Contiene una lista de todos los formatos, junto con indicadores de si un formato es adecuado para la entrada/salida o si admite paralelización.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del formato.
is_input(UInt8) — Indicador que indica si el formato es apto para la entrada de datos.
is_output(UInt8) — Indicador que indica si el formato es apto para la salida de datos.
supports_parallel_parsing(UInt8) — Indicador que indica si el formato admite el análisis en paralelo.
supports_parallel_formatting(UInt8) — Indicador que indica si el formato admite el formateo en paralelo.
is_tty_friendly(UInt8) — Indicador que indica si el formato suele mostrarse correctamente en la terminal. En otros formatos, la CLI pedirá confirmación antes de mostrar la salida.
content_type(String) — HTTP Content-Type correspondiente al formato de salida. Puede depender de la configuración actual del formato.
supports_random_access(UInt8) — Indicador que indica si el formato admite acceso aleatorio en la entrada.
has_schema_inference(UInt8) — El formato puede inferir dinámicamente el esquema a partir de los datos (ya sea del encabezado o metadata integrados, o del propio fragmento de datos).
has_external_schema(UInt8) — El formato tiene un esquema fijo o acepta un esquema predefinido en su propio formato.
prefers_large_blocks(UInt8) — El formato escribirá bloques más grandes en la salida y generará bloques más grandes en la entrada.
supports_append(UInt8) — Con este formato, es posible añadir datos a un único archivo.
supports_subsets_of_columns(UInt8) — El formato de entrada puede reconocer cuándo se omiten determinadas columnas.
description(String) — Descripción general del formato.
examples(String) — Ejemplos de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el formato, con la forma major.minor.
related(Array(String)) — Nombres de formatos relacionados.