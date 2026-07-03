Contiene información sobre los clústeres disponibles en el archivo de configuración y los servidores que los componen.
Descripción
Columnas
cluster(String) — El nombre del clúster.
shard_num(UInt32) — El número del segmento en el clúster, a partir de 1.
shard_name(String) — El nombre del segmento en el clúster.
shard_weight(UInt32) — El peso relativo del segmento al escribir datos.
internal_replication(UInt8) — Indicador que señala si este host forma parte de un conjunto que puede replicar los datos por sí mismo.
replica_num(UInt32) — El número de la réplica en el segmento, a partir de 1.
host_name(String) — El nombre del host, tal como se especifica en la configuración.
host_address(String) — La dirección IP del host obtenida mediante DNS.
port(UInt16) — El puerto que se usa para conectarse al servidor.
is_local(UInt8) — Indicador que señala si el host es local.
user(String) — El nombre del usuario para conectarse al servidor.
default_database(String) — El nombre de la base de datos predeterminada.
errors_count(UInt32) — El número de veces que este host no pudo alcanzar la réplica.
slowdowns_count(UInt32) — El número de ralentizaciones que provocaron un cambio de réplica al establecer una conexión con solicitudes hedged.
estimated_recovery_time(UInt32) — Segundos restantes hasta que el recuento de errores de la réplica se restablezca a cero y se considere que ha vuelto a la normalidad.
database_shard_name(String) — El nombre del segmento de la base de datos
Replicated(para clústeres que pertenecen a una base de datos
Replicated).
database_replica_name(String) — El nombre de la réplica de la base de datos
Replicated(para clústeres que pertenecen a una base de datos
Replicated).
is_shared_catalog_cluster(UInt8) — Bool que indica si el clúster pertenece al Shared Catalog.
is_active(Nullable(UInt8)) — El estado de la réplica de la base de datos
Replicated(para clústeres que pertenecen a una base de datos
Replicated): 1 significa ‘la réplica está en línea’, 0 significa ‘la réplica está fuera de línea’, NULL significa ‘desconocido’.
unsynced_after_recovery(Nullable(UInt8)) — Indica si una réplica de la base de datos
Replicatedtiene un retraso de replicación superior a max_replication_lag_to_enqueue después de crear o recuperar la réplica.
replication_lag(Nullable(UInt32)) — El retraso de replicación de la réplica de la base de datos
Replicated(para clústeres que pertenecen a una base de datos
Replicated).
recovery_time(Nullable(UInt64)) — El tiempo de recuperación de la réplica de la base de datos
Replicated(para clústeres que pertenecen a una base de datos
Replicated), en milisegundos.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.clusters LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
cluster: test_cluster_two_shards
shard_num: 1
shard_name: shard_01
shard_weight: 1
replica_num: 1
host_name: 127.0.0.1
host_address: 127.0.0.1
port: 9000
is_local: 1
user: default
default_database:
errors_count: 0
slowdowns_count: 0
estimated_recovery_time: 0
database_shard_name:
database_replica_name:
is_active: NULL
Row 2:
──────
cluster: test_cluster_two_shards
shard_num: 2
shard_name: shard_02
shard_weight: 1
replica_num: 1
host_name: 127.0.0.2
host_address: 127.0.0.2
port: 9000
is_local: 0
user: default
default_database:
errors_count: 0
slowdowns_count: 0
estimated_recovery_time: 0
database_shard_name:
database_replica_name:
is_active: NULL