Contiene información sobre los recursos ubicados en el servidor local. La tabla contiene una fila por cada recurso.
Descripción
Columnas
name(String) — El nombre del recurso.
read_disks(Array(String)) — La lista de nombres de discos que usan este recurso para operaciones de lectura.
write_disks(Array(String)) — La lista de nombres de discos que usan este recurso para operaciones de escritura.
unit(String) — Unidad del recurso utilizada para medir el costo.
create_query(String) — La consulta CREATE del recurso.
SELECT *
FROM system.resources
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: io_read
read_disks: ['s3']
write_disks: []
create_query: CREATE RESOURCE io_read (READ DISK s3)
Row 2:
──────
name: io_write
read_disks: []
write_disks: ['s3']
create_query: CREATE RESOURCE io_write (WRITE DISK s3)