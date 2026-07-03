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Descripción

Contiene información sobre los recursos ubicados en el servidor local. La tabla contiene una fila por cada recurso.

Columnas

  • name (String) — El nombre del recurso.
  • read_disks (Array(String)) — La lista de nombres de discos que usan este recurso para operaciones de lectura.
  • write_disks (Array(String)) — La lista de nombres de discos que usan este recurso para operaciones de escritura.
  • unit (String) — Unidad del recurso utilizada para medir el costo.
  • create_query (String) — La consulta CREATE del recurso.
Ejemplo:
Última modificación el 3 de julio de 2026