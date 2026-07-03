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Descripción

Contiene información sobre los clústeres disponibles en el archivo de configuración y los servidores que los componen.

Columnas

  • cluster (String) — El nombre del clúster.
  • shard_num (UInt32) — El número del segmento en el clúster, a partir de 1.
  • shard_name (String) — El nombre del segmento en el clúster.
  • shard_weight (UInt32) — El peso relativo del segmento al escribir datos.
  • internal_replication (UInt8) — Indicador que señala si este host forma parte de un conjunto que puede replicar los datos por sí mismo.
  • replica_num (UInt32) — El número de la réplica en el segmento, a partir de 1.
  • host_name (String) — El nombre del host, tal como se especifica en la configuración.
  • host_address (String) — La dirección IP del host obtenida mediante DNS.
  • port (UInt16) — El puerto que se usa para conectarse al servidor.
  • is_local (UInt8) — Indicador que señala si el host es local.
  • user (String) — El nombre del usuario para conectarse al servidor.
  • default_database (String) — El nombre de la base de datos predeterminada.
  • errors_count (UInt32) — El número de veces que este host no pudo alcanzar la réplica.
  • slowdowns_count (UInt32) — El número de ralentizaciones que provocaron un cambio de réplica al establecer una conexión con solicitudes hedged.
  • estimated_recovery_time (UInt32) — Segundos restantes hasta que el recuento de errores de la réplica se restablezca a cero y se considere que ha vuelto a la normalidad.
  • database_shard_name (String) — El nombre del segmento de la base de datos Replicated (para clústeres que pertenecen a una base de datos Replicated).
  • database_replica_name (String) — El nombre de la réplica de la base de datos Replicated (para clústeres que pertenecen a una base de datos Replicated).
  • is_shared_catalog_cluster (UInt8) — Bool que indica si el clúster pertenece al Shared Catalog.
  • is_active (Nullable(UInt8)) — El estado de la réplica de la base de datos Replicated (para clústeres que pertenecen a una base de datos Replicated): 1 significa ‘la réplica está en línea’, 0 significa ‘la réplica está fuera de línea’, NULL significa ‘desconocido’.
  • unsynced_after_recovery (Nullable(UInt8)) — Indica si una réplica de la base de datos Replicated tiene un retraso de replicación superior a max_replication_lag_to_enqueue después de crear o recuperar la réplica.
  • replication_lag (Nullable(UInt32)) — El retraso de replicación de la réplica de la base de datos Replicated (para clústeres que pertenecen a una base de datos Replicated).
  • recovery_time (Nullable(UInt64)) — El tiempo de recuperación de la réplica de la base de datos Replicated (para clústeres que pertenecen a una base de datos Replicated), en milisegundos.

Ejemplo

Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026