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Descripción

Esta tabla contiene información sobre los parámetros de la solicitud al servidor ZooKeeper y sobre la respuesta que devuelve. En las solicitudes, solo se rellenan las columnas con los parámetros de la solicitud, y las demás columnas se rellenan con valores predeterminados (0 o NULL). Cuando llega la respuesta, los datos de esta se añaden a las demás columnas.

Columnas

Ejemplo

Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026