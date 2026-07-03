Esta tabla contiene información sobre los parámetros de la solicitud al servidor ZooKeeper y sobre la respuesta que devuelve. En las solicitudes, solo se rellenan las columnas con los parámetros de la solicitud, y las demás columnas se rellenan con valores predeterminados (
Descripción
0 o
NULL). Cuando llega la respuesta, los datos de esta se añaden a las demás columnas.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
type(Enum8(‘Request’ = 1, ‘Response’ = 2, ‘Finalize’ = 3)) — Tipo de evento en el cliente de ZooKeeper. Puede tener uno de los siguientes valores: Request — La solicitud se ha enviado, Response — Se ha recibido la respuesta, Finalize — Se ha perdido la conexión y no se ha recibido ninguna respuesta.
event_date(Date) — La fecha en que ocurrió el evento.
event_time(DateTime64(6)) — La fecha y hora en la que ocurrió el evento.
thread_id(UInt64) — El ID del hilo que ejecutó esta petición.
query_id(String) — El identificador de la consulta en cuyo ámbito se ejecutó esta solicitud.
address(IPv6) — Dirección IP del servidor de ZooKeeper utilizado para realizar la petición.
port(UInt16) — El puerto del servidor de ZooKeeper utilizado para realizar la solicitud.
session_id(Int64) — El ID de sesión que establece el servidor de ZooKeeper para cada conexión.
duration_microseconds(UInt64) — El tiempo que ZooKeeper tarda en ejecutar la solicitud.
xid(Int64) — El ID de la solicitud dentro de la sesión. Suele ser un número de solicitud secuencial. Es el mismo tanto para la fila de solicitud como para la fila correspondiente de respuesta/finalize.
has_watch(UInt8) — Indica si se ha establecido el watch.
op_num(Enum16(‘Close’ = -11, ‘Error’ = -1, ‘Watch’ = 0, ‘Create’ = 1, ‘Remove’ = 2, ‘Exists’ = 3, ‘Get’ = 4, ‘Set’ = 5, ‘GetACL’ = 6, ‘SetACL’ = 7, ‘SimpleList’ = 8, ‘Sync’ = 9, ‘Heartbeat’ = 11, ‘List’ = 12, ‘Check’ = 13, ‘Multi’ = 14, ‘Create2’ = 15, ‘Reconfig’ = 16, ‘CheckWatch’ = 17, ‘RemoveWatch’ = 18, ‘MultiRead’ = 22, ‘Auth’ = 100, ‘SetWatch’ = 101, ‘SetWatch2’ = 105, ‘AddWatch’ = 106, ‘FilteredList’ = 500, ‘CheckNotExists’ = 501, ‘CreateIfNotExists’ = 502, ‘RemoveRecursive’ = 503, ‘CheckStat’ = 504, ‘TryRemove’ = 505, ‘FilteredListWithStatsAndData’ = 506, ‘ListRecursive’ = 507, ‘SessionID’ = 997)) — Tipo de solicitud o respuesta.
path(String) — La ruta del nodo de ZooKeeper especificado en la solicitud, o una cadena vacía si la solicitud no requiere especificar una ruta.
data(String) — Los datos escritos en el nodo de ZooKeeper (para las solicitudes SET y CREATE, lo que la solicitud quería escribir; para la respuesta a la solicitud GET, lo que se leyó) o una cadena vacía.
is_ephemeral(UInt8) — Indica si el nodo de ZooKeeper se está creando como efímero.
is_sequential(UInt8) — Indica si el nodo de ZooKeeper se crea como sequential.
version(Nullable(Int32)) — La versión del nodo de ZooKeeper que la solicitud espera al ejecutarse. Esto es compatible con las solicitudes CHECK, SET y REMOVE (corresponde a -1 si la solicitud no comprueba la versión, o a NULL en otras solicitudes que no admiten la comprobación de versión).
requests_size(UInt32) — El número de solicitudes incluidas en la solicitud múltiple (se trata de una solicitud especial que consta de varias solicitudes ordinarias consecutivas y las ejecuta de forma atómica). Todas las solicitudes incluidas en la solicitud múltiple tendrán el mismo xid.
request_idx(UInt32) — El número de la solicitud incluida en una solicitud múltiple (para una solicitud múltiple: 0 y luego, en orden, a partir de 1).
zxid(Int64) — ID de transacción de ZooKeeper. El número de serie emitido por el servidor ZooKeeper en respuesta a una solicitud ejecutada correctamente (0 si la solicitud no se ejecutó/devolvió un error/el cliente no sabe si la solicitud se ejecutó).
error(Nullable(Enum8(‘ZNOWATCHER’ = -121, ‘ZNOTREADONLY’ = -119, ‘ZSESSIONMOVED’ = -118, ‘ZNOTHING’ = -117, ‘ZCLOSING’ = -116, ‘ZAUTHFAILED’ = -115, ‘ZINVALIDACL’ = -114, ‘ZINVALIDCALLBACK’ = -113, ‘ZSESSIONEXPIRED’ = -112, ‘ZNOTEMPTY’ = -111, ‘ZNODEEXISTS’ = -110, ‘ZNOCHILDRENFOREPHEMERALS’ = -108, ‘ZBADVERSION’ = -103, ‘ZNOAUTH’ = -102, ‘ZNONODE’ = -101, ‘ZAPIERROR’ = -100, ‘ZOUTOFMEMORY’ = -10, ‘ZINVALIDSTATE’ = -9, ‘ZBADARGUMENTS’ = -8, ‘ZOPERATIONTIMEOUT’ = -7, ‘ZUNIMPLEMENTED’ = -6, ‘ZMARSHALLINGERROR’ = -5, ‘ZCONNECTIONLOSS’ = -4, ‘ZDATAINCONSISTENCY’ = -3, ‘ZRUNTIMEINCONSISTENCY’ = -2, ‘ZSYSTEMERROR’ = -1, ‘ZOK’ = 0))) — Código de error. Puede tener muchos valores; estos son solo algunos: ZOK — La solicitud se ejecutó correctamente, ZCONNECTIONLOSS — Se perdió la conexión, ZOPERATIONTIMEOUT — Ha expirado el tiempo de espera de ejecución de la solicitud, ZSESSIONEXPIRED — La sesión ha expirado, NULL — La solicitud se ha completado.
watch_type(Nullable(Enum8(‘NOTWATCHING’ = -2, ‘SESSION’ = -1, ‘CREATED’ = 1, ‘DELETED’ = 2, ‘CHANGED’ = 3, ‘CHILD’ = 4))) — El tipo de evento watch (para las respuestas con op_num = Watch); para el resto de las respuestas: NULL.
watch_state(Nullable(Enum16(‘AUTH_FAILED’ = -113, ‘EXPIRED_SESSION’ = -112, ‘CONNECTING’ = 1, ‘ASSOCIATING’ = 2, ‘CONNECTED’ = 3, ‘READONLY’ = 5, ‘NOTCONNECTED’ = 999))) — El estado del evento de watch (para las respuestas con op_num = Watch), para el resto de las respuestas: NULL.
path_created(String) — La ruta del nodo de ZooKeeper creado (para las respuestas a la solicitud CREATE); puede diferir de la ruta si el nodo se crea en modo secuencial.
stat_czxid(Int64) — El zxid del cambio que provocó la creación de este nodo de ZooKeeper.
stat_mzxid(Int64) — El zxid del último cambio que modificó este nodo de ZooKeeper.
stat_pzxid(Int64) — El ID de la transacción del cambio que modificó por última vez los nodos secundarios de este nodo de ZooKeeper.
stat_version(Int32) — El número de cambios en los datos de este nodo de ZooKeeper.
stat_cversion(Int32) — El número de cambios en los nodos hijo de este nodo de ZooKeeper.
stat_dataLength(Int32) — La longitud del campo de datos de este nodo de ZooKeeper.
stat_numChildren(Int32) — El número de hijos de este nodo de ZooKeeper.
children(Array(String)) — La lista de nodos hijos de ZooKeeper (en las respuestas a la solicitud LIST).
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.zookeeper_log WHERE (session_id = '106662742089334927') AND (xid = '10858') FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
type: Request
event_date: 2021-08-09
event_time: 2021-08-09 21:38:30.291792
address: ::
port: 2181
session_id: 106662742089334927
xid: 10858
has_watch: 1
op_num: List
path: /clickhouse/task_queue/ddl
data:
is_ephemeral: 0
is_sequential: 0
version: ᴺᵁᴸᴸ
requests_size: 0
request_idx: 0
zxid: 0
error: ᴺᵁᴸᴸ
watch_type: ᴺᵁᴸᴸ
watch_state: ᴺᵁᴸᴸ
path_created:
stat_czxid: 0
stat_mzxid: 0
stat_pzxid: 0
stat_version: 0
stat_cversion: 0
stat_dataLength: 0
stat_numChildren: 0
children: []
Row 2:
──────
type: Response
event_date: 2021-08-09
event_time: 2021-08-09 21:38:30.292086
address: ::
port: 2181
session_id: 106662742089334927
xid: 10858
has_watch: 1
op_num: List
path: /clickhouse/task_queue/ddl
data:
is_ephemeral: 0
is_sequential: 0
version: ᴺᵁᴸᴸ
requests_size: 0
request_idx: 0
zxid: 16926267
error: ZOK
watch_type: ᴺᵁᴸᴸ
watch_state: ᴺᵁᴸᴸ
path_created:
stat_czxid: 16925469
stat_mzxid: 16925469
stat_pzxid: 16926179
stat_version: 0
stat_cversion: 7
stat_dataLength: 0
stat_numChildren: 7
children: ['query-0000000006','query-0000000005','query-0000000004','query-0000000003','query-0000000002','query-0000000001','query-0000000000']