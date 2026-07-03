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Descripción

Contiene información sobre los mensajes recibidos mediante un motor de streaming y analizados con errores. Actualmente está implementado para Kafka y RabbitMQ. El logging se habilita especificando dead_letter_queue en la configuración handle_error_mode específica del motor. El intervalo de vaciado de los datos se establece en el parámetro flush_interval_milliseconds de la sección de configuraciones del servidor dead_letter_queue. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS. ClickHouse no elimina automáticamente los datos de la tabla. Consulte Introducción para obtener más detalles.

Columnas

  • table_engine (Enum8(‘Kafka’ = 1, ‘RabbitMQ’ = 2)) — Tipo de flujo. Valores posibles: ‘Kafka’, ‘RabbitMQ’.
  • event_date (Date) — Fecha de consumo del mensaje.
  • event_time (DateTime) — Fecha y hora de consumo del mensaje.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — Hora de inicio de la consulta con precisión de microsegundos.
  • database (LowCardinality(String)) — Base de datos de ClickHouse a la que pertenece la tabla de Kafka.
  • table (LowCardinality(String)) — Nombre de la tabla de ClickHouse.
  • error (String) — Texto del error.
  • raw_message (String) — Cuerpo del mensaje.
  • kafka_topic_name (String) — Nombre del topic de Kafka.
  • kafka_partition (UInt64) — Partición del topic de Kafka.
  • kafka_offset (UInt64) — Offset de Kafka del mensaje.
  • kafka_key (String) — Clave de Kafka del mensaje.
  • rabbitmq_exchange_name (String) — Nombre del exchange de RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_id (String) — ID del mensaje de RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_timestamp (DateTime) — Marca de tiempo del mensaje de RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_redelivered (UInt8) — Indicador de reentrega de RabbitMQ.
  • rabbitmq_message_delivery_tag (UInt64) — Etiqueta de entrega de RabbitMQ.
  • rabbitmq_channel_id (String) — ID del canal de RabbitMQ.

Ejemplo

Query
Response

Véase también

  • Kafka - motor Kafka
  • system.kafka_consumers — Descripción de la tabla del sistema kafka_consumers, que contiene información como estadísticas y errores de los consumidores de Kafka.
Última modificación el 3 de julio de 2026