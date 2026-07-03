Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los registros DNS en caché.
Descripción
Columnas
hostname(String) — Nombre de host.
ip_address(String) — Dirección IP.
ip_family(Enum8(‘IPv4’ = 0, ‘IPv6’ = 1, ‘UNIX_LOCAL’ = 2)) — Familia de direcciones IP.
cached_at(DateTime) — Marca temporal en la que se almacenó en caché el registro.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.dns_cache;
|hostname
|ip_address
|ip_family
|cached_at
|localhost
|::1
|IPv6
|2024-02-11 17:04:40
|localhost
|127.0.0.1
|IPv4
|2024-02-11 17:04:40