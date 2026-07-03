Tabla del sistema que contiene información sobre los parámetros de la solicitud al servidor ZooKeeper y su respuesta.

Esta tabla contiene información sobre los parámetros de la solicitud al servidor ZooKeeper y sobre la respuesta que devuelve.

En las solicitudes, solo se rellenan las columnas con los parámetros de la solicitud, y las demás columnas se rellenan con valores predeterminados ( 0 o NULL ). Cuando llega la respuesta, los datos de esta se añaden a las demás columnas.

Query SELECT * FROM system . zookeeper_log WHERE (session_id = '106662742089334927' ) AND (xid = '10858' ) FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal type: Request event_date: 2021-08-09 event_time: 2021-08-09 21:38:30.291792 address: :: port: 2181 session_id: 106662742089334927 xid: 10858 has_watch: 1 op_num: List path: /clickhouse/task_queue/ddl data: is_ephemeral: 0 is_sequential: 0 version: ᴺᵁᴸᴸ requests_size: 0 request_idx: 0 zxid: 0 error: ᴺᵁᴸᴸ watch_type: ᴺᵁᴸᴸ watch_state: ᴺᵁᴸᴸ path_created: stat_czxid: 0 stat_mzxid: 0 stat_pzxid: 0 stat_version: 0 stat_cversion: 0 stat_dataLength: 0 stat_numChildren: 0 children: [] Row 2: ────── type: Response event_date: 2021-08-09 event_time: 2021-08-09 21:38:30.292086 address: :: port: 2181 session_id: 106662742089334927 xid: 10858 has_watch: 1 op_num: List path: /clickhouse/task_queue/ddl data: is_ephemeral: 0 is_sequential: 0 version: ᴺᵁᴸᴸ requests_size: 0 request_idx: 0 zxid: 16926267 error: ZOK watch_type: ᴺᵁᴸᴸ watch_state: ᴺᵁᴸᴸ path_created: stat_czxid: 16925469 stat_mzxid: 16925469 stat_pzxid: 16926179 stat_version: 0 stat_cversion: 7 stat_dataLength: 0 stat_numChildren: 7 children: ['query-0000000006','query-0000000005','query-0000000004','query-0000000003','query-0000000002','query-0000000001','query-0000000000']