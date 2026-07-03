Contiene información sobre los mensajes recibidos mediante un motor de streaming y analizados con errores. Actualmente está implementado para Kafka y RabbitMQ. El logging se habilita especificando
Descripción
dead_letter_queue en la configuración
handle_error_mode específica del motor.
El intervalo de vaciado de los datos se establece en el parámetro
flush_interval_milliseconds de la sección de configuraciones del servidor dead_letter_queue. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse no elimina automáticamente los datos de la tabla. Consulte Introducción para obtener más detalles.
Columnas
table_engine(Enum8(‘Kafka’ = 1, ‘RabbitMQ’ = 2)) — Tipo de flujo. Valores posibles: ‘Kafka’, ‘RabbitMQ’.
event_date(Date) — Fecha de consumo del mensaje.
event_time(DateTime) — Fecha y hora de consumo del mensaje.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora de inicio de la consulta con precisión de microsegundos.
database(LowCardinality(String)) — Base de datos de ClickHouse a la que pertenece la tabla de Kafka.
table(LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla de ClickHouse.
error(String) — Texto del error.
raw_message(String) — Cuerpo del mensaje.
kafka_topic_name(String) — Nombre del topic de Kafka.
kafka_partition(UInt64) — Partición del topic de Kafka.
kafka_offset(UInt64) — Offset de Kafka del mensaje.
kafka_key(String) — Clave de Kafka del mensaje.
rabbitmq_exchange_name(String) — Nombre del exchange de RabbitMQ.
rabbitmq_message_id(String) — ID del mensaje de RabbitMQ.
rabbitmq_message_timestamp(DateTime) — Marca de tiempo del mensaje de RabbitMQ.
rabbitmq_message_redelivered(UInt8) — Indicador de reentrega de RabbitMQ.
rabbitmq_message_delivery_tag(UInt64) — Etiqueta de entrega de RabbitMQ.
rabbitmq_channel_id(String) — ID del canal de RabbitMQ.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.dead_letter_queue LIMIT 1 \G;
Response
Row 1:
──────
table_engine: Kafka
event_date: 2025-05-01
event_time: 2025-05-01 10:34:53
event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.910773
database: default
table: kafka
error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'qwertyuiop': (at row 1)
:
Row 1:
Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "qwertyuiop" is not like UInt64
raw_message: qwertyuiop
kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689
kafka_partition: 0
kafka_offset: 0
kafka_key:
rabbitmq_exchange_name:
rabbitmq_message_id:
rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00
rabbitmq_message_redelivered: 0
rabbitmq_message_delivery_tag: 0
rabbitmq_channel_id:
Row 2:
──────
table_engine: Kafka
event_date: 2025-05-01
event_time: 2025-05-01 10:34:53
event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.910944
database: default
table: kafka
error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'asdfghjkl': (at row 1)
:
Row 1:
Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "asdfghjkl" is not like UInt64
raw_message: asdfghjkl
kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689
kafka_partition: 0
kafka_offset: 0
kafka_key:
rabbitmq_exchange_name:
rabbitmq_message_id:
rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00
rabbitmq_message_redelivered: 0
rabbitmq_message_delivery_tag: 0
rabbitmq_channel_id:
Row 3:
──────
table_engine: Kafka
event_date: 2025-05-01
event_time: 2025-05-01 10:34:53
event_time_microseconds: 2025-05-01 10:34:53.911092
database: default
table: kafka
error: Cannot parse input: expected '\t' before: 'zxcvbnm': (at row 1)
:
Row 1:
Column 0, name: key, type: UInt64, ERROR: text "zxcvbnm" is not like UInt64
raw_message: zxcvbnm
kafka_topic_name: TSV_dead_letter_queue_err_1746095689
kafka_partition: 0
kafka_offset: 0
kafka_key:
rabbitmq_exchange_name:
rabbitmq_message_id:
rabbitmq_message_timestamp: 1970-01-01 00:00:00
rabbitmq_message_redelivered: 0
rabbitmq_message_delivery_tag: 0
rabbitmq_channel_id:
(test.py:78, dead_letter_queue_test)
Véase también
- Kafka - motor Kafka
- system.kafka_consumers — Descripción de la tabla del sistema
kafka_consumers, que contiene información como estadísticas y errores de los consumidores de Kafka.