooKeeper (incluidos los ZooKeepers auxiliares). Cada fila muestra información sobre un evento relacionado con una conexión.
La tabla no contiene eventos de desconexión provocados por el apagado del servidor.

Columnas

Ejemplo:
Última modificación el 3 de julio de 2026