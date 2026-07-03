Skip to main content

Descripción

Contiene el estado de carga, información sobre errores y metadatos de configuración de las funciones definidas por el usuario (UDFs).

Columnas

  • name (String) — Nombre de la UDF.
  • load_status (Enum8(‘Success’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — Estado de carga. Valores posibles:
    • Success — UDF cargada y lista para usar
    • Failed — La UDF no se pudo cargar (consulte el campo ‘loading_error_message’ para obtener más detalles).
  • loading_error_message (String) — Mensaje de error detallado cuando falla la carga. Vacío si se cargó correctamente.
  • last_successful_update_time (Nullable(DateTime)) — Marca temporal de la última actualización correcta. NULL si nunca se completó correctamente.
  • loading_duration_ms (UInt64) — Tiempo empleado en cargar la UDF, en milisegundos.
  • type (Enum8(‘executable’ = 0, ‘executable_pool’ = 1)) — Tipo de UDF: ‘executable’ (proceso único) o ‘executable_pool’ (grupo de procesos).
  • command (String) — Script o comando que se ejecuta para esta UDF.
  • format (String) — Formato de datos para E/S (p. ej., ‘TabSeparated’, ‘JSONEachRow’).
  • return_type (String) — tipo de retorno de la función (p. ej., ‘String’, ‘UInt64’).
  • return_name (String) — Identificador opcional del valor de retorno. Vacío si no está configurado.
  • argument_types (Array(String)) — Array de tipos de argumentos (p. ej., [‘String’, ‘UInt64’]).
  • argument_names (Array(String)) — Array de nombres de argumentos. Cadenas vacías para argumentos sin nombre.
  • max_command_execution_time (UInt64) — Número máximo de segundos para procesar un bloque de datos. Solo para el tipo ‘executable_pool’.
  • command_termination_timeout (UInt64) — Segundos antes de enviar SIGTERM al proceso del comando.
  • command_read_timeout (UInt64) — Milisegundos para leer desde stdout del comando.
  • command_write_timeout (UInt64) — Milisegundos para escribir en stdin del comando.
  • pool_size (UInt64) — Número de instancias del proceso del comando. Solo para el tipo ‘executable_pool’.
  • send_chunk_header (UInt8) — Indica si se envía el recuento de filas antes de cada fragmento de datos (booleano).
  • execute_direct (UInt8) — Indica si el comando se ejecuta directamente (1) o mediante /bin/bash (0).
  • lifetime (UInt64) — Intervalo de recarga en segundos. 0 significa que la recarga está deshabilitada.
  • deterministic (UInt8) — Indica si la función devuelve el mismo resultado para los mismos argumentos (booleano).

Ejemplo

Consulte todas las UDF y su estado de carga:
Encontrar UDFs que fallaron:

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026