Contiene el estado de carga, información sobre errores y metadatos de configuración de las funciones definidas por el usuario (UDFs).
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre de la UDF.
load_status(Enum8(‘Success’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — Estado de carga. Valores posibles:
- Success — UDF cargada y lista para usar
- Failed — La UDF no se pudo cargar (consulte el campo ‘loading_error_message’ para obtener más detalles).
loading_error_message(String) — Mensaje de error detallado cuando falla la carga. Vacío si se cargó correctamente.
last_successful_update_time(Nullable(DateTime)) — Marca temporal de la última actualización correcta. NULL si nunca se completó correctamente.
loading_duration_ms(UInt64) — Tiempo empleado en cargar la UDF, en milisegundos.
type(Enum8(‘executable’ = 0, ‘executable_pool’ = 1)) — Tipo de UDF: ‘executable’ (proceso único) o ‘executable_pool’ (grupo de procesos).
command(String) — Script o comando que se ejecuta para esta UDF.
format(String) — Formato de datos para E/S (p. ej., ‘TabSeparated’, ‘JSONEachRow’).
return_type(String) — tipo de retorno de la función (p. ej., ‘String’, ‘UInt64’).
return_name(String) — Identificador opcional del valor de retorno. Vacío si no está configurado.
argument_types(Array(String)) — Array de tipos de argumentos (p. ej., [‘String’, ‘UInt64’]).
argument_names(Array(String)) — Array de nombres de argumentos. Cadenas vacías para argumentos sin nombre.
max_command_execution_time(UInt64) — Número máximo de segundos para procesar un bloque de datos. Solo para el tipo ‘executable_pool’.
command_termination_timeout(UInt64) — Segundos antes de enviar SIGTERM al proceso del comando.
command_read_timeout(UInt64) — Milisegundos para leer desde stdout del comando.
command_write_timeout(UInt64) — Milisegundos para escribir en stdin del comando.
pool_size(UInt64) — Número de instancias del proceso del comando. Solo para el tipo ‘executable_pool’.
send_chunk_header(UInt8) — Indica si se envía el recuento de filas antes de cada fragmento de datos (booleano).
execute_direct(UInt8) — Indica si el comando se ejecuta directamente (1) o mediante /bin/bash (0).
lifetime(UInt64) — Intervalo de recarga en segundos. 0 significa que la recarga está deshabilitada.
deterministic(UInt8) — Indica si la función devuelve el mismo resultado para los mismos argumentos (booleano).
Consulte todas las UDF y su estado de carga:
Ejemplo
SELECT
name,
load_status,
type,
command,
return_type,
argument_types
FROM system.user_defined_functions
FORMAT Vertical;
Encontrar UDFs que fallaron:
Row 1:
──────
name: my_sum_udf
load_status: Success
type: executable
command: /var/lib/clickhouse/user_scripts/sum.py
return_type: UInt64
argument_types: ['UInt64','UInt64']
SELECT
name,
loading_error_message
FROM system.user_defined_functions
WHERE load_status = 'Failed';
Véase también
- Funciones definidas por el usuario — Cómo crear y configurar UDFs.