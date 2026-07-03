Row 1: ────── table_engine: Kafka event_date: 2025-05-01 event_time: 2025-05-01 10:34:53 event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.910773 database: default table: kafka error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'qwertyuiop': (at row 1) : Row 1: Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "qwertyuiop" is not like UInt64 raw_message: qwertyuiop kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689 kafka_partition: 0 kafka_offset: 0 kafka_key: rabbitmq_exchange_name: rabbitmq_message_id: rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00 rabbitmq_message_redelivered: 0 rabbitmq_message_delivery_tag: 0 rabbitmq_channel_id: Row 2: ────── table_engine: Kafka event_date: 2025-05-01 event_time: 2025-05-01 10:34:53 event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.910944 database: default table: kafka error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'asdfghjkl': (at row 1) : Row 1: Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "asdfghjkl" is not like UInt64 raw_message: asdfghjkl kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689 kafka_partition: 0 kafka_offset: 0 kafka_key: rabbitmq_exchange_name: rabbitmq_message_id: rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00 rabbitmq_message_redelivered: 0 rabbitmq_message_delivery_tag: 0 rabbitmq_channel_id: Row 3: ────── table_engine: Kafka event_date: 2025-05-01 event_time: 2025-05-01 10:34:53 event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.911092 database: default table: kafka error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'zxcvbnm': (at row 1) : Row 1: Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "zxcvbnm" is not like UInt64 raw_message: zxcvbnm kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689 kafka_partition: 0 kafka_offset: 0 kafka_key: rabbitmq_exchange_name: rabbitmq_message_id: rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00 rabbitmq_message_redelivered: 0 rabbitmq_message_delivery_tag: 0 rabbitmq_channel_id: (test.py:78, dead_letter_queue_test)