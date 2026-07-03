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Descripción

Contiene una lista de todos los formatos, junto con indicadores de si un formato es adecuado para la entrada/salida o si admite paralelización.

Columnas

  • name (String) — Nombre del formato.
  • is_input (UInt8) — Indicador que indica si el formato es apto para la entrada de datos.
  • is_output (UInt8) — Indicador que indica si el formato es apto para la salida de datos.
  • supports_parallel_parsing (UInt8) — Indicador que indica si el formato admite el análisis en paralelo.
  • supports_parallel_formatting (UInt8) — Indicador que indica si el formato admite el formateo en paralelo.
  • is_tty_friendly (UInt8) — Indicador que indica si el formato suele mostrarse correctamente en la terminal. En otros formatos, la CLI pedirá confirmación antes de mostrar la salida.
  • content_type (String) — HTTP Content-Type correspondiente al formato de salida. Puede depender de la configuración actual del formato.
  • supports_random_access (UInt8) — Indicador que indica si el formato admite acceso aleatorio en la entrada.
  • has_schema_inference (UInt8) — El formato puede inferir dinámicamente el esquema a partir de los datos (ya sea del encabezado o metadata integrados, o del propio fragmento de datos).
  • has_external_schema (UInt8) — El formato tiene un esquema fijo o acepta un esquema predefinido en su propio formato.
  • prefers_large_blocks (UInt8) — El formato escribirá bloques más grandes en la salida y generará bloques más grandes en la entrada.
  • supports_append (UInt8) — Con este formato, es posible añadir datos a un único archivo.
  • supports_subsets_of_columns (UInt8) — El formato de entrada puede reconocer cuándo se omiten determinadas columnas.
  • description (String) — Descripción general del formato.
  • examples (String) — Ejemplos de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el formato, con la forma major.minor.
  • related (Array(String)) — Nombres de formatos relacionados.
Última modificación el 3 de julio de 2026